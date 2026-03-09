¿·¥ìー¥Ù¥ëScrum Wave Music¤è¤ê¡ÖJonah¡×¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡×¤¬MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤Ë¤Æ£³·î£³£±Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡ª¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢eggman¤È¤Î¶¦Æ±¥ìー¥Ù¥ëScrum Wave Music¤«¤é¡ÖJonah¡×¤¬¡¢MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤Ë¤Æ£³·î£³£±Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢·Ý¿Í¡¦ºî²È¤Î¥Ôー¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤ÇÆÉ¤à¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×¡Ê³¨»¥¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤¿¤Ê¤«¤ß¤µ¤¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡Ë¤Î ¡È¶ç¡É¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òJonah¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¶Ê¡ÖÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡×¤Ï2026Ç¯4·î8Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³Ú¶Ê¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥É¥é¥Þ³µÍ×
¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à ¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×
Çßß·ÈþÇÈ¡ÊÇµÌÚºä£´£¶¡Ë ¡ß À¾³À¾¢ ¡ß ²ÃÆ£¾®²Æ ¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é
¡Ú¸¶°Æ¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¡Û¡ÈÎø¡É¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー
¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÊüÁ÷¾ðÊó
£²£°£²£¶ Ç¯ £³·î£³£± Æü¡Ê²Ð¡Ë½é²óÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
MBS¡§£³·î£³£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË £²£´¡§£µ£¹～
TBS¡§£³·î£³£±Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË £²£µ¡§£²£¶～
½Ð±é¡§Çßß·ÈþÇÈ¡ÊÇµÌÚºä£´£¶¡Ë¡¡À¾³À¾¢¡¡²ÃÆ£¾®²Æ
¡¡¡¡¡¡¼ãÎÓ»þ±Ñ¡¡°ËÆ£¸¾¡¡¹Ó°æ·¼»Ö¡¡ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡°¤Éô¸²Íò¡¡¿¼¿å¸µ´ð
¸¶°Æ¡§¡Ø¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡Ù¶ç ËôµÈÄ¾¼ù ³¨ ¤¿¤Ê¤«¤ß¤µ¤
´ÆÆÄ¡§°æ³ßºÌ¡¡ÉÙÅÄÌ¤Íè
µÓËÜ¡§³«¿¿Íý¡¡ËÒ¸ÞÉ´²»
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÊÆÅÄÍý·Ã ÕúÍÌ²ñ Â¼»³¤¨¤ê¤«
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§ C¡õI¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À½ºî¡§¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¸ø¼°HP
https://www.mbs.jp/shitsuren/
¸ø¼° SNS
¢£ X¡§@dramaism_mbs
¢£ Instagram¡§@dramaism_mbs
¢£ ¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¢Í @dramaism_mbs¡ÊTikTok Á´ºîÉÊ¶¦ÄÌ ¢Í @drama_mbs ¡Ë
¡ú¸ø¼°¥¿¥° #¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡¡#¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à
ÇÛ¿®
TVer¤Ç°ì½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
(C)¡Ö¼ºÎø¥«¥ë¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
2026/4/8 7th Digital Single ¡ØÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡Ù
¢£Profile
¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£ÃæÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
2025Ç¯1·î¤Ë¡Ö¥¨¥³ー¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥åー¡£
Jonah¡¡ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¡ÖÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¡Ö¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°ìÅÙ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎø¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬åºÎï¤ÇÍýÁÛ¤ÊÀµÊý·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤É¤³¤«¤¬Ã»¤¤¡¢°ìÄ¹°ìÃ»¤À¤«¤é¤³¤½¿Í¤ÏÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¡ÖÎø¡×¤¹¤ë¡£»ä¤¬»×¤¦°¦¤Î·Á¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡ØÄ¹Êý·Á¤Î»ä¡ÙLink Fire
https://orcd.co/jonah-chouhoukei
¢§SNS¾ðÊó
X
https://x.com/jonah_9805
TikTok
https://www.tiktok.com/@jo.nah9805
Instagram¡¢Threads
https://www.instagram.com/jo.nah9805/
YouTube
https://www.youtube.com/@jonah_official2025
¢£Scrum Wave Music¡Ê¥¹¥¯¥é¥à ¥¦¥§ー¥Ö ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë
NTT¥É¥³¥â¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤Èsumika¡¦SUPER BEAVER ¡¦¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤¬½êÂ°¤¹¤ëeggman¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤ÇÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥ìー¥Ù¥ë¡¢¡ØScrum Wave¡¡Music¡Ù¡£¡Ö¥¹¥¯¥é¥à(Scrum)¡×¤È¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¡áÍñ¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¡¢¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢3¼Ò¤¬¥é¥°¥Óー¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥À¥Ö¥ë¥ßー¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ö¥¦¥§ー¥Ö(Wave)¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÇÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£ ±ÇÁü/²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¤Î¸¢Íø³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¼þÊÕ»ö¶È¤â´Þ¤á¤¿¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Âå¡¡É½ ¡Û¾®ÎÓ ÃÒ
¡Ú Àß¡¡Î© ¡Û2023Ç¯5·î1Æü
¡Ú U R L ¡Ûhttps://fanystudio.com/