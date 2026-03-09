²»²áÉÒ¾É¤ÎÊý¤Ë¡ÖÀÅ¼ä¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×¤ò¡£ÆÃµöµ»½Ñ¡ÖAURAL SONIC¡×ÅëºÜ¤Î¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖCONBOX-CD¡×¤òÅ¸³«
Åìµþ¹ÝïÄ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(https://dragon-net.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡¢´¶³Ð²áÉÒ¡Ê²»²áÉÒ¾É¤Ê¤É¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¡¢¸÷¤ä²»¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÅªÍ×°ø¤«¤é¤Î»É·ã¤òÏÂ¤é¤²¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¡Ö¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊCONBOX-CD¡Ë(https://dragon-net.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/CONBOX_CD.pdf)¡×¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤ÎÄó¶¡¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Î¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
²»²áÉÒ¾É¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¡§ ¼«¼ÒÆÃµö¤ÎÄ´²»ºà¡ÖAURAL SONIC(https://dragon-net.co.jp/service/solution/)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ª¾ã¤ê¤Ê»¨²»¤òÍÞÀ©¡£
Àß·×¡¦À½Â¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡§ ²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ëÀþ¤ä¸÷¤â¼×ÃÇ¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¸Ä¼¼¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¡£
³Î¤«¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡§ Àîºê»Ô(https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000155004.html)¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20250828-OYT1T50147/)¡¢ÅìµþÂç³Ø(https://kabin.life/column/13190/)¡¢³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à(https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=kasai&link_num=29545)¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂçÃæ¡£
--------------------------------------------------------------------------------
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§³°½Ð¤òí´í°¤¹¤ë¡Ö´¶³Ð²áÉÒ¡×¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ³°½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸
Ä°³Ð¤ä»ë³Ð¤Ê¤É¤Î»É·ã¤Ë¶¯¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö´¶³Ð²áÉÒ¡×¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¡¢Áû²»¤äâÁ¤·¤¤¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³°½Ð¤òí´í°¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤ä»ÜÀß¤Ë¤Ï¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡§ÆÃµöµ»½Ñ¡ÖAURAL SONIC(https://dragon-net.co.jp/service/solution/)¡×¤Ë¤è¤ëÍýÁÛÅª¤Ê²»´Ä¶
Åö¼Ò¤Î¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖCONBOX-CD(https://dragon-net.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/CONBOX_CD.pdf)¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢**¼«¼ÒÆÃµö¤òÊÝÍ¤¹¤ëÄ´²»ºà¡ÖAURAL SONIC¡Ê¥ªー¥é¥ë¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×**¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
²»¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡§ ÆÈ¼«¤ÎÄ´²»¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¤ä¤ï¤é¤²¡¢ÆâÉô¤Î²»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÀÅ¼ä¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¡¦¸÷¤ÎÍÞÀ©¡§ ¥íー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ä¸÷¤òÍÞÀ©¤·¡¢¸Ä¼¼´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¥·ー¥¹¥ëー¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä³°Éô¤«¤é»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë°ÂÁ´À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¤ÎÍÆ°×¤µ¡§ Å·°æ³«Êü·¿¤Î¥»¥ß¥¯¥íー¥º¥É¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ê¾ÃËÉÉÕÂÓÀßÈ÷¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¸ø¶¦¥¹¥Úー¥¹¤Ø´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¡¦°ÜÀß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ Éý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¡§¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¬Í×À¤Î¹â¤Þ¤ê
¡ÖCONBOX-CD(https://dragon-net.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/CONBOX_CD.pdf)¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Àîºê»Ô¡ÊÄ£¼Ë(https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000155004.html)¡¢¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê(https://www.townnews.co.jp/0204/2020/10/16/547027.html)¡¢¥«¥ë¥Ã¥ÄÀîºê(https://dragon-net.co.jp/news/%E3%80%90%E8%AA%B0%E3%82%82%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%8D%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A8%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%B8%E3%80%91/)¡Ë¡§ ¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡»öÎã¤È¤·¤Æ¡£
¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20250828-OYT1T50147/)¡Ê¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ïÍÍ¡Ë¡§ ²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¦Í·µº»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÎµÙ·Æ¼¼¤È¤·¤Æ¡£
¡¦ÅìµþÂç³Ø(https://kabin.life/column/13190/)¡ÊÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡§ ¹âÅÙ¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤È¤·¤Æ¡£
¡¦³ëÀ¾Î×³¤¿åÂ²±à(https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=kasai&link_num=29545)¡§ Íè±à¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢¨¡Ö´¶³Ð²áÉÒ¸¦µæ½ê(https://kabin.life/)¡×¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¥«ー¥à¥À¥¦¥óÍÑÅÓ°Ê³°¤Ë¤â¡¢½¸Ãæ¥Öー¥¹¤äWEB²ñµÄ¥Öー¥¹(https://dragon-net.co.jp/as-conbox/)¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¡Ø´Ä¶¡Ù¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ³°½Ð¤Ç¤¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
--------------------------------------------------------------------------------
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ Åìµþ¹ÝïÄ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò1-23-5 ¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë(https://maps.app.goo.gl/NQiaeyCv29KxGrdj9)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ WEB²ñµÄ¥Öー¥¹¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¢ÆÃÃí½º´ï¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¢Æ¯¤¯¾ì¤Î´Ä¶²þÁ±
URL¡§ https://dragon-net.co.jp/(https://dragon-net.co.jp/)
Ìä¹ç¤»Àè¡§https://dragon-net.co.jp/contact/(https://dragon-net.co.jp/contact/)