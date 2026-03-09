Ä¹Ìî»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ÇÇ¯´Ö5,472»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¾Ú
ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÄ¹Ìî»ÔÌ±ÉÂ±¡¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢400¾²¡Ë¤Ï¡¢±¡Æâ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÀ¸À®AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö5,472»þ´Ö¡Ê·îÊ¿¶Ñ Ìó456»þ´Ö¡¢¾ï¶Ð¿¦°÷Ìó3Ì¾Ê¬¡Ë¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¸ú²ÌÂ¬Äê¤Ç¡¢À¸À®AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷111Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÀ¸À®AI¤òÄ¾ÀÜÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ¼Ô¤¬¡Ö´µ¼Ô¤È¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¤½¤Î¸ú²Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼ÂÀÓ
°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦»öÌ³¿¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë50°Ê¾å¤ÎÀ¸À®AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÇÎÅÊ¸½ñ¤ÎºîÀ®¤ä¾ðÊó¼ý½¸¡¢²»À¼Ê¸»úµ¯¤³¤·¤òÈ¼¤¦µÏ¿ºîÀ®¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤Ç»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾Ò²ð¾õ¡Ê¿ÇÎÅ¾ðÊóÄó¶¡½ñ¡Ë¤äÂà±¡¥µ¥Þ¥ê¤Ê¤É¤Î²¼½ñ¤¡¢¶ÛµÞ´µ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¤¿¤á¤Î²áµî¥«¥ë¥Æ°ì³çÂ¨»þÍ×Ìó¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¶ÐÌ³¥¹¥¿ー¥È»þ¤ä¥Áー¥à°åÎÅ¤Î³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÉý¹¤¤¾ðÊó¼ý½¸¡¢´µ¼ÔÀâÌÀ¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î²»À¼Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÈµÏ¿ºîÀ®¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿¦¼ï¤Î¶ÈÌ³¤òÉý¹¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ëÆ³ÆþÁ°¸åÈæ³Ó¤Ç»»½Ð¤·¤¿ºï¸º»þ´Ö¤Ë¡¢³Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼Â¹Ô²ó¿ô¤ò¾è»»¤·´¹»»¤ò¼Â»Ü¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤¬12¥«·îÌ¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤Ï¼ÂÀÓÃÍ¤Ë´ð¤Å¤ÊäÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯´Ö5,472»þ´Ö¤Î¸úÎ¨²½¸ú²Ì¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤Ø¤Î±Æ¶Á
À¸À®AIÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤È¡Ö¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤ÎÎ¾Êý¤¬¸þ¾å¡§45.6%
¡¦¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¡§3.8%
¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¡§48.1%
¡¦ÊÑ²½¤Ê¤·¡§2.5%
²óÅú¼Ô¤ÎÌó98¡ó¤¬¡Ö¸úÎ¨¸þ¾å¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¼Á¸þ¾å¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨²½¤È¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
Ä¹Ìî»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÀ¸À®AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Çー¥¿¤È¤Î°ÂÁ´¤ÊÏ¢·È´ðÈ×¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¥Ù¥ó¥Àー¤È¶¦Æ±¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÄ¾ÀÜÏ¢·È¤ËÀ®¸ù¡£¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼¼¤ÈDX¿ä¿Ê¥Áー¥à¡Ö¥Áー¥àDIGITAL2.0¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ßÌó2Ç¯È¾¤Ç50¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÀ¸À®AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò³«È¯¤·¡¢±¡ÆâÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥ê¥¿¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecuAiGent¡×¤òÃæ¿´¤ËÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÀ¸À®AI¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¹âÂ®¤ËÀ¸À®AI¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÇÎÅ¾ðÊó¤Î°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾åÀÊÉû±¡Ä¹¥³¥á¥ó¥È
Ä¹Ìî»ÔÌ±ÉÂ±¡ ¾åÀÊÉû±¡Ä¹/¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼¼Ä¹/¥Áー¥àDIGITAL2.0¥êー¥Àー¡¡ÁðÌî µÁÏÂ
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢·È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÄ¾ÀÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ë±¡Æâ¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó»»½Ð¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö5,472»þ´Ö¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¡¢°åÎÅ¼Ô¤¬ËÜÍè¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¡Ö´µ¼Ô¤È¤Î»þ´Ö¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÉÂ±¡³µÍ×
ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Ä¹Ìî»ÔÌ±ÉÂ±¡
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô
ÉÂ¾²¿ô¡§400¾²
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.hospital.nagano.nagano.jp/
¢£ µ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÏ¢·È¸¡¾Ú¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥ê¥¿¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î½ã¹ñ»º¥Îー¥³ー¥ÉETL¥Äー¥ë¡ÖWaha! Transformer¡Ê¥ï¥Ï¡¦¥È¥ï¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ë¡×¤ÈÀ¸À®AI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecuAiGent¡Ê¥»¥¥å¥¢¥¤¥¸¥§¥ó¥È¡§ÆÃµöÈÖ¹æ Âè7662875¹æ¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À®AI¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£