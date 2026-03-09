¡ÖThe TRATTORIA SALVATORE CAFE¡× BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ 3·î19Æü(ÌÚ)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¡ÖXEX¡Ê¥¼¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSALVATORE CUOMO¡Ê¥µ¥ë¥ô¥¡¥Èー¥ì ¥¯¥ª¥â¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¥ÛªËÓÍº¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖThe TRATTORIA SALVATORE CAFE¡×¤ò¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¹ÁÄ®1ÃúÌÜ1－1¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡×1F¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÈÊ¸²½¤¬¹Ô¤¸ò¤¦²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿©ºà¤ò½¸¤á¡¢ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡£¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡È¿§¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÄó°Æ¤·¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥é¥ó¥Á¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥Ç¥¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¹Á¤Î¸¼´Ø¸ý¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î·Ã¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¦°°Àî¤Î¡Ö¹âº½µí¡×¡¢°¦É²¤Î¡Ö¤ß¤«¤óÂä¡×¤È¡Ö¿¿¤À¤³¡×¡¢¹âÃÎ¤Î¡Ö»ÍËü½½¥Ýー¥¯¡×¡¢·§ËÜ¤Î¡Ö¤¢¤«µí¡×¤Ê¤É¡¢»ºÃÏ¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄÁÇºà¤òÍÑ¤¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Îµ»Ë¡¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
PIZZA¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢º´²ì¸©»ºÁ´Î³Ê´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¡£¿ÅÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢ÁÇºà¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¸ÃÏ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢°ìÉÊ¤´¤È¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10¥«¥éー¤Î¡ÖCOLORE(¥³¥íー¥ì) PIZZA¡×
Å¹ÊÞ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢10¥«¥éー¤Î¡ÖCOLORE¡Ê¥³¥íー¥ì¡ËPIZZA¡×¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡È¿§¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥³¥íー¥ì¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢10¿§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿§¤Î°ã¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤âÀß·×¤·¡¢¡ÈÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡ÉPIZZA¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ì¥Ã¥É¡ÃROMANA (¥í¥Þー¥Ê)¡§¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤È¥±¥Ã¥Ñー¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢»Ý¤ß¤È±öÌ£¤Î¥¥ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
- ¥Ô¥ó¥¯¡ÃROSA (¥íー¥¶)¡§¥ª¥ì¥¬¥Î¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î»Ý¤ß¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ìËç¡£
- ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÃBIANCA NEVE (¥Ó¥¢¥ó¥«¥Íー¥Ù)¡§¤È¤í¤±¤ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤È¥ëー¥³¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£¥³¥¯¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬°ú¤Äù¤á¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¡£
- ¥°¥êー¥ó¡ÃGENOVESE (¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼ )¡§¥Ð¥¸¥ë¹á¤ë¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¤Ë¡¢¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¡£¥¥Î¥³¤Î»Ý¤ß¤È¥Ï¥à¤Î±öµ¤¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë°ìËç¡£
- ¥¤¥¨¥íー¡ÃORO (¥ªー¥í)¡§²«¿§¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î±öµ¤¤¬¹¥ÁêÀ¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥Á¥ã¥Æ¥Ã¥é¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤à°ìËç¡£
- ¥Ñー¥×¥ë¡ÃVIOLA (¥ô¥£¥ª¥é)¡§¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢¥È¥ì¥Ó¥¹¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡£¥×¥í¥·¥åー¥È¥³¥Ã¥È¤Î»Ý¤ß¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿°ìËç¡£
- ¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡ÃAZZURR0 (¥¢¥ºー¥í)¡§³¤ÂÝ¥¯¥êー¥à¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤Ë¡¢¤·¤é¤¹¤Î»Ý¤ß¡£¥±¥Ã¥Ñー¤Î»ÀÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÏÂ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê°ìËç¡£
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÃNERO (¥Í¥í)¡§Ç»¸ü¤Ê¥¤¥«ËÏ¥½ー¥¹¤Ë¡¢¥¤¥«¤È³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¡¢¥«¥é¥¹¥ß¤Î±öµ¤¤È¥³¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Á´ÂÎ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£
- ¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÃBURATTINA (¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ê)¡§²«¿§¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡õ¥ª¥ì¥¬¥Î¤Î¹á¤ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£ー¥Ê¤Î¥ß¥ë¥ー¤µ¤Ë¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤Î»Ý¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
- ¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÃMARRONE (¥Þ¥íー¥Í)¡§¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤Î»Ý¤ß¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¥¥Î¥³¤Î¹á¤ê¤Ç±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¡£¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¡¢¥ê¥³¥Ã¥¿¤Î¥¯¥êー¥ßー¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
²«¶â¥É¥Ã¥¯¡ÊGolden D.O.C¡Ë
The TRATTORIA SALVATORE CAFE BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâÅ¹¸ÂÄêPIZZA
¥¤¥¨¥íー¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¿åµí¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¥ß¥ë¥ー¤Ê¸ý¤É¤±¡¢¥°¥é¥Ê¥Ñ¥Àー¥Î¤Î¥³¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¿ÅÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÁÇºà¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©¤Á¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤È¥Áー¥º¤Î»Ý¤ß¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤ï¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
