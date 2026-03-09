¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¸åÈ¾Àï¤âÅÐ¾ì¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÆü3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤Ë¤Æ¿·¤·¤¤¥ì¥¤¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
¡Ø4Éô°Ì¡Ù¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢¿·Æñ°×ÅÙ¡Ø¥¹¥µ¥Î¥ê ULTRA¡ÙÄÉ²Ã¡ª
¡Ø¸÷¾°¤Î²òÊü·®¾Ï¡Ù¤ä¡Ø¸÷¾°¤Î·³´ú¡Ù¤ò½¸¤á¤Æ¡¢º²Í§¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ê¡×¤ä¥ì¥¤¥ÉÉð´ï¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó1¡Û
¡¦¥¹¥µ¥Î¥ê¤Î¼«È¯²ó¿ô¡Ü1
¡¦¸÷Â°À¥ì¥¤¥Éµß±ç»þ¤ÎRP1/2
¡¦¸÷Â°À¥ì¥¤¥É¤Î¥É¥í¥Ã¥×Êó½·2ÇÜ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2¡Û
¡Ö¸¶¿ÀÀÐ¡ß1000¸Ä¡×¤ä¡ÖÇÆ²¦¤Î²òÊü·®¾Ï¡×¡ÖÄ¶º²¤Îå«ÇÕ¡×¤Ê¤É¹ë²ÚÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¡Úµ¡Ç½¹¹¿·¡Û
- ½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É¸ò´¹½ê¡Ö¸÷¡×¤Î¡Ö°Û¶õ¤Î·³´ú¡×¸ò´¹²ó¿ô¤òÁý²Ã
- ¥¹¥µ¥Î¥ê¤ÎÇ½ÎÏ²òÊü¤Ë5¥Úー¥¸ÌÜ¤òÄÉ²Ã
- ¸÷Â°À¥ì¥¤¥ÉÉð´ï¤Ë¿Ê²½4ÃÊ³¬ÌÜ¤òÄÉ²Ã
- ¸÷Â°À¡Ö°Û¶õ¥·¥êー¥º¡×Éð´ï¤Ë¿Ê²½4ÃÊ³¬ÌÜ¤òÄÉ²Ã
- °ìÉôSSRº²Í§¡¦¿À´ï¤ÎÆÃ°ÛÉð´ï¤Ë¿Ê²½4ÃÊ³¬ÌÜ¤òÄÉ²Ã
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë12¡§59¤Þ¤Ç
¢£½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬¥Á¥ãÅÐ¾ì¡ª
¡¡¿·º²Í§¤Î¡Ö¥âー¥È¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÇÂ°À¤ÎÉü¹ïµ¨Àá¸ÂÄê¥¥ã¥é2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢§¡ÚSSRº²Í§¡Û¥âー¥È¥ó
¢£½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥¯ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¸¶¿ÀÀÐ¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬ÂçÎÌÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ê¡Ö½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬2¼ïÅÐ¾ì¡ª¡¡¤µ¤é¤ËËÁ¸±¤ËÌòÎ©¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö½½ÆóÀ»¥ì¥¤¥É ¥¹¥µ¥Î¥êÄ©Àï±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤â3¼ïÅÐ¾ì¡ª¡¡Áª¤Ù¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥»¥ì¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¡ÖPOLIDOG SAGA -¥Ý¥ê¥É¥Ã¥°¡¦¥µー¥¬-¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥¨¥¹¥È¸åÈ¾Àï³«ºÅ¡ª
1Æü20²óÄ©Àï²ÄÇ½¤ÊÆÃÀß¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö·Ù´±¤ÎÃêÁª´ï¡×¤ò½¸¤á¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥Á¥ã¤ò°ú¤¯¤È¡¢3·î¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥ß¥Ê¾åÌô¤ä¥ì¥¤¥É¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¶¯²½ÁÇºà¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢3·î¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤È¤Ï
ÃËÀ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¡Ö¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¼ïÂ²¤¬½»¤Þ¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÅýÀ©¤·ÍýÁÛ¶¿¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅ·»È¤È¡¢
ÍßË¾¤ÈÓÏµÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹°Ëâ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÏÂ¤¿À¤Ç¤¢¤ë¸¶¿À²¦¥¢¥ë¥±ー¤Ë¤è¤ê¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢
Æ³»Õ¤È¤·¤ÆµßÀ¤¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ª
å«¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸î¤ì¡ªÆ³»Õ¤ÎËÁ¸±ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥²ー¥àÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2023Ç¯2·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
(C)︎2022 EXNOA LLC
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://crave-saga.jp/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°X¡§
https://x.com/CraveSaga
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/crave_saga/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/@crave-saga