TRUMP¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡ÙBlu-ray¡õDVD±ÇÁü¤«¤é3¶Ê¤òYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
3·î25Æü(¿å) ¤ËBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ëTRUMP¥·¥êー¥ººÇ¿·¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡Ù¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬YouTube¤Î¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥óVIDEO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãTRUMP¥·¥êー¥º¡ä¤È¤Ï·àºî²È¡¦ËöËþ·ò°ì¤¬¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò»ý¤Ä¸¶½é¤ÎµÛ·ì¼ï¡È¥È¥é¥ó¥×¡É¤ÎÅÁÀâ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëµÛ·ì¼ï¡È¥ô¥¡¥ó¥×¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£ºÇ¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡Ù¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤ÇÁ´27¸ø±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢TRUMP¥·¥êー¥º²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡Ø¹õÀ¤³¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSOPHIA¡×¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¦¾¾²¬½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥Üー¥«¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖCHEMISTRY¡×¤ÎÆ²ÄÁ²ÅË®¡¢ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥êー¥º¤Ç½éÂåãÞÌçÃº¼£ÏºÌò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡¢2023Ç¯¤Ë¾å±é¤·¤¿¡ØLILIUM -¥ê¥ê¥¦¥à ¿·Ìó¾¯½÷½ã·é²Î·à-¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥ê¥êーÌò¤ò±é¤¸¤¿ÆâÅÄÌ¤Íè¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏBlu-ray¡¢DVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤«¤é¡Ö¥¥ë¥Ðー¥ó¡×¡ÖÌ¿¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¡×¡ÖËú´ü¸¸ÁÛÆÉËÜ¡×¡¢3¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¶Ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡ÙÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0E04-e82g64 ]
¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÌÜÁ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¤ÎTRUMP¥·¥êー¥ºinfo¡Ê@trump_pony¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤Î¾å¡¢#¥¥ë¥Ðー¥óCP¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡Ù¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·ー¥ó¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤À¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤êLED¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡ÖPIXMOB¡×¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Blu-ray¡¦DVD¤ÏBlu-ray½é²ó¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¡¢Blu-rayÄÌ¾ïÈÇ¡¢DVDÄÌ¾ïÈÇ¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£½é²ó¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¤Ï¡¢»°ÊýÇØ¥±ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµDISC¤â¤Ä¤¤¤¿2ËçÁÈ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²Ú40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¹ë²ÚÈÇ¤Ï½é²óÀ¸»º¤À¤±¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁáÌÜ¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë È¯Çä
¡ãBlu-ray½é²ó¸ÂÄê¹ë²ÚÈÇ¡Ê2ËçÁÈ¡Ë¡ä
ÉÊÈÖ¡§PCXP-51228
²Á³Ê¡§10,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
DISC1¡§ËÜÊÔ¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¡Ê¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¥ìー¥ÉÁ´·Ê¡Ë
DISC2¡§¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°
ÉõÆþÆÃÅµ¡§
¡¦¹ë²Ú40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡¦¶¦ÄÌ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¨»°ÊýÇØ¥±ー¥¹ÉÕ¤¡õ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¼ýÏ¿»þ´Ö¡§
DISC1¡§ËÜÊÔ165Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü4Ê¬
DISC2¡§67Ê¬
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊURL¡§https://lnk.to/killbum_limited_Blu-ray
¡ãBlu-rayÄÌ¾ïÈÇ¡Ê1ËçÁÈ¡Ë¡ä
ÉÊÈÖ¡§PCXP-51229
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§ËÜÊÔ¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¡Ê¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¥ìー¥ÉÁ´·Ê¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¶¦ÄÌ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿¼Ü¡§ËÜÊÔ165Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü4Ê¬
¾¦ÉÊURL¡§https://lnk.to/killbum_normal_Blu-ray
¡ãDVDÄÌ¾ïÈÇ¡Ê£±ËçÁÈ¡Ë¡ä
ÉÊÈÖ¡§PCBP-55613
²Á³Ê¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§ËÜÊÔ¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¡Ê¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¥ìー¥ÉÁ´·Ê¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¶¦ÄÌ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿»þ´Ö¡§ËÜÊÔ165Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü4Ê¬
¾¦ÉÊURL¡§https://lnk.to/killbum_normal_DVD
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
(C)2025 WATANABE ENTERTAINMENT
¢£Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¡Ê86mm¡ß54mm¡Ë 9Ëç¥»¥Ã¥È
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Amazon¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¡ã¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ä
¢£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ë¥Ðー¥ó¡ÙÈ¯ÇäÌÜÁ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§3/5¡ÊÌÚ¡Ë～3/19¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
9Ì¾ÍÍ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê ¥¥ë¥Ðー¥ó LED¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡ÖPIXMOB¡×¤ò£±¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ï±é½ÐÏ¢Æ°·¿¤Î¤¿¤á¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÈ¯¸÷¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¸åÆü¡¢¸ø¼°X¤è¤êDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²ÃÊýË¡¡§
£±.£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡TRUMP¥·¥êー¥ºinfo¡Ê@trump_pony¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¡ÚÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¡Û¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢ #¥¥ë¥Ðー¥óCP ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·ー¥ó¤ò¥Ý¥¹¥È
¢¨¡ÚÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¡Û¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/trump_pony/status/2029361256122204219?s=20
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢°úÍÑÅê¹Æ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¥Ï¥á¤ò³°¤»¡ª ÍýÀ¤ò²õ¤»!! ¾ï¼±¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤É½³¤êÈô¤»!!