HAMA¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó (HAMA's Napolitan for Adults)
¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥Ú¥Ã¥Æ¥£ー(ÆùÃÄ»Ò)¤Î»Ý¤ß¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡È¤´¤Á¤½¤¦¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡É¡£¥â¥Á¥Ã¤È»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ö¥«¥Æ¥£ー¥Ë¤Ë¥½ー¥¹¤¬Íí¤ß¡¢Æù¤Î¥³¥¯¤È¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Î¥Áー¥º¤¬¹á¤ê¤È±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤Î¤ËÂç¿Í¤ÎËþÂ´¶¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡È¿§¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥³ー¥Òー¥á¥Ë¥åー¤Ï¤¹¤Ù¤ÆPaul Bassett¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¥Æー¥Þ¡£¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤¿¥°¥é¥¹¤ËÎä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¤ò½Å¤Í¤¿°ìÇÕ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡È¿§¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£¥é¥ó¥Á¤Î¤¢¤È¤ä¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¿ÅÍÒPIZZA¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤äÁ°ºÚ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¢¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÉý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¡£ÄêÈÖ¤Ë¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê²Ã¤¨¤¿°ì»®¤ä¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥åー¤âÂ·¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤à»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¤Ï¥³ー¥Òー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¡¢Ä«¤«¤é¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ÉÁªÂò»è¤Ë¡£¥é¥ó¥Á¤Ï¿ÅÍÒPIZZA¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ÏPaul Bassett¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¡¢¥Ç¥£¥Êー¤ÏÁ´¹ñ¤Î¸·Áª¿©ºà¤òËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¡£
»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ð¤ºÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¤Î°ì¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÅÍÒ¡×¡Öº´²ì¸©»ºÁ´Î³Ê´¤ÎÀ¸ÃÏ¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Î¸·Áª¿©ºà¡×¡Ö10¿§¤Î¥³¥íー¥ìPIZZA¡×¡Ö¿§¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¼´¤Ë¡¢²£ÉÍ¡¦´ØÆâ¤Ë¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¼¡¤Î¡ÈSalvatore Cuomo¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¢£Å¹ÊÞÌ¾
¡ÊÀµ¼°¡ËThe TRATTORIA SALVATORE CAFE BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ
¡ÊÏÂÊ¸¡Ë¥¶ ¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥µ¥ë¥ô¥¡¥Èー¥ì ¥«¥Õ¥§ ¥Ùー¥¹¥²ー¥È¥è¥³¥Ï¥Þ¥«¥ó¥Ê¥¤
¢£½êºßÃÏ¡¡
¢©231-0017 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¹ÁÄ®1-1-1 BASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹1F
¢£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§045-414-5865
¢£ÌÌÀÑ (Ê¿ÊÆ¿ô/ ÄÚ¿ô)¡§144.89m¡¿43.82ÄÚ
¢£ÀÊ¿ô¡§19Âî 43ÀÊ (¥Æ¥é¥¹¡§15Âî 34ÀÊ)
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó±Ä¶È»þ´Ö
All days¡ÊÁ´Æü¡Ë
Morning¡§8:00 - 11:00¡ÊLO 10:30¡Ë
Lunch¡§11:00 - 15:00¡ÊLO 14:30¡Ë
Cafe¡§15:00 - 17:00¡ÊLO 16:30¡Ë
Dinner¡§17:00 - 23:00¡ÊLO 22:00¡Ë
¢£URL https://www.salvatore.jp/restaurant/yokohamakannai/
¢£ÁÛÄêÃ±²Á(ÀÇ¹þ)¡§¥âー¥ó¥ó¥°¡§1,000±ß～ / ¡§¥é¥ó¥Á¡§1,800±ß～ / ¥Ç¥£¥Êー¡§2,500±ß～
¢£ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ(»ÜÀß¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë)
¢£¥Á¥ãー¥¸¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ(ÀÇ¹þ)¡§17»þ～¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ª°ì¿ÍÍÍ 385±ß
¢£µÊ±ì¡§Á´ÀÊ¶Ø±ì
¢£Í½Ìó¡§¥âー¥Ë¥ó¥°¡¿¥é¥ó¥Á¡¿¥«¥Õ¥§¡¿¥Ç¥£¥Êー ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç²Ä
SALVATORE CUOMO -¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤ÇËÜ³Ê¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖPIZZA SALVATORE CUOMO¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¤â½¼¼Â¤·¤¿¥Ðー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ÖSALVATORE CUOMO & BAR¡×¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Æü¾ï¤Î¿©»ö¤«¤é½¸¤Þ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡ÈSalvatore Cuomo¡É¤ÎÌ£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾ì¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SALVATORE CUOMO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡É¤ÎÎÁÍý¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.salvatore.jp/
¢£Instagram¡§
(¥ì¥¹¥È¥é¥ó) https://www.instagram.com/salvatorecuomo_official/
(¥Ç¥ê¥Ð¥êー) https://www.instagram.com/salvatorecuomo_at_home/
¢£Facebook¡§
(¥ì¥¹¥È¥é¥ó) https://www.facebook.com/salvatorecuomorestaurants
(¥Ç¥ê¥Ð¥êー) https://www.facebook.com/salvatorecuomoathome
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á¥Ûª ËÓÍº
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8ÃúÌÜ10ÈÖ22¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 1999Ç¯3·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§ Ï¢·ë494Ì¾¡Ê2025Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§ Ä¾±ÄÅ¹47Å¹ÊÞ¡¢FC²ÃÌÁÅ¹30Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.ystable.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥º¥Æー¥Ö¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡¢¸·ÁªÁÇºà¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¶È³¦½é¤ÎÍ»¹ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖXEX¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥·¥§¥Õ ¥µ¥ë¥ô¥¡¥Èー¥ì¡¦¥¯¥ª¥â»á¤ä¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿¹ËÜÀµ¼£»á¤Ê¤É¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ç¤ÏÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¤ÎºÇ¾å³¬¥¨¥ê¥¢¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖCE LA VI TOKYO¡×¤â¼ê¤¬¤±¡¢¿©¤È¶õ´ÖÂÎ¸³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=lCUzTh1W8Mo ]