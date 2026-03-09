CAMPFIRE¤ÈÊ¡Åç¶ä¹Ô¡¢Ê¡Åç¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¡ÖNext Lamp, Next Fukushima.¡×¤ò³«»Ï
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMPFIRE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç ¿¿¡¢°Ê²¼¡ÖCAMPFIRE¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡Åç¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ³ÙÇì¡¢°Ê²¼¡ÖÊ¡Åç¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢Éü¶½»Ù±ç´ë²è¡ÖNext Lamp, Next Fukushima.¡×¤ò2026Ç¯3·î9Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¸¶ÅÀ¤È¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2011Ç¯6·î¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é3¥ö·î¤È¤¤¤¦¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î»ö¶È³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¶¦½õ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒÃÏ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CAMPFIRE¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¡×¤Î³Î¤«¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CAMPFIRE¤ÈÊ¡Åç¶ä¹Ô¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤è¤ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤«¤éÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¡¢Ê¡Åç¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡ÖÅô²Ð¡ÊLAMP¡Ë¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤Ç¶¦´¶¤È±þ±ç¤ÎÎØ¤òÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNext Lamp, Next Fukushima.¡×¤Î³µÍ×¤È»Ù±çÂÎÀ©
¡¦´ë²èÌ¾¡§¡ÖNext Lamp, Next Fukushima¡×
¡¦³µÍ×¡§Ê¡Åç¶ä¹Ô¤ÈCAMPFIRE¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¡Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ©Àï¤ÎÅô²Ð¡×¤ò»Ù¤¨¡¢¶¦´¶¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤Þ¤Ç¤ò¡¢CAMPFIRE¤ÈÊ¡Åç¶ä¹Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§Ê¡Åç¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯12·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ©Àï¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë²èÆÃÅµ¡§ÄÌ¾ï¤ÏÍ½þ¤È¤Ê¤ë²¼µ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖÌµ½þ¡×¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡CAMPFIRE¡ÊWeb¥µ¥¤¥È¡Ë¡ÖÆÃ½¸¥Úー¥¸¡×¤Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÇºÜ
£²¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¡Ê´ë²èÄó°Æ～¶ñÂÎ²½¡ËÃÊ³¬¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È
£³¡¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦¤Õ¤¯¤®¤ó¥¢¥×¥ê¹¹ðÅù¡Ë
£´¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¸å¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¦ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://camp-fire.jp/highlights/fukushimabank
¢¥¡ãÆÃ½¸¥Úー¥¸¡ä ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£CAMPFIRE¤ÎºÒ³²»Ù±ç¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´ØÏ¢·È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î¾õ¶·¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢È¯ºÒÍâÆü¤ÎÊç½¸³«»Ï¤È¤È¤â¤ËÁá´ü¿¶¹þ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÎß·×5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼Ô¤«¤é7²¯±ßÄ¶¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃÏ¿ÌÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÈºÒ³²»Ù±ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¸½ÃÏ¤Ø»ë»¡¤ËÉë¤¯¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜµâ¤ß¼è¤Ã¤¿»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿È¬¸Í»Ô¤È¤Î¶¨Äê¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢¥Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿À¼Ò¤Ø¤Î»ë»¡
¤Þ¤¿¡¢CAMPFIRE¤Ï¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ë·ÇºÜ¼ê¿ôÎÁ¸ºÌÈÁ¼ÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤Î¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ°è¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE
¡ÖÁÛ¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÁÃÍ¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMPFIRE¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢´ë¶È¡¢NPO¡¢³Ø¹»¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅç¿¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®18－8¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹FÅï201
ÀßÎ©Æü¡§2011Ç¯1·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§73²¯4,935Ëü±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë¢¨2026Ç¯1·îËö»þÅÀ
URL¡§https://campfire.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä