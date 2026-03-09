5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMagic if¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë½©»³²«¿§¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê¡ªÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¸Å»Ô·û¼÷¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î²»³ÚÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¢¨)¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ï¡¢3/11(¿å)¤Ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMagic if¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë½©»³²«¿§¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦½©»³²«¿§¤¬¡¢3/11(¿å)¤Ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMagic if¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
º£²ó¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤äÆâÌÌ¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦³À´Ö¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ3/25(¿å)24:00¤è¤ê60Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½©»³²«¿§¤Î¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤éÈà¤Î³Ú¶Ê¤ò°¦¤·¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤â¤¢¤ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷¤ò·Þ¤¨¤ÆÂÐÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î2¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦µ®½Å¤Ê¥Èー¥¯ÆâÍÆ¤ÏÉ¬¸«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆâÍÆ¤ò¤è¤ê¿¼ËÙ¤ê¤¹¤Ù¤¯¡¢½©»³²«¿§¤Î¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¹Ô¤¤º£ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¤â¤·¤â¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¤È¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»À©ºî¤·´°À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMagic if¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì©Ãå±ÇÁü¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½©»³²«¿§¤Î¡È¸½ºßÃÏ¤È¡¢¤â¤·¤â¡É¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Æ²áµî¤Ë¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø½©»³²«¿§¡Ö°ìµ´°ìÍ· PRE TOUR Lv.3¡× Live & Documentary -ONE MORE ver.-¡Ù¤È¡Ø½©»³²«¿§ from MAKE A BOOM #6 -sparkle-¡Ù¤Î2ÈÖÁÈ¤ò¥¢¥ó¥³ー¥ëÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3/11(¿å)¤ËLINE CUBE SHIBUYA¡¢3/20(¶â¡¦½Ë)¤ËNHKÂçºå¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È½©»³²«¿§ Hall Tour ¡ÖËâË¡¤Î¤â¤·¤â¡×¡É¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë½©»³²«¿§¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¡ª
¢§¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV ÈÖÁÈ¾ðÊó
½©»³²«¿§¡ÖMagic if¡× SPECIAL ―¸½ºßÃÏ¤È¡¢¤â¤·¤â―
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3/25(¿å)24:00～25:00
½Ð±é¡§½©»³²«¿§ / ¸Å»Ô·û¼÷
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://tv.spaceshower.jp/p/00089501/
¢§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É ¥¢¥ó¥³ー¥ëÇÛ¿®¾ðÊó
½©»³²«¿§¡Ö°ìµ´°ìÍ· PRE TOUR Lv.3¡× Live & Documentary -ONE MORE ver.-
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§3/31(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®URL¡§https://vod.spaceshower.jp/videos/4b14b98a-38b3-4907-bca3-814297c20696
½©»³²«¿§ from MAKE A BOOM #6 -sparkle-
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§3/31(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®URL ¡§https://vod.spaceshower.jp/videos/c61fa4c6-cb4d-42d4-a948-24a1a468b886
