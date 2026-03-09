¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ¿ÎÀî ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë³«¶È¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÍ¾Çò¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ï¢¤Ê¤ë¡¢¿ÎÀî¤Î¿·¤¿¤ÊÂÚºßµòÅÀ
Hyatt Regency Incheon Paradise City
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥»¥¬¥µ¥ßー¤Ï¡¢´Ú¹ñºÇÂçµé¤ÎÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×Æâ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHyatt Regency Incheon Paradise City¡Ê¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ¿ÎÀî ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤ëÂÚºß¤Î±ü¹Ô¤¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤Î¤¬¡ÖHyatt Regency Incheon Paradise City¡×¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢ÅÌÊâ5Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×¤ÈÎÙÀÜ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥«¥¸¥Î¡¢¥¢ー¥È¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¹¥Ñ¡õ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢ÂÚºß¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ¯¤Êý¤äÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤®¡¢Í¾Çò¤Ø¤È¿´ÃÏ¤è¤¯Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÚºßÂÎ¸³¤ò¼´¤Ë¹½ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¶³¦¤ò¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¶õ´ÖÀß·×¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÚºß¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¿´¤ò¤Û¤É¤¯¤Ò¤È¤È¤¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤Ï¡¢¹ñºÝÅÔ»Ô¤ä¶õ¹Á¶áÀÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÀß·×¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿À¤³¦Åª·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡ÖGensler¡Ê¥²¥ó¥¹¥éー¡Ë ¡×¤¬Ã´Åö¡£ÇÈ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Î®Îï¤Ê³°´Ñ¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤È¸÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÎÀî¤ÎÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤ÈÍ¾Çò¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶À¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ò¤é¤¯»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ¿ÎÀî ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£ ³µÍ×
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ¿ÎÀî ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢»Å»ö¤«¤éÍ¾Çò¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯Ï¢¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡×Æâ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉô²°¤«¤é¡¢¥¹¥¤ー¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉô²°¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¤ªÉô²°¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁ´501¼¼¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ç²÷Å¬¤ÊµÙÂ©¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê³«Êü´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥×ー¥ë¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ÜÀß¡¢ 4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢ÂÚºß¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¹¤¬¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£Æâ¤Î»ÜÀß°ìÉô¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡§Hyatt Regency Incheon Paradise City¡Ê¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー ¿ÎÀî ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¡Ë
¡¦³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦½»½ê¡§¿ÎÀîÃæ¶è±Ê½¡³¤´ßÆîÏ©321ÈÖ¥®¥ë208
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§208, Yeongjonghaeannam-ro 321beon-gil, Jung-gu, Incheon, 22382, Rep. of KOREA¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢Âè2¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥µー¥Ó¥¹¤â±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µÒ¼¼¿ô¡§501¼¼
¡¦µÒ¼¼¥¿¥¤¥×/¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ìー¥È¡Ê²ñ°÷ÆÃÊÌ²Á³Ê¡Ë¡§
¡¡¡¡- 1 King Bed / 2 Twin Beds¡Ê¥¥ó¥° 1Âæ / ¥Ä¥¤¥ó 2Âæ¡Ë¡§ KRW 323,000～
¡¡¡¡- 1 King Bed, Airport View / 2 Twin Beds, Airport View¡Ê¥¥ó¥° 1Âæ¡¢¥¨¥¢¥Ýー¥È¥Ó¥åー / ¥Ä¥¤¥ó 2Âæ¡¢¥¨¥¢¥Ýー¥È¥Ó¥åー¡Ë¡§ KRW 342,000～
¡¡¡¡- 1 King Bed, Club Access / 2 Twin Beds, Club Access¡Ê¥¥ó¥° 1Âæ¡¢¥¯¥é¥Ö¥¢¥¯¥»¥¹ / ¥Ä¥¤¥ó 2Âæ¡¢¥¯¥é¥Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë¡§ KRW 475,000～
¡¡ - Deluxe Suite, 1 King Bed¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¤ー¥È ¥¥ó¥° 1Âæ¡Ë¡§ KRW 646,000～
¡¡¡¡- Deluxe Executive Suite, 1 King Bed¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤ー¥È ¥¥ó¥°1Âæ¡Ë¡§ KRW 712,500～
¡¡¡¡- One-Bedroom Residence, 1 King Bed¡Ê1¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ ¥¥ó¥° 1Âæ¡Ë¡§ KRW 513,000～
¡¡¡¡- Two-Bedroom Residence, 1 King Bed & 2 Twin Beds¡Ê2¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ ¥¥ó¥° 1Âæ¡õ¥Ä¥¤¥ó 2Âæ¡Ë¡§ KRW 684,000～
¡¡¡¡- Premier Suite, 1 King Bed¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥¹¥¤ー¥È ¥¥ó¥° 1Âæ¡Ë¡§ KRW 1,558,000～
¢¨WOH²ñ°÷ÆÃÊÌ²Á³Ê / Âç¿Í2Ì¾ Ä«¿©ÉÕ / ÀÇÊÌ
¡¦¥Û¥Æ¥ëÆâ¼çÍ×»ÜÀß¡§
¡¡ 1. ¥×ー¥ë¡¢¥¥Ã¥º¥×ー¥ë
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à²°³°Äí±à¤Î·Ê¿§¤òË¾¤à¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤È¤ª»ÒÍÍÍÑ¥×ー¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ 2. ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¡¡ ¡¡- ¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡×
¡¡¡¡¡¡ ¡¡´Ú¹ñ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÀÐ¾ÆÎÁÍý¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÊÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ ¡¡- ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¹¥¦¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥³ー¥Òー¤ä·Ú¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡3. ¥¤¥Ù¥ó¥È/¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ºÇÂç1,144Ì¾ÍÍ¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¥Üー¥ë¥ëー¥à¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¾®µ¬ÌÏ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¬ÌÏ¤ÈÌÜÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£Æâ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ²ÄÈÝ¡§²ÄÇ½
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.p-city.com/front/hotel/hyatt
¡¦ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Í
¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤È¤Ï
¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇºÇÃ»5Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥¢ー¥È¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¬¼«¿È¤Î´¶À¤Ë°Ñ¤Í¡¢´¶À¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤¹¡¢¡ÈÀÅ¤±¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤¬¸òº¹¤¹¤ë³¹¡É ¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Î³Æ½ê¤Ë¤Ï¡¢Áð´Ö×½À¸»á¤ä¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ïー¥¹¥È»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬¶õ´Ö¤äÆ°Àþ¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥¢ー¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¢ー¥È¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¯¥¢¥¹¥Ñ¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´Ú¹ñ¼°¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡Ö¥Á¥à¥¸¥ë¥Ð¥ó¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥Á¥à¥¸¥ë¥¹¥Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥áー¥ë¡×¤ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥«¥¸¥Î¡×¤Ê¤É¡¢ÀÅ¤±¤µ¤«¤éÌöÆ°¤Ø´¶¾ð¤¬°Ü¤í¤¦¡¢´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢²°Æâ·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Â·¤¤¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.p-city.com
PARADISE CASINO
Kusama Yayoi_Great Gigantic Pumpkin
HOTEL ART PARADISO
CIMER
CIMER