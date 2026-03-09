ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCOEDO KAWAGOE F.C¡×¡¢Ê¡»ãÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹ ¤®¤å¤Ã¤È¤È2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
COEDO KAWAGOE F.C¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCOEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÅÄÏÂÀ¸¡Ë¤Ï¡¢Àî±Û¤òµòÅÀ¤ËÄÌ±¡¤ä³°½Ð¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¡»ã¥¿¥¯¥·ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Ê¡»ãÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹ ¤®¤å¤Ã¤È¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¡¡¹¾ÀîÍ¥¡Ë¤È2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡»ãÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹ ¤®¤å¤Ã¤È ÍÍHP : https://tajimakenso.com/
¢£COEDO KAWAGOE F.C¤È¤Ï
2020Ç¯ÀßÎ©¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤ÎJ¥êー¥°²ÃÌÁ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ Àî±Û¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¡¢100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢90Ê¬´Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Öºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀî±Û»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò ÃæÂ¼¾»¹° ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¡»ãÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹ ¤®¤å¤Ã¤ÈÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¤´±ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹ ¤®¤å¤Ã¤ÈÍÍ¤Ï¡¢Àî±Û»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÄÌ±¡¤ä³°½Ð¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÊý¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¡»ã¥¿¥¯¥·ー¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¤ÎÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤°¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤®¤å¤Ã¤ÈÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤â¤Þ¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Î´ØÅì1Éô¥êー¥°¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ2030Ç¯¤ÎJ¥êー¥°»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¸ø¼°HP: https://c-kawagoe.com/
±¿±Ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢HP: https://mag.c-kawagoe.com/
