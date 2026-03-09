ÂÔË¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÆ¤Ó¡ª¡ØAngie Radio!!～Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!～STAND-UP RADIO£²¡Ù
¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦Gacharic Spin¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¡Ê°Ê²¼¥¢¥ó¥¸ー¡Ë¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡ØAngie Radio!!～Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!～¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÆü12:00～12:55ÊüÁ÷¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØAngie Radio!!～Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!～STAND-UP RADIO£²¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥ì¥Ç¥£¥ª¥Äー¡Ë¡Ù¡£
Á°²ó¡Ê2025Ç¯2·î¡ËÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏºÂ¤Ã¤ÆÃý¤ë¥¢¥ó¥¸ー¤¬¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¡ÖSTAND-UP RADIO¡×¡£
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï±Ô°Õ¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ð¤º¤Ë¥¢¥ó¥¸ー¤¬1¿Í¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ïÊüÁ÷¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ1¿Í¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØAngie Radio!!～Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!～STAND-UP RADIO£²¡Ù
¢£Æü»þ
2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì=16:00¡¿³«±é=17:00¡¿½ª±é=19:00Í½Äê
¢£²ñ¾ì
Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Ûー¥ë
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ5-1 Í³ÚÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 11F
¢£½Ð±é
¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¡ÊGacharic Spin¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¡¦ÀÇ¹þ5,500±ß¡¡¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¡¡https://eplus.jp/kanau/
¡ã¥×¥ì¥ªー¥Àー¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00 ～ 3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã2¼¡¥×¥ì¥ªー¥Àー¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë13:00 ～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë¡ä
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ôÀ©¸Â¡§4Ëç
¡¦Ê£¿ôËç¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÀÊ¤¬Î¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß¡£
¡¦ÉÔÀµÅ¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡¦¸ø±éÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ª¤è¤Ó¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê03-5570-5151¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¼çºÅ¡§TBS¥é¥¸¥ª
¡þÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TBS¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥ë¡¡03-5570-5151¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
TBS¥é¥¸¥ª¡ØAngie Radio!!～Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!～¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍËÆü12:00～12:55
½Ð±é¼Ô¡§¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3
ÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/kanau/
ÈÖÁÈTwitter¡§https://twitter.com/angradio
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ó¥¸ー¥é¥¸¥ª
ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kanau@tbs.co.jp