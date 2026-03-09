VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥Ä¡×ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç°æ ´ð¹Ô¡¢°Ê²¼ClaN¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥Ä¡×¤¬3·î9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î9Æü18:00～2026Ç¯3·î29Æü23:59¤Þ¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼õÃí´ü´ÖÃæ¤ËÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)13:00～15:00¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¼õÃí´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹µÚ¤Ó¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥Ã¥º³µÍ×
～¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー～
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§70¡ß70mm°ÊÆâ
～LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È～
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
～¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Üー¥É～
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§210¡ß148mm
～¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È～
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡65¡ß65mm°ÊÆâ
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡57mm
～¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É～
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§150¡ß150mm°ÊÆâ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
～¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È～
²Á³Ê¡§8,360±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï1¿Í1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¨ÅöÆü¤ÎÎ®¤ìÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ°¸¤ËÊÌÅÓ¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/221
¡Ö¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥Ä¡×À¸ÃÂº×µÇ°ÇÛ¿®
À¸ÃÂ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î9Æü(·î)20:00¤è¤ê¡Ö¡ÚÀ¸ÃÂ´ë²è¡Û´¶¼Õ¤ÎLOL¥¿¥¤¥Þ¥óÆÌÂÔ¤Á2026¡Ú#¿·¿ÍVTuber ¡Û¡×¤ò¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥Ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz)¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎÇÛ¿®¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ë¥Ã¥Ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª´¶ÁÛ¤Ï¡Ö#¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥ÄÀ¸ÃÂº×¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=I_BCgc0VrDs ]
¡Ö¥Ë¥ã¥Þ¥·¥å¥ô¥¡¡¦¥ë¥Ã¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
X¡§https://x.com/nyama_lutz
YouTube¡§https://www.youtube.com/@nyamashuvalutz
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nyama_lutz
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ó¥ê¥ª¡ßÆü¥Æ¥ìClaN¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼ê³Ý¤±¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ï¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹»ô¤¤Ç¤¿¤Á¤¬¡¢ËâË¡¤ÇVTuber¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Ä¤è¤¤¡ª¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ä¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÛ¿®´ë²è¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/nyantasia/
X¡§https://twitter.com/Nyantasia_v
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Nyantasia_v
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://nyantasia.booth.pm/
Æó¼¡ÁÏºî¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡§https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢VTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-7444 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ£¶－£±
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç°æ¡¡´ð¹Ô
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯£´·î£±Æü
»ñËÜ¶âÅù¡§Ìó20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/
²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://herp.careers/v1/clanats
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment
Ã´Åö¡§·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡¡¹Êó
E-mail¡§pr@clan-ntv.jp