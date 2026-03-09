Identity V Âè¸Þ¿Í³Ê¡ßTHE¥­¥ã¥éCAFE ～A Heartfelt Gift～¤ÎÄÌÈÎ¥¹¥¿ー¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î9Æü(·î)¤è¤êIdentity V Âè¸Þ¿Í³Ê¡ßTHE¥­¥ã¥éCAFE ～A Heartfelt Gift～¤ÎÄÌÈÎ¤òTHE¥­¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Identity V Âè¸Þ¿Í³Ê¡ßTHE¥­¥ã¥éCAFE ～A Heartfelt Gift～¾¦ÉÊ¤ÎÄÌÈÎ¤òTHE¥­¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃíÊ¸¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª


¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª



¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û


¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥­¥ã¥é¡×


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4555


¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û


¡¦2026Ç¯3·î9Æü(·î)18:00～3·î31Æü(²Ð)23:59


¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û


¡¦2026Ç¯5·îÃæ½Ü～6·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷




¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û


¡ãA Heartfelt Gift ver.¡ä



¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥Ç¥«¥ó¥Ð¥Ã¥Á A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï






¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/³Æ2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨Àê¤¤»Õ¡¢·Ý¼Ô¡¢¡Ö¥Õー¥ë¥º¡¦¥´ー¥ë¥É¡×¤Î¤ß


¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£






¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï






¥ß¥Ë¥¿¤Ú¥¹¥È¥êー
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§³Æ1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï





¡ãA Heartfelt Gift ver.¡ä



¥Ïー¥È·¿¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á ver.

²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á ver.

²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹(¥é¥ó¥À¥à)
A Heartfelt Gift¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á ver.

²Á³Ê¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥»¥Ã¥È¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë
A Heartfelt Gift¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á ver.

²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï






¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
A Heartfelt Gift¡¡¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á ver.

²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï






¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à
A Heartfelt Gift ver.

²Á³Ê¡§2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï





¡ãBirthday¡õCharacterday 2026 ver.¡ä



¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸&¥Á¥§¥­É÷¥«ー¥É
Birthday&Characterday 2026 ver.

²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´7¼ï






¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ
Birthday&Characterday 2026 ver.

²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´7¼ï






¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û


¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥­¥ã¥é¡×


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4555


¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û


¡¦2026Ç¯3·î9Æü(·î)18:00～3·î31Æü(²Ð)23:59


¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û


¡¦2026Ç¯5·îÃæ½Ü～6·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷




¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û


(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.



¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥­¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä