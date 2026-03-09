¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×²ñ¾ì½ÐÅ¸¾ðÊó¤ò¸ø³«¡ª
¤¤¤è¤¤¤èº£½µ3·î11Æü(¿å)～15Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×À¤³¦ºÇ¶¯¤ò·èÄê¤¹¤ë¸Ä¿ÍÀïÂç²ñ¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×¤¬³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´û¤ËÅÚÆü¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë11Æü(¿å)～13Æü(¶â)¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3·î11Æü(¿å)～13Æü(¶â)¤Ï²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅöÆü·ô¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡ª
3·î11Æü(¿å)～13Æü(¶â)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤â¡¢¡Ö¥íー¥Á¥±¡×¤Ë¤Æ²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÅöÆü·ô¹ØÆþ´ü¸Â¡Û
3·î11Æü(¿å)¡§20»þ¤Þ¤Ç
3·î12Æü(ÌÚ)¡§18»þ¤Þ¤Ç
3·î13Æü(¶â)¡§19»þ¤Þ¤Ç
¢§¥íー¥Á¥±¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=766078
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÖCAPCOM CUP 12¡×Day1 - Phase1
³«Ìç¡§9:00
³«¾ì¡§9:30
³«±é¡§11:00
¡¦3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÖCAPCOM CUP 12¡×Day2 - Phase1
³«Ìç¡§9:00
³«¾ì¡§9:30
³«±é¡§11:00
¡¦3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÖCAPCOM CUP 12¡×Day3 - Phase2¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×¥°¥ëー¥×Í½Áª Day1
³«Ìç¡§9:00
³«¾ì¡§9:30
³«±é¡§11:00
¡¦3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖCAPCOM CUP 12¡×Day4 - ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
³«Ìç¡§8:30
³«¾ì¡§9:00
³«±é¡§10:00
¡¦3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×¥°¥ëー¥×Í½Áª Day2 / ·è¾¡
³«Ìç¡§8:00
³«¾ì¡§8:30
³«±é¡§10:00
ÇÛ¿®Àè
¡¦3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÆüËÜ¸ì¡Û¡ÖCAPCOM Fighters JP¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
YouTube¡§https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP/streams
Twitch¡§https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp
¡Ú±Ñ¸ì¡Û¡ÖCAPCOM Fighters¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
YouTube¡§https://www.youtube.com/@CapcomFighters/streams
Twitch¡§https://www.twitch.tv/capcomfighters
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
SPWN¡§https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC
¢¨ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢YouTube/Twitch¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡ÙYear 3ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂè3ÃÆ¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¡¢¡Ø¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡Ù¤ò»îÍ·²ÄÇ½¡ª
º£²ó²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡ÙYear 3ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂè3ÃÆ¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¡¢¡Ø¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡Ù¤Î»îÍ·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¢£»îÍ·½ÐÅ¸³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)～14Æü(ÅÚ) 9:30～17:30Í½Äê
2026Ç¯3·î15Æü(Æü) 8:30～16:30Í½Äê
¡¦»îÍ·¥Öー¥¹¾ì½ê¡§Î¾¹ñ¹ñµ»´Û2F¡¡»îÍ·¥Öー¥¹
¢¨¡ÖCAPCOM CUP 12¡×²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤ÏÍÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»îÍ·¥Öー¥¹¾ì½ê¡§Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¡2F¡¡»îÍ·¥Öー¥¹
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/cc12_booth
¶¨»¿¼Ò¥Öー¥¹½ÐÅ¸°ìÍ÷ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú3·î11Æü(¿å)～13Æü(¶â)¡Û
¡¦¥½¥ë¥Àー¥ì¥¸¥¹¥È¤Î¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤ï¤«¤ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¡ª
¡Ú3·î14Æü(ÅÚ)～15Æü(Æü)¡Û
¡¦²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
¡¦¥½¥ë¥Àー¥ì¥¸¥¹¥È¤Î¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤ï¤«¤ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¡ª
REGZA
¡ÚÁ´ÆüÄø¡Û
¡¦Âç²ñ¸ø¼°¤ÎMini LED±Õ¾½ÅëºÜ¥ì¥°¥¶¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖRM-G278R¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù»îÍ·¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¡ª
¡¦¤µ¤é¤Ë¥ì¥°¥¶¥Öー¥¹¤Ë¤Ï116V·¿¤ÎÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö116ZX1R¡×¤òÅ¸¼¨¡ª¡¡Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÂç²èÌÌ¤Ç¤Î±ÇÁü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¹¥º¥³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÁ´ÆüÄø¡Û
