TV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¶Ý¤ÈÅ´¡Ù¤¬ÌÜ°õ¡ª ¡ÖÊÌ¥Þ¥¬¡×4·î¹æ¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×4·î¹æ¤Ï¡¢ÀèÆüTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ø¶Ý¤ÈÅ´¡Ù¤¬É½»æ¡õ¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¢¥ë¥¹¥éー¥óÀïµ¡Ù¤¬ºÇ¿·24´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´üÊüÁ÷´Ö¶á¤Î¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¡¢¿·Ï¢ºÜ¡Ø²ò½ü»Õ¥«¥ó¥Ê¤ÎËâ½ÑÏ¿¡Ù¤¬¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡Ø¶Ý¤ÈÅ´¡Ù´¬Æ¬¥«¥éー
¡Ø¶Ý¤ÈÅ´¡ÙÂÔË¾¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤ä¡¢ÊÒ»³¤¢¤ä¤«ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È&¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜÃæ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÊÒ»³ÀèÀ¸¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¤·¤Æ50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢3·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×4·î¹æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*±þÊç¤Ë¤Ï»æÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È
ºÇ¿·Âè9´¬¤ÎÈ¯Çä¤â4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.vap.co.jp/kintotetsu/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·24´¬È¯ÇäµÇ°¡¢¡Ø¥¢¥ë¥¹¥éー¥óÀïµ¡Ù¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー
ºÇ¿·24´¬¤¬¡¢ËÜÆü3·î9Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ë¥¹¥éー¥óÀïµ¡Ù¤¬¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßËÜÊÔ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÃæ¤Î¥¢¥ë¥¹¥éー¥óVS¼Ø²¦¤ÎÀï¤¤¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¥¢¥ë¥¹¥éー¥ó¤È¼Ø²¦¤ÎQUO¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¡¢ÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥¹¥éー¥óÀïµ¡Ê24¡Ë
°Å¹õ¤ÎÅÁÀâºÆ¤Ó――¼Ø²¦¥¶¥Ã¥Ïー¥¯Éü³è¡£
ËâÆ»»Î¤¿¤Á¤Î´ë¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¹ö¤È²½¤·¤¿²¦ÅÔ¡£°Û·Á¤ÎËâÊª¤¬Ì±¤ò½±¤¤¡¢Èó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥Ñ¥ë¥¹¤Î±ÑÍº¤Ï°Ç¤ÎÎÏ¤ÇÁÉ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤½¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¡¢¶ÌºÂ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¼Ø¤ÎËâ²¦¡£ºÇ¶¯¤Î²¦¡¦¥¢¥ó¥É¥é¥´¥é¥¹¤ÎÆùÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¸½À¤¤Ë¹ßÎ×¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ë¥¹·³¤òÎ¨¤¤¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¥¢¥ë¥¹¥éー¥ó¤ÎÌ¿¡Ä¡ª ¼Ø²¦Æ¤È²¤ò·è°Õ¤·¤¿¥¢¥ë¥¹¥éー¥ó¤Ë¡¢Ëâ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿²¦ÅÔ¤¬²ç¤òÇí¤¯¤¯¡ª¡ª
¥¢¥ë¥¹¥éー¥óÀïµ¡Ê24¡Ë¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡ãÂè2ÃÆ¡äÉÕ¤ÆÃÁõÈÇ
¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡Ù¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー
¡Ø¾ó¤È·õ¤Î¥¦¥£¥¹¥È¥ê¥¢¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÂè2´üÊüÁ÷´Ö¶á¡õ¡Ö¥´ー¥Æ¥£¥¢¡×ÊÔ¤Î´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤«¤éÂè2´ü¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè2´ü¤Î¼çÂê²Î¤â·èÄê¤·¡¢OP¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖASH DA HERO¡×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢ED¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥·¥æ¥¤¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·Âè15´¬¤ÎÈ¯Çä¤â4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://wistoria-anime.com/)¡¦¸ø¼°X(https://x.com/Wistoria_PR)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·Ï¢ºÜ¡Ø²ò½ü»Õ¥«¥ó¥Ê¤ÎËâ½ÑÏ¿¡Ù¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー
¿·Ï¢ºÜ¡Ø²ò½ü»Õ¥«¥ó¥Ê¤ÎËâ½ÑÏ¿¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
～¤¢¤é¤¹¤¸～
°ÛÃ¼¼Ô¡È²ò½ü»Õ¡É¤¬Ëâ½ÑÀ¤³¦¤Î°Ç¤òË½¤¯
É´Ç¯Á°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿£±¿Í¤ÎËâË¡»È¤¤¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ë¡ÖËâ½Ñ¡×¤ò¼ø¤±¤¿¡£·àÅª¤ËÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼«¤é¤Î²ÈÂ²¤ËÉÔ¹¬¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ëâ½Ñ¤ò·ù¤¦¾¯½÷¡¦¥Ï¥ë¡£Èà½÷¤¬½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎàÈ¯Å¸¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëËâ½Ñ¤ò²ò¤¡¢À¤³¦¤«¤é°ÛÃ¼¼Ô¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¡È²ò½ü»Õ¡É¥«¥ó¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢Íß¿¼¤Ëâ½Ñ»Õ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë¡Öºá¡×¤¬ºÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯――¡£Ëâ½Ñ¼Ò²ñ¤Î¿¿¼Â¤òË½¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーµðÊÔ!!
¡ÖÊÌ¥Þ¥¬¡×4·î¹æ¡¢È¯ÇäÃæ¡ª