Ç¾Å·ÆÍ¤ÇË¤ë¥Ò¥ã¥Ã¥Ïー¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢ÇúÃÂ!!
¡ãSTORY¡ä
ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎµÛ·ì¼ï¡ÔTRUMP¡Õ¤Ç¤¢¤ëÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¡Ê±é¡¦¾¾²¬½¼¡Ë¤¬À³¤à´Û¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÌëËè¡¢¡ÔËú´ü¤ÎµÛ·ì¼ï¡Õ¤¿¤Á¤¬ÉÔ»à¶ª¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ª¤¦¤È×Ç×Ó¤¤¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë»¦Ù¤¤ò·«¤ê
¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
´Û¤Ë¼¹»ö¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»à¶ª¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÃéÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤¹Èþ¾¯Ç¯¥°¥¹¥¿¥Õ¡£¾¤»È¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ»à¶ª¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥·¥é¥ó¤È¡¢Èà½÷¤ÈÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥É¥¦¡£
¤¢¤ëÆü¡¢·ìÌÁµÄ²ñ¤ÎµÄ°÷¤Ë¤·¤ÆÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¤â°ÅÌö¤¹¤ë¥Ý¥Ôー¡¢¤½¤ÎÉô²¼¥ª¥êー¥Ö¤È¥Þ¥ë¥á¥í¡¢¤½¤·¤ÆÍÑ¿´ËÀ¤Ç¤¢¤ë¥À¥ê¤é¤¬´Û¤òË¬¤ì¤ë¡£
¥Ý¥Ôー¤ÏËú´ü¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤ë¡ÔCOCOON¡Õ¤ÎÌ©Çä¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¤ÏÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÌ©Â¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¥Ý¥Ôー¤¬´Û¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÔCOCOON¡Õ¤Î¼è¤ê°ú¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥Ôー¤¬¡Ô¤È¤¢¤ëÍ×µá¡Õ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»à¶ª¤È¶¦¤Ë¡Ô±Ê±ó¤òÀ¸¤¤ë²Ö²Ç¡Õ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷¥½¥Õ¥£¡Ê±é¡¦ÆâÅÄÌ¤Íè¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥½¥Õ¥£¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»à¶ª¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥°¥¹¥¿¥Õ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ôー¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Ç¤¢¤ë¥À¥ê¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
´Û¤ËËþ¤Á¤ë¸¸³Ð¤È²÷³Ú¡¢¤½¤·¤Æ»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ô»à¤Î¤Ê¤»à¡Õ¤ÎÏ¢º¿¡£º£¾¬¤â¶¸Íð¤Î±ã¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãSTAFF¡ä
ºî¡¦ºî»ì¡¦±é½Ð¡§ËöËþ·ò°ì
²»³Ú¡§ÏÂÅÄ½ÓÊå
¡ãCAST¡ä
ÉÔ»à¶ª¥É¥Ê¥Æ¥ë¥í¡§¾¾²¬½¼
Èþ¾¯Ç¯¥°¥¹¥¿¥Õ¡§¾®ÎÓÎ¼ÂÀ
·ì²Ö²Ç¥½¥Õ¥£¡§ÆâÅÄÌ¤Íè
ÍÄºÅ·¥ª¥êー¥Ö¡§¥Õ¥é¥ó¥¯è½Æà
Æ»²½»Õ¥Þ¥ë¥á¥í¡§»³ºê¼ùÈÏ
Éü½²⻤¥·¥é¥ó¡§ÁÒ»ýÀ»ºÚ
ÁÆ¹ú¼Ô¥ê¥ó¥É¥¦¡§ÃÓÅÄÀ²¹á
¶òÈþ¿Í¥Ý¥Ôー¡§µÜÀî¹À
¿Í¼í¿Í¥À¥ê¡§Æ²ÄÁ²ÅË®
¥É¥Ê¥Üー¥¤¡õ¥É¥Ê¥¬ー¥ë
Æþ¹¾⼆ÀéæÆ¡¡¾®·§¤¢¤ì¤¤¡¡kizuku¡¡corin¡¡º´Ìî¶õÇÈ¡¡SHION¡¡Ãæ¹þË¨¡¡ÅÏîµÆî
¥¹¥¦¥£¥ó¥°
ÆÁ²¬¤¢¤ó¤Ê¡¡ÈªÃæÎµÌé
