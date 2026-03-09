Ë¡Ì³¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ØÌ¤´°À®¡Ù¤³¤½Ë¡Ì³ºÇ¶¯¤Î»ñ¼Á～ ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡É´°À®ÅÙ¡É¤è¤ê¡É¹¹¿·ÉÑÅÙ¡É ～¡× ¤ò3/26¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡Ê°Ê²¼C&R¼Ò¡Ë¤ÎË¡ÁâÊ¬Ìî¤Î»Ò²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒC&R¥êー¥¬¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¼Ò¡Ê°Ê²¼CRLA¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ 2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢GMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ë¡Ì³ÉôÄ¹¤ÎÀ¾ß·»á¤òÅÐÃÅ¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ØÌ¤´°À®¡Ù¤³¤½Ë¡Ì³ºÇ¶¯¤Î»ñ¼Á～ ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡É´°À®ÅÙ¡É¤è¤ê¡É¹¹¿·ÉÑÅÙ¡É ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ò³Ø¤ó¤ÀÊý¤äË¡Ì³Éô°÷¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤á¤¶¤¹Ë¡Ì³Éô°÷¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ë¡Ì³¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¾å¤Ç¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¡¦ÁÇÍÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î°é¤ÆÊý¤ò²òÀâ¡£Ç¯Îð¤ä´Ä¶¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¡È¹¹¿·¤¬²ó¤ë¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤òÄ¾¤»¤Ð¿¤Ó¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Ë¡Ì³¥Ñー¥½¥ó¤¬µÍ¤Þ¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ç½ÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¡ÈÀ®Ä¹¤Î»ÅÊý¡É¤¬Â°¿ÍÅª¤Ç¡¢ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¹¹¿·»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈË¡Ì³¤Ç¿¤Ó¤ë¿Í¤Îº¹¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÎÌ¤ä¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤«――¤Ä¤Þ¤ê¡¢
ÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡ÊInput¡á¼õ¿®¡Ë¡¢¸¶°ø¤È¼¡¤Î°ì¼ê¤ËÊÑ´¹¤·¡ÊKernel¡á½èÍý¡Ë¡¢
Æü»þ¤ÈÅ¬ÍÑÀè¤òÍ¿¤¨¤Æ¼ÂÁõ¤·¡ÊDeploy¡áÆü»þ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢½µ¼¡¤Ç²ó¤·¤ÆÊ£Íø²½¤¹¤ë¡ÊLoop¡á±¿ÍÑ¡ËÎÏ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤´°À®¡×¤ò¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¤Àµ²ÄÇ½¤ÊÍ¾Çò¡á¹¹¿·»ñËÜ¤È¤·¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À®Ä¹¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡È·¿¡É¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÊÄä»ßÅÀ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡ÈÃÏ¿Þ¡É¡Ë
¼õ¤±¼è¤êÊý¡ÊÄÌÃÎ¤òºàÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡È¼õ¿®»ÅÍÍ¡É¡Ë
¹Í¤¨Êý¡Ê²¾Àâ¤È¼¡¤Î°ì¼ê¤òÀ¸¤à¡ÈÃæ¿´½èÍý¡É¡Ë
Æ°¤Êý¡ÊWhen/Where/How far¤Ç¸½¼Â¤ËÍî¤È¤¹¡È¼ÂÁõ»ÅÍÍ¡É¡Ë
Â³¤±Êý¡Ê½µ¼¡¤Ç²óÅ¾¿ô¤ò´ÉÍý¤·¡¢Ê£Íø²½¤¹¤ë¡È±¿ÍÑÀß·×¡É¡Ë
¤³¤Î·¿¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¿¦¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢Å¾¿¦¤äÌò³äÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿¤Ó¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È¡¢¹ÔÆ°¤ËÍî¤È¤¹¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤â¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤ÏºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¹¿·¤ÎÁí²óÅ¾¿ô¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡Î§¤ò³Ø¤ó¤ÀÊý¡¿Ë¡Ì³Éô°÷¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¿¸½ÌòË¡Ì³Éô°÷¤ÎÊý¡¿ºÎÍÑ¤´Ã´Åö¤ÎÊý¡Û¡ØÌ¤´°À®¡Ù¤³¤½Ë¡Ì³ºÇ¶¯¤Î»ñ¼Á～ ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡É´°À®ÅÙ¡É¤è¤ê¡É¹¹¿·ÉÑÅÙ¡É ～
¢£³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë19¡§00～20¡§15 ¡Êº©ÃÌ²ñ¤Ï21¡§30½ªÎ»Í½Äê¡Ë
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§50
¢¨¸½ÃÏ²ñ¾ì¤Ç¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦Ë¡Ì³Éô°÷¤Ø¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý
