¥¥Å¥Ê¥Ä¥¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¢£²ºýÆ±»þÈ¯Çä¡ª¡¡½ÂÃ«¡¦ÃÓÂÞ¤ÇµÇ°Âç·¿¹¹ð·Ç½ÐÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¿·½ñ´Û¤Ï¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù¡ÊÃø¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥¡Ë¤ò2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¤È¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥íー¥É¥¢¥É¥Ô¥éー¤ËÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
¥¥Å¥Ê¥Ä¥¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ê¿·½ñ´Û¡Ë
¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÈþÎï&¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤ò½¸¤á¡¢Âè2ÃÆ¥¤¥é¥¹¥È½¸¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¡Ö¥®¥ô¥ó Blu-ray Disc BOX¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
Á°ÃÆ¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¤È¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
¡ÚÃø¼Ô¡Û¥¥Å¥Ê¥Ä¥
¡ÚISBN¡Û978-4-403-65093-2
¡ÚÄê²Á¡Û5,390±ß¡ÊËÜÂÎ4,900±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÈ¯¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¿·½ñ´Û
¢¡¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¡¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
¥¥Å¥Ê¥Ä¥¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù¡Ê¿·½ñ´Û¡Ë
¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¦¥â¥Î¥¯¥íSIDEÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À½ËÜ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢ÌµºÌ¿§¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈâ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó£¶.¡Ù¤«¤éºÇ¿·´©¡Ø¥®¥ô¥ó 10th mix¡Ù¤Þ¤Ç¤Î²¼ÉÁ¤¤â¼ýÏ¿!¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤äÀþ¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òºÙÉô¤Þ¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£
¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
¡ÚÃø¼Ô¡Û¥¥Å¥Ê¥Ä¥
¡ÚISBN¡Û978-4-403-65094-9
¡Ú²Á³Ê¡Û2,970±ß¡ÊËÜÂÎ2,700±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÈ¯¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¿·½ñ´Û
¢¡½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¤ËÂç·¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¹¹ð¤ò·Ç½ÐÃæ¡ª
½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¡Ú¾ì½ê¡Û½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£ ¥¤ー¥¹¥È¥âー¥ë2³¬-3³¬
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¹¹ð¤Ë´Ø¤·¡¢±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤´´Õ¾Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÊý¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥íー¥É¤ËÃì¹¹ð¤ò·Ç½ÐÃæ¡ª
JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥íー¥É¥¢¥É¥Ô¥éー¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¡Ú¾ì½ê¡ÛJRÅìÆüËÜ¡¡ÃÓÂÞ±Ø¡¡ÃÓÂÞ¥¢¥¼¥ê¥¢¥íー¥É¥¢¥É¥Ô¥éー¡ÊÃæ±û1²þ»¥¡¦Æî²þ»¥ÉÕ¶á¡Ë
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±ØµÚ¤Ó±Ø°÷ÊÂ¤Ó¤ËÇÞÂÎ¸µ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤´´Õ¾Þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÊý¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
