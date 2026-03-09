Virtual Artist ¡íKiepi¡í¤¬¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖRocket Science¡×¤ÎMoving Clip Teaser ¡íSchool ver.¡í¤ò¸ø³«!
4·î1Æü(¿å)¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖRocket Science¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSM ENTERTAINMENT JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÅìÍ¤¡Ë¤ÈSM ENTERTAINMENT¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSTUDIO REALIVE¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È"Kiepi(¥¥¨¥Ôー)"¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖRocket Science¡×¤ÎMovig Clip Teaser ¡ÉSchool ver.¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖRocket Science¡×¤Ï¡¢Kiepi¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¸°¤È¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÌ¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÉSchool ver.¡É Moving Clip Teaser¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤«¤ê¤Î¾Ã¤¨¤¿¶µ¼¼¤Î´ù¤Ç¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤Î¥Þー¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥íー¥Ç¥£¥ó¥°²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖWE CAN MAKE IT COME TRUE¡×¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢Kiepi¤ÎÆó¿Í¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤ÄÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
🗝️ Kiepi ¡ÖRocket Science¡× Moving Clip Teeser ¡ÉSchool ver.¡É
https://youtube.com/shorts/yec_uni8JEQ
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·Á¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ëKiepi¤ÎÆó¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚKiepi ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡ÖKiepi¡Ê¥¥¨¥Ôー¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËSM ENTERTAINMENT JAPAN¤ÈSM ENTERTAINMENT¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSTUDIO REALIV¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎý½¬À¸¡¢Í®ÌÚ¥»¥é¤È±«²»¥ì¥Ê¤ÎÆó¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾Kiepi¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¡Êepisode¡Ë¤Î¸°¡ÊKey¡Ë¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ò³«¤¯¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