¡¦Ë¡Ì³Éô°÷¤Î³§ÍÍ¡¦´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¤á¤¶¤¹ÊÛ¸î»Î¤Î³§¤µ¤Þ
¡¦Ë¡Ì³¤ÎºÎÍÑ¤´Ã´Åö¼Ô
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
À¾ß· Êþ¹¸ »á
GMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥Ýー¥ÈËÜÉô Ë¡Ì³Éô ÉôÄ¹
2008Ç¯Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¢¤½¤Î¸åË¡²ÊÂç³Ø±¡¤âÂ´¶È¤·¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ò·Ð¤ÆÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤ÆË¡Ì³¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2018Ç¯¤«¤é¸½¿¦¤Ç°ì¿ÍË¡Ì³¤È¤·¤ÆË¡Ì³ÁÈ¿¥¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢·ÀÌóË¡Ì³¡¢¾¦»öË¡Ì³Á´ÈÌ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢ãÈµÄ»öÌ³¶ÉÅù·èºÛÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ßÂ¦¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´¤¦¡£¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤·¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤¦¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊË¡Ì³Éô¡×¤òÁÏ¤ê¡Ö¸þ¾å¿´¤Î²ô¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤Æ¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡£´ë¶ÈË¡Ì³¤È¤Ï¡ÖË¡Ì³¤È¤¤¤¦ÀìÌçÀ¤ò¶î»È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¸½¼Â¤Ë°ú¤Ä¾¤·¤¿åÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤òÉÁ¤¡¢Àè¶îÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ä¤Ä¹¶¼é¥³¥ó¥×¥êー¥È¤ò´ë¤à¡£
¢£³«ºÅÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡Ü ²ñ¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¡¦¿·¶¶±Ø¼þÊÕ¡Ë
¢¨¸½ÃÏ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÄ°¹Ö¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ü¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤òÌÜÅÓ¤ËÅöÁª¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¤´»²²ÃÏÈ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°ÍÑURL¤òºÆ¿½¹þÉÔÍ×¤Ç¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Î»²²ÃURL¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥ÊーÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´»ëÄ°¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î¤´»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹þ´°Î»¸å¤Î¥áー¥ë¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚCRLA¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
C&R¥êー¥¬¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¼Ò¤Ï¡¢2007Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥êー¥¬¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡ÖË¡Î§»öÌ³½ê¡¦´ë¶È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦Ë¡Ì³¡¦Ë¡Î§»öÌ³¿¦°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁíÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍýÉôÌçÎÎ°è¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾¿¦»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒC&R¥êー¥¬¥ë¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¡¡¡¡¼Ò ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¿·¸×ÄÌ¤êCORE
Àß¡¡¡¡Î© ¡§ 2007Ç¯8·î
Âå É½ ¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÁêÎÉµ×ÃË
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÊÛ¸î»Î¡¢Ë¡Ì³¡¦ÃÎÅªºâ»º¿Íºà¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¢Ë¡Î§»öÌ³¿¦°÷¤Î¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡ÊÊÛ¸î»Î¸þ¤±¾ðÊó»ï¡ØAttorneyʼs MAGAZINE¡Ù¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¡Ë¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¸þ¤±¹çÊ»¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¡¦»ö¶ÈÄó·È¤Î»Ù±ç¡ÖLA Alliance Service¡×¡¢ÊÛ¸î»Î¸þ¤±±Ä¶È»Ù±ç¡ÖBusiness Lawyer's Marketing Service¡ÊBMS¡Ë¡×¡¢´ë¶È¤Ø¼Ò³°Ìò°÷¸õÊä¤È¤Ê¤ëÊÛ¸î»Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¼Ò³°Ìò°÷¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ÎÄó¶¡¡£
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
