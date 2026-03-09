¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤ÎÁªÄê
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯£±£ó£ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§ÅÄÃæ ½á¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤òÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡§¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÀìÂ°ÁÈ¿¥¡ÖWellness¿ä¿Ê¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Éô½ð²£ÃÇ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Wellness°Ñ°÷²ñ¤Ç·ò¹¯»Üºö¤ò´ë²è¡¦¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»º¶È°å¡¦ÊÝ·ò»Õ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÌÃÌ¼Â»ÜÎ¨¤Ï100¡ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Wellness°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿·ò¹¯»Üºö¡ÖÁ´¼Ò¥¦¥©ー¥¥ó¥°Âç²ñ¡×¤ä¡ÖWellnessÂÎÁà¡×¤Ê¤É¤ò´ë²è¤·¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÁ´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼Ò³°¤«¤é¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¸²¾´¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡§¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×¤È¤·¤Æ6Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2026¡×¥Ö¥í¥ó¥º¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
