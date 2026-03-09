¡Ú3·î5Æü»º¸å¥±¥¢¤ÎÆü¡¦3·î8Æü¹ñºÝ½÷À¥Çー¡Û½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¤Î½¸·×·ë²Ì¤òÈ¯É½
½õ»º»Õ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she's¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÏî´°¦»Ò¡¢°Ê²¼¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½õ»º»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡Ö½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡×¤Î½¸·×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï½õ»º»Õ¤òÃæ¿´¤Ë1,023·ï¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Å¸³«·¿¡Ê31.9%¡Ë¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡Ê26.6%¡Ë¡×¡¢¡ÖÊó½·Ç¼ÆÀ·¿¡Ê20.1%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3·î5Æü¤Ï¡Ö»º¸å¥±¥¢¤ÎÆü¡×¡¢¤½¤·¤Æ3·î8Æü¤Ï¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡×¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î·ò¹¯¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë½õ»º»Õ¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÅ¾´¹ÅÀ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ËÇº¤ß¡¢ÌÏº÷¤¹¤ë½õ»º»Õ¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Çー¥¿¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤È¤Ï
¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë½õ»º»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¸½¾ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÌç¿¦¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î°ìÎ§¤Ê¼ÁÌä·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬¼¡¤Î¼ÁÌä¤òÀ¸À®¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¼¤¤¼«¸ÊÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡§¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÊ¬ÉÛ
¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿1,023·ï¤Î²óÅú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì:¥¥ã¥ê¥¢Å¸³«·¿(31.9%¡¢326·ï)
»ñ³Ê¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤äÀìÌçÀ¤Î³ÈÂç¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢Ë¬Ìä¥±¥¢¡¢»ÜÀß³«¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£
2°Ì:¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹·¿(26.6%¡¢272·ï)
»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¤ò½Å»ë¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£°é»ù¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Î©¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì:Êó½·Ç¼ÆÀ·¿(20.1%¡¢206·ï)
¼«¿È¤ÎÀìÌçÀ¤ä¥¹¥¥ë¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£¸½ºß¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤ÈÊó½·¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å°Ì3¥¿¥¤¥×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î78.6%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½õ»º»Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼´¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü～2026Ç¯3·î1Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,023·ï
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§½õ»º»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¡¦ÊÝ°é»Î
Ä´ººÊýË¡¡§¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¸ø¼°LINE¾å¤Ç¤ÎAI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë
¢¨ËÜ¿ÇÃÇ¤Ï¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤ä¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Î»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ¼Â»Ü»þ´ÖÂÓ¤«¤é¸«¤¨¤ë¡Ö±£¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢°Õ¼±¡×
¿ÇÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê2¤Ä¤Î¥Ôー¥¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÃë¤Î¥Ôー¥¯(12:00～13:00)¡§139·ï/»þ
ÃëµÙ·Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë½¸Ãæ¡£¶ÐÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ûÌë¤Î¥Ôー¥¯(18:00～21:00)¡§Ê¿¶Ñ60·ï/»þÄ¶
Æü¶Ð½ªÎ»¸å¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¿¥¤¥à¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¦ÀìÌç¿¦¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿¼Ìë¤âÀä¤¨¤º¥¢¥¯¥»¥¹(0:00～5:00)¡§·×92·ï
ÉÔµ¬Â§¤Ê¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¤ä¡¢°é»ù¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¿¼Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¿Í¸þ¤¹ç¤¦ÀìÌç¿¦¤Î¸½¾õ¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Í»¡¡§¡Ö¶ÐÌ³¤Î·ä´Ö¤Ë¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¼ÂÂÖ
¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢½õ»º»Õ¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃëµÙ¤ß¤ä¿¼Ìë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ä´Ö»þ´Ö¡×¤Ë¤·¤«¥¥ã¥ê¥¢¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ï¡¢½÷ÀÀìÌç¿¦¤¬Êú¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹3¤Ä¤Î²ÝÂê
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½õ»º»Õ¡¦ÊÝ°é»Î¡¦´Ç¸î»Õ¤ÎÀìÌç¿¦¤ÎÊý¡¹¤¬°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1. °ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢Å¸³«·¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ä¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Î©ÌäÂê
¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡×¤¬2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½õ»º»Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ÀìÌçÀ¤Ø¤ÎÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¡¦Êó½·¤Ø¤ÎÉÔËþ
¡ÖÊó½·Ç¼ÆÀ·¿¡×¤¬20.1%¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½õ»º»Õ¤Î5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸½ºß¤ÎÊó½·ÂÎ·Ï¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤äÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿É¾²Á¡¦Êó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë½õ»º»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¡§¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤à½õ»º»Õ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë
¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤Ï¡¢¼ç´´»ö¤òÌ³¤á¤ë»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ç¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤Ë½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe BIRTH ～Midwife Career Day 2026～¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢´¿ÃÌ¤Î»þ´Ö¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¾åµ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÀ¼¤òÂ¿¿ôÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
- A¤µ¤ó¡Ö»º¸å¥±¥¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¡£¡×
- B¤µ¤ó¡ÖÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¤¢¤È¸½ºß°éµÙÃæ¤À¤¬¡¢Éü¿¦¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤À¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢Å¾¿¦Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×
- C¤µ¤ó¡Ö½õ»º±¡¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¡ÖThe BIRTH¡×¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢½õ»º»Õ¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óºÂÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö»º¸å¥±¥¢¤Î¤ª»Å»ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÉÂ±¡¡¦Ì±´Ö¡¦³«¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë½õ»º»Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢³ÆÎÎ°è¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³«¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅ¥Æー¥Þ¡§¼Ò²ñ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤ë»º¸å¥±¥¢¡¢¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¡©ÉÂ±¡¡¦Ì±´Ö¡¦¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©
- ¾ÜºÙ¡§Josan-she's¥Ñー¥È¥ÊーÍÑ¸ø¼°LINE¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç¥¿±¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Î»þ´ü¤ò¡¢½õ»º»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½÷ÀÀìÌç¿¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¡£Äã·îÎð¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¡¦Â¾¼Ò¶¨¶È¤Ë¤è¤ë»ºÁ°»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤äË¬Ìä¥±¥¢¡¢»º±¡ÆÃ²½¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó6Ëü¿Í(¢¨1)¤ÎÀøºß½õ»º»Õ¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°÷ÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Ç¥¿±～»º¸å¤òÀìÌçÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤ËÃæ±û¶è¤Î»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡¢2026Ç¯1·î¤ËÂæÅì¶è¤Î»ºÁ°»º¸å»Ù±ç¥Ø¥ë¥Ñー»ö¶È¤Ë»²²è¡£2025Ç¯9·î¤Ë¼ç´´»ö´ë¶È¤È¤·¤Æ»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¼Ò¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤»º¸å¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´±Ì±Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)Àøºß½õ»º»Õ¿ô¤Ï¡¢¡Ö½õ»º»Õ¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ô-½¢¶È½õ»º»Õ¿ô¡×¤Ç»»½Ð
½ÐÅµ¡§¡ÖÀ¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý(e-Stat)¡×±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã(¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê) ¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã¡×
