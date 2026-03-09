WILDSIDE ¡ß COW BOOKS Collaboration Collection
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈWILDSIDE¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Î¸Å½ñÅ¹ ¡ãCOW BOOKS¡Ê¥«¥¦¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ä¤È¤Î¿·ºî¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òWILDSIDE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµÚ¤ÓWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¢Yohji Yamamoto ºåµÞMEN¡ÇS TOKYO¤Ë¤Æ3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWILDSIDE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://wildside-online.jp/)¤«¤é¡Û
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢ T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à3·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
COW BOOKS¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢WILDSIDE¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¥Õー¥Ç¥£ー¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯Ë¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õー¥Ç¥£ー¤Ë¤Ï¡¢Î¢µ¯ÌÓÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿½À¤é¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¦¥§¥¢¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Íー¥à¤òÇÛ¤·¡¢ËÜ´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢5Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Àõ¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¤ä¤ä¹¤á¤Î¥Ä¥Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖCOW BOOKS¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¥¯¥í¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ç»É½«¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥È¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÇÛ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¤ÏWILDSIDE¤Î¥í¥´¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç»É½«¤·¡¢Á´ÂÎ¤ò¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¤ò¼´¤ËÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤¹¤ëCOW BOOKS¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Éþºî¤ê¤òÄó°Æ¤¹¤ëWILDSIDE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
WILDSIDE ¡ß COW BOOKS Short Sleeve T-shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-T60-029-1-03/)¡¡14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§M¡¿L¡¿XL
WILDSIDE ¡ß COW BOOKS Hoodie(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-T59-030-1-03/)¡¡27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§M¡¿L¡¿XL
WILDSIDE ¡ß COW BOOKS 5Panel Cap(https://wildside-online.jp/shop/g/gSK-H60-028-1-03/)¡¡13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¡ãCOWBOOKS¡ä
Åìµþ¤ÎÃæÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë½ñÅ¹¡ÈCOW BOOKS¡É¡£½ñÅ¹¤Î»Å»ö¤«¤é¤¦¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿¸Å½ñ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚWILDSIDE ¡ß COW BOOKS Collaboration Collection¡Û
¢§È¯ÇäÆü¡§3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§Å¸³«Å¹ÊÞ¡§
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(https://wildside-online.jp/)¡¡
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA
¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-19-15¡¡TEL:06-7662-8038¡Ë
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU
¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É1F¡¡TEL:03-6455-5515¡Ë
¡¦Yohji Yamamoto ºåµÞMEN¡ÇS TOKYO¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 2F¡¡TEL:03-6252-5329¡Ë
¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)
¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)
¢§Official X ¡§@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)
¢§WILDSIDE Official¥¢¥×¥ê(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)