¡¦²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ð¥¤¥¯¤òÅ¸¼¨¡ª¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦Â¾¤Ë¤â¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¤¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¡¢¼èÆÀ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Red Bull
¡ÚÊ¿Æü¡Û
¡¦²ñ¾ì³°¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥Öー¥¹¤ËRed Bull¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¡ª
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È·Ú¿©¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ä·Ú¿©¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú3·î14Æü(ÅÚ)～15Æü(Æü)¡Û
¡¦²ñ¾ì³°¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥Öー¥¹¤ËRed Bull¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ìÆâ1³¬À¾Â¦¤Ë¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ðー¤¬½ÐÅ¹¡ª
¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ðー¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È·Ú¿©¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ä·Ú¿©¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
SteelSeries
¡ÚÁ´ÆüÄø¡Û
¡¦SteelSeries¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡ª
¡¦¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù»îÍ·¥³ー¥Êー¤âÀßÃÖ¡ª¡¡Âç²ñ¸ø¼°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥µ¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸°ú¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ó¥ª
¡ÚÁ´ÆüÄø¡Û
¡¦¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊªÈÎ¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¦4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Å¸¼¨¥Öー¥¹
¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤«¤é2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö½ÕÎï¡×1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤3·î11Æü(¿å)¤è¤êºÆÈÎ·èÄê¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¡ª
https://www.goodsmile.com/ja/product/12340
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢STORM COLLECTIBLES¤Î²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
https://stormco.jp/collections/street-fighter
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤âÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°¡×½Ð¾ì¥Áー¥à¤â¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡ª
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°¡×½Ð¾ì¥Áー¥à¤¬²ñ¾ì¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Ç¤ªÎ©¤Á´ó¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹Åç TEAM iXA(@esports_TeamiXA(https://x.com/esports_TeamiXA))
¡¦VARREL(@_VARREL(https://x.com/_VARREL))
¡¦Good 8 Squad(@good8squad(https://x.com/good8squad))
¡¦Saishunkan Sol ·§ËÜ(@saisys_esports(https://x.com/saisys_esports))
¡¦REJECT(@RC_REJECT(https://x.com/RC_REJECT))
¡¦FUKUSHIMA IBUSHIGIN(@ibsg_jp(https://x.com/ibsg_jp))
¡¦Bandits(@banditsgaming_(https://x.com/banditsgaming_))
¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°ÊªÈÎ¥Öー¥¹
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°ÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÍ×¤Ç¤ªÎ©¤Á´ó¤ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°ÊªÈÎ¥Öー¥¹±Ä¶È»þ´Ö
¡¦3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡§¤¢¤µ9:00～18:30
¡¦3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§¤¢¤µ9:00～18:30
¡¦3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡§¤¢¤µ9:00～18:30
¡¦3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¤¢¤µ8:30～18:30
¡¦3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¤¢¤µ8:00～15:00
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ
3·î14Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCAPCOM CUP 12¡×¡¢3·î15Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: ¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× 2025¡×¤Î¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥·ー¥É¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡ÖOutfit1 ¥«¥éーEX1¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖA.K.I.¡×¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡ÖOutfit1 ¥«¥éーEX2¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/
(C)CAPCOM