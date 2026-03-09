À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼þÍ··¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¶â²ô¤ò¤µ¤¬¤»¡ª ～½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¥ß¥¹¥Æ¥êー ～¡Ù¤¬3·î8Æü¤è¤ê³«ºÅ
¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§Ã« ±Ñ¹â¡¢°Ê²¼¡§¥»¥¬XD¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¿ÍÎ®ÁÏÀ¸»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤ò½ä¤ë¼þÍ··¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¶â²ô¤ò¤µ¤¬¤»¡ª ～½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¥ß¥¹¥Æ¥êー ～¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーÁ¥Æâ¤«¤é»Ï¤Þ¤êÅÚÈî¼þÊÕ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼þÍ··¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£À¶¿å¹ÁÈ¯¤Î½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤Ë¾èÁ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥Õ¥§¥êー¾è¤ê¾ì¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Á¥é¥·¤ËµºÜ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡ÊQR¥³ー¥É¡Ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿ÃË¡Ö¶âÊ¼±Ò¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶â