¡Ú»º´±³ØÏ¢·È¡Û¿ÉÌ£¤äÎäÎÃ´¶¡¢¥³¥¯Ì£¤ò¥Öー¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¿·´¶³ÐÄ´Ì£ÎÁ¡×¡Ö½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤¬¸ýÆâ¤Î»É·ã¥»¥ó¥µー¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ
¡¡Ì£Á¹¡¦¾úÂ¤À½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Ö²¬¼þ°ìÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê±ö¤³¤¦¤¸¤ò²ÃÇ®´¥Áç¡¦Ê´Ëö²½¤·¤¿¥³¥¯Ì£Ä´Ì£ÎÁ¡Ö½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¸¦µ¡¹½¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¢°ñ¾ëÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´±Ç½É¾²Á¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä´Íý¸ú²Ì¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊ¬»Ò¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÍ¸úÀ®Ê¬¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ2026Ç¯ÅÙÂç²ñ¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Ö½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ÎÄ´Íý¸ú²Ì¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²òÌÀ
¡¡2022Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡Ö½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢±ö¤³¤¦¤¸¤Î¸¦µæ¤«¤éÅö¼ÒÆÈ¼« ¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´±Ç½É¾²Á¡Ê¿Í¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥³¥¯Ì£¡×¡Ö¿ÉÌ£¡×¡Ö¤¦¤ÞÌ£¡×¤ä¡ÖÎäÎÃ´¶¡×¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÏÌ¤²òÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢³°Éô¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥È¤Î¸ýÆâ¤Î»É·ã¥»¥ó¥µー¡ÊÌ£³Ð¼õÍÆÂÎ¡Ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÈÀ®Ê¬ÆÃÄê¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¤È·ë²Ì
¡¡º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡Û¿ÉÌ£¡¦ÎäÎÃ´¶¤ÎÁý¶¯¡Ê¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡¦ÇÀ¸¦µ¡¹½¡¦¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡Ë
¡¡ÇÀ¸¦µ¡¹½¤ª¤è¤Ó¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¡¢¿ÉÌ£¤Î¼õÍÆÂÎ¡ÖTRPV1¡×¤ÈÎäÎÃ´¶¤Î¼õÍÆÂÎ¡ÖTRPM8¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢È¿±þ¤òÁý¶¯¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¼«ÂÎ¤Ï»É·ã¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¦Â¸¤¹¤ëÀ®Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åâ¿É»Ò¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤ò´Þ¤àÎÁÍý¤Ç¤Ï¡ÖTRPV1¡×¤ò²ð¤·¤Æ¿ÉÌ£¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Èー¥ë¤ò´Þ¤àÎä¤¿¤¤°ûÎÁ¤ä²Û»Ò¤Ç¤Ï¡ÖTRPM8¡×¤ò²ð¤·¤ÆÎäÎÃ´¶¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤ò¥Öー¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¥³¥¯Ì£¡¦»éËÃÉ÷Ì£¡ÊÇ»¸ü´¶¡Ë¤Î¸þ¾å¡Ê¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡¦°ñ¾ëÂç³Ø¡Ë
¡¡°ñ¾ëÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¥Ò¥È¤Î¥³¥¯Ì£¤Î¼õÍÆÂÎ¡ÖCaSR¡×¤ÈÌý»é¤Î¼õÍÆÂÎ¡ÖGPR120¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÄ¾ÀÜ³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤¿ºÝ¤Ë´¶ ¤¸¤ë¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¡×¤ä¡¢Æý´¶¡¦¥Ð¥¿ー´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤»éËÃÉ÷Ì£¡ÊÇ»¸ü´¶¡Ë¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ìÃ¼¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¡Û¿ÉÌ£¤ÎÁý¶¯¡¦¤¦¤ÞÌ£¤Î»ýÂ³¡Ê¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡¦¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡Ë
¡¡¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤Î²ÃÇ®¹©Äø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÄê¤Î²½¹çÊªJ300
¡ÊÎÁÍý¤Î¿ÉÌ£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¸ú²Ì¡Ë¤ª¤è¤ÓJ280¡Ê¤¦¤ÞÌ£¤ÎÍ¾±¤¤òÄ¹¤¯»ýÂ³¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¡Ë¤¬¡¢Ì£¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ëÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
J300/J280¡§º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¤¥éー¥ÉÈ¿±þ¤ÎÃæ´ÖÃÊ³¬¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤ÎÌ¾¾Î¡Ê¸¦µæÍÑ¥³ー¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¥Ò¥È¤Î¸ýÆâ¤Î»É·ã¥»¥ó¥µー¡ÊÌ£³Ð¼õÍÆÂÎ¡Ë¤ËÂ¿³ÑÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢´ðËÜÌ£¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¸º±ö¡¦Äã»éËÃËÃ¥á¥Ë¥åー¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤ä¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÉ÷Ì£Êä´°¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¿©ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¹í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê²Ê³ØÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー12kg/1kg/50g
¡¦¸¶ºàÎÁ¡§¤³¤¦¤¸È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡ÊÊÆ¤³¤¦¤¸¡¢¿©±ö¡Ë¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§24¥ö·î
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.hanamaruki.co.jp/shiokoji-powder/
¢£³Ø²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½
³Ø²ñÌ¾¡§ÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ2026Ç¯ÅÙÂç²ñ¼çºÅ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ
ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)
±éÂê¡¡¡§½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¤è¤ë¥³¥¯Ì£µÚ¤Ó»éËÃÉ÷Ì£¤ÎÁý¶¯¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥ÀーÃæ¤Î¥á¥¤¥éー¥ÉÈ¿±þÀ¸À®Êª¤ÎÄèÌ£Áý¶¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡½ÏÀ®¤³¤¦¤¸¥Ñ¥¦¥Àー¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÅÙ´¶¼õÀTRP¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î±þÅúÉ¾²Á
²ñ¾ì¡¡¡§Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø º£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