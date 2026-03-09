¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×È¯Çä£¶£°¼þÇ¯µÇ°¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUTme!¡×¤Ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¸ÂÄê¤Ç£³·î£¹Æü¤è¤êÅ¸³«
¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÇÈ¯Çä60¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÂ¨ÀÊ¥ë¥¦¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
1966Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ìー¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÓÏ¹¥¤ä»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Î¡ÖUTme!¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ìー¥é¥¤¥¹Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUTme!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äiPad¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUTme!¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://utme.uniqlo.com/
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ä¡¢¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡ÖUTme!¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¥¤¤Ê°ÌÃÖ¤äÂç¤¤µ¤ÇÇÛÃÖ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Å¸³«´ü´Ö ¡§ 2026Ç¯3·î9Æü～2026 Ç¯ 9·î30Æü
¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ ¡§ ¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ²Ö²¬Ä®1-1 ¥è¥É¥Ð¥·Akiba¥Ó¥ë7³¬¡Ë
¢¨º£²ó¤Î¡ÖUTme¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¤Î¤ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ ¡§ ¥Ùー¥·¥Ã¥¯T ¥·¥ã¥Ä¡ÊÈ¾Âµ¡Ë¡¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡¿KIDS ¥Ùー¥·¥Ã¥¯T ¥·¥ã¥Ä¡ÊÈ¾Âµ¡Ë¡¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿¥ß¥Ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÁ´3¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
¢£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢35¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡È²«¶â¤Î¹á¤ê¡É¤È¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÂ¨ÀÊ¥ë¥¦¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÈ¯Çä60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ë²«¶â¤Î¹á¤ê ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¥Ñ¥¦¥Àー¥ë¥¦¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤äÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥ë¥¦À½Ë¡¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È²«¶â¤Î¹á¤ê¡É¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sbfoods.co.jp/golden/
¡¦¥Ñ¥¦¥Àー¥ë¥¦Áí¹ç¥µ¥¤¥È¡§https://www.sbfoods.co.jp/brand/special/powderroux/
¢£´ØÏ¢¾ðÊó¡§ÀÖ´Ì¥«¥ìーÊ´¡ÖUTme!¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÖ´Ì¥«¥ìーÊ´¤Î¡ÖUTme!¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ´Ì¥«¥ìーÊ´¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é70Í¾Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥«¥ìーÊ´¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤¼¤ÒÀÖ´Ì¥«¥ìーÊ´¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å¸³«´ü´Ö ¡§ ～2026 Ç¯ 9·î30Æü
¡¦Å¸³«Å¹ÊÞ ¡§ ¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹
¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÁ´3¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë
¥×¥ê¥ó¥È¥¤¥áー¥¸
¡¦¡ÖÀÖ´Ì¥«¥ìーÊ´¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sbfoods.co.jp/akakan/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í ¥è¥É¥Ð¥·AkibaÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢
¡¡¡¡È¯Çä60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥ìー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£