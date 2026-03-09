¡Ú½é¸ø³«Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡ÛÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¡¦»ûËÜè½½ï¡Ö5Ç¯¤Ö¤ê¡×2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¡õ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡ª
¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤ëÇÐÍ¥¡¦»ûËÜè½½ï¡£4·î1Æü(¿å)¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖRIO¡×¤Ë·èÄê¡£
(C)µÆÃÏÂÙµ×
É½»æ¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¹¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥ô¥£¥é¤Î¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¡£ÀÄ¤¤¥Ó¥¥Ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¨¤ë°ìËç¤À¡£
Æ±»þ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Î¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ìー¥Ç¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)µÆÃÏÂÙµ×
¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖRIO¡×¤Ï»ûËÜ¤Î²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤Î¡Ö»ûËÜè½½ï¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£±ºý¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£4·î4Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¤ÎHMV&BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·²ñ¡¢4·î5Æü(Æü)¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ¤·²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@rio_photobook¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ÈÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
»ûËÜè½½ï¡Ê¤Æ¤é¤â¤È¡¦¤ê¤ª¡Ë
2001Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2018¡Ù¤Ç¡Ø¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê -À»°è-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤ä¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤ë¡£3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤Ê¤ë¡£
(C)µÆÃÏÂÙµ×
(C)µÆÃÏÂÙµ×
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø»ûËÜè½½ï¼Ì¿¿½¸ RIO¡Ù
¢£È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü
¢£Äê²Á¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ISBN¡§978-4-06-543186-3
¢£¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@rio_photobook
(C)µÆÃÏÂÙµ×