¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù¤¬6.5¼þÇ¯¡ª¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù ¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤­¤É¤­Ãµ¸¡¥ì¥Ýー¥È#20¡¡～¸ø³«À¸ÊüÁ÷ in ¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó～ ÇÛ¿®·èÄê¡ª

6.5¼þÇ¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÌëÌÀ¤±¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¡Ö¥ä¥¿¥¬¥é¥¹¡×¤È¡Ö¥Ï¥·¥Ö¥È¥¬¥é¥¹¡×¡ª
Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ä¥¿¥¬¥é¥¹¤ÎÌÜÅª¡¢Ç½ÎÏ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¤ÎÌø¸¶¤«¤Ê¤³¤µ¤ó¡¢Éú¸«¤Ï¤ë¹á¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¡Ø¡ß¥¸¥ã¥Ñ¥êÃÄ¡Ù¤ÎÁ¥¸Í¤æ¤ê³¨¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡ª
3¿Í¤ò¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Ë¡Ú¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó 8F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Û¤Ë¤Æ¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¤¼¤Ò¡¢¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
YouTube Live¤ÎURL¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï
¸åÆüX(µìTwitter)¤ä¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï2·î28Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡Ú¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¡Û¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¸ø³«À¸ÊüÁ÷µÇ°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥ÉÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎËç¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³¡Ù¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤Ãµ¸¡¥ì¥Ýー¥È #20
¡¡¡¡¡¡¡¡～¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡¡in¡¡¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó～
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯3·î15Æü(Æü) 18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥á¥ó¡¡8£Æ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ16-4¡Ë
ÇÛ¿®¡§YouTube Live
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡Û
Ìø¸¶¤«¤Ê¤³¡Ê¥ßー¥¢¥¥ã¥Ã¥ÈÌò¡Ë
Éú¸«¤Ï¤ë¹á¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥«Ìò¡Ë
Á¥¸Í¤æ¤ê³¨¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥ëÌò¡Ë
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º£³
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android / PC
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥áー¥«ー¡§¥¢¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤È¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤Ãµ¸¡¡É¤¹¤ëRPG
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£Ç (C)SEGA (C)Appirits FCP
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
