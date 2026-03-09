¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥Ï¥óµÓËÜ¤Î°åÎÅ¡ß¥¹¥ê¥éー¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿ー¥·¥ó -ÍßË¾¤Î²òË¶-¡Ù¤ò3·î14Æü¤è¤êU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®·èÄê
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿ー¥·¥ó -ÍßË¾¤Î²òË¶-¡Ù¤ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë"U-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤·¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂê¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿À¤ÎÎÎ°è¤ËÄ©¤àÅ·ºÍ³°²Ê°å¤È¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇÇ¾¤ËÂ»½ý¤òÉé¤¤¡¢¿´¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°åÎÅ¥¹¥ê¥éー¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
Å·ºÍÅª¤ÊÏÓ¤ò»ý¤ÄÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥·¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥Á¥ã¥ó¡£ºâÎÏ¤ÈÌ¾À¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´°àú¤ÊÃË¤òÇ®±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥·¥ó¤Î°¦¤¹¤ë¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¥È¥Ã¥×½÷Í¥¥â¥â¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¡¢¥Ú¥¯¡¦¥½¥é¡£¥¸¥å¥·¥ó¤È¤Î·ëº§¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥â¥â¤¬¡¢»ö¸Î¤ÇÇ¾¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊÉé½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆùÂÎ¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¿´¡×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥â¡£°¦¤¹¤ë¼Ô¤Î²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ë¡¢Å·ºÍ³°²Ê°å¥¸¥å¥·¥ó¤¬²¼¤¹ÁªÂò¤È¤Ï¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤â¼¡Âè¤ËÍßË¾¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤ò¡ØÅ·½÷¥É¥ê¥¢¥ó ～»þ¤òÄ¶¤¨¤ë°¦～¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥Ï¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëËÜºî¡£¿Íµ¤µÓËÜ²È¤¬ÄÖ¤ë¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤°åÎÅ¥¹¥ê¥éー¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¤Ç¤ÏËÜºî¤ò´Ú¹ñÊüÁ÷¤ÈÆ±Æü¤Î3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÆÈÀê¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥É¥¯¥¿ー¥·¥ó -ÍßË¾¤Î²òË¶-¡Ù
¸¶Âê¡§닥터신
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2026Ç¯
ÇÛ¿®¾ðÊó¡§U-NEXT¡¿¸«ÊüÂê¡ÊÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 24:00 ¢¨Ëè½µÅÚ¡¦ÆüÍË ºÇ¿·ÏÃ¹¹¿·
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó
µÓËÜ¡§¥¤¥à¡¦¥½¥ó¥Ï¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥Á¥ã¥ó¡¢¥Ú¥¯¡¦¥½¥é¡¢¥¢¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¡¢¥Á¥å¡¦¥»¥Ó¥ó ¤Û¤«
(C)TME GROUP. All rights reserved.
