¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¤Ç¡ÖËÌÎ¦¿·´´ÀþÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì´Ö³«¶È2¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¾ðÊó¡×¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÂçµÜ¤Ë½¸¹ç¡ª¸òÎ®¡¦È¯¿®¡¦³èÀ²½¤òÂ¥¤¹ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¾ì¡Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¤Ç¤Ï¡¢3·î10Æü(²Ð)¤«¤é22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡ÖËÌÎ¦¿·´´ÀþÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì´Ö³«¶È2¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¿å¤è¤¦¤«¤ó¡¢¾Æ¤»ª¼÷»Ê¤Ê¤É¤ÎÊ¡°æ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤äÃÏ¼ò¤ÎÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶À³«¤¤Ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª ¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¤Ø¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
1 Ì¾¾Î
¡ÖËÌÎ¦¿·´´ÀþÊ¡°æ¡¦ÆØ²ì´Ö³«¶È2¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×
2 Æü»þ
ÎáÏÂ8Ç¯3·î10Æü(²Ð) ¤«¤é22Æü(Æü)11»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç
¢¨3·î16Æü(·î)¤ÏµÙ´ÛÆü¤Ç¤¹¡£
3 ¾ì½ê
¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó(¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÌçÄ®1-6-1)
4 ÆâÍÆ
¡¦¿å¤è¤¦¤«¤ó¡¢¾Æ¤»ª¼÷»Ê¤äÀ¸¤½¤ÐÅùÊ¡°æ¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä
¡¦Îó¼Ö²ÙÊªÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·Í¢Á÷¤¹¤ë¾¦ÉÊ(¥×¥ê¥ó¡¢»É¿È¡¢ÆüËÜ¼ò)¤ÎÈÎÇä
¢¨³«ºÅÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5 ¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¡ÊÅìÆüËÜÏ¢·È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤È¤Ï
¡ÖÅìÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤Ç¤¢¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¾ðÊó¡×¤Î¸òÎ®¡¦È¯¿®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÅìÆüËÜ¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÃÏ°è¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«Àß°ÊÍè¡¢¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤äÅìÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤È»ÔÆâ»ö¶È¼Ô¤Î¼è°ú³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤Ò¤¬¤·¤Ë¤Û¤ó¡ÊÅìÆüËÜÏ¢·È¥»¥ó¥¿ー¡Ëhttps://marumaru-higashinihon.jp/
6 Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô·ÐºÑÀ¯ºö²Ý
ÅÅÏÃ¡§048-829-1401
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/I7T0WXV)¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î⼆¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡ª