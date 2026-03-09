¤ª¤°¤é¤ÎÅâÍÈpresents FMK¥¹¥Æー¥¸ ¡Ø¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¤Ò¤²¤³¤ó¤Ö ¡ÙÈÖÁÈ¸ø³«Ï¿²» in ·§ËÜ¡¡¿Íµ¤¥³ー¥Êー¡ÖÅ·Ãæ»¦¡×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÅ¼ä!?¡¡ÅâÍÈ¤²¤ò½ä¤ë¿©¥ì¥Ý¥Ð¥È¥ë¤âËÖÈ¯!
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢JFNC¡Ë¤¬À©ºî¤¹¤ë¡¢JFN·ÏÎóÁ´¹ñ25¶É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎFM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¤Ò¤²¤³¤ó¤Ö¡Ù¤Ï¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à·§ËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢FM·§ËÜ¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¸ø³«Ï¿²»¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï¡¢FM·§ËÜ³«¶É40¼þÇ¯µÇ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢·§ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤¯¤Þ¤Ë¤Á¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤Ñ¤¤¤¹´¶¼Õº×2026¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Î´ÑµÒÌó400¿Í¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Çú¾Ð¤Èº¤ÏÇ¡Ê¡©¡Ë¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Ç®¶¸¤Î¼ýÏ¿ÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤°¤é¤ÎÅâÍÈ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¿·¾¦ÉÊ¡Ö¹È¥¶¥¯ÅâÍÈ¤²¡×¤Î»î¿©¥¿¥¤¥à¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÀäÉÊÅâÍÈ¤²¤òÁ°¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÈþÌ£¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿©¥ì¥ÝÂÐ·è¤òµÞî±³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡ÇÔ¤Ï´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥¬¥Á¥ó¥³È½Äê¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹ÈÀ¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿°ïÉÊ¤òÁ°¤Ë¡¢È«Ãæ¤È°ËÆ£¤¬ÆÈ¼«¤Î´¶À¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·§ËÜ¤Î´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡©·ë²Ì¤Ï¤¼¤ÒÊüÁ÷¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¡ÖÅ·Ãæ»¦¡×¤ò°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿Æó¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥Êー¤¬¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÈäÏªÄ¾¸å¤Î²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÇö¤á¡É¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°ËÆ£¤â¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ã¤¦¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡£È«Ãæ¤Î¥·¥åー¥ë¤Ê¥Ü¥±¤È°ËÆ£¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤á¤²¤º¤Ë¥³ー¥Êー¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤âÊÑ²½¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ìÂÎ´¶¤ÎÃæ¤Ç¥³ー¥Êー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È³Æ¶É¤Ç½ç¼¡ÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£Æ£Í·§ËÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢3·î14Æü¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18¡§30～18¡§55¡Ë
À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ¸ø³«¼ýÏ¿³µÍ×¡Û
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤ª¤°¤é¤ÎÅâÍÈpresents¡¡FMK¥¹¥Æー¥¸¡¡¡Ø¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¤Ò¤²¤³¤ó¤Ö¡Ù¡¡¸ø³«Ï¿²»
¢¡³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡15»þ00Ê¬～16»þ30Ê¬
¢¡½Ð±é¼Ô¡§¥ª¥º¥ï¥ë¥É
¢¡²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¡¡
¡Ú¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢¡ÈÖÁÈÌ¾¡§¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¤Ò¤²¤³¤ó¤Ö
¢¡½Ð±é¼Ô¡§¥ª¥º¥ï¥ë¥É
¢¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¡§ÈÖÁÈ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÆÈÆÃ¤Î¡Ö´Ö¡×¤È¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¡×¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Èà¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÈºÇ¹â¤ÎÁêÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤ÇÆü¾ï¤Î¡Ö¥º¥ì¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¶¦´¶¤È¾Ð¤¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥Õ¥êー¥Èー¥¯¤Ï°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§ÊüÁ÷¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊüÁ÷¶É¡§JFN·ÏÎóÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È¡¡¡ÊÊüÁ÷Æü»þ¤Ï³Æ¶É¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
FMÀÄ¿¹¡¢FM´ä¼ê¡¢FM»³·Á¡¢FM¡¡GUNMA¡¢FMÆÊÌÚ¡¢FMÄ¹Ìî¡¢FM¤È¤ä¤Þ¡¢FMÀÐÀî¡¢FMÊ¡°æ¡¢FM¡¡AICHI¡¢FM¡¡GIFU¡¢FM»°½Å¡¢FM¼¢²ì¡¢Kiss FM KOBE¡¢FM»³±¢¡¢FM²¬»³¡¢¹ÅçFM¡¢FM»³¸ý¡¢FM¹áÀî¡¢FMÆÁÅç¡¢FM¹âÃÎ¡¢FMÄ¹ºê¡¢FM·§ËÜ¡¢FMµÜºê¡¢FM¼¯»ùÅç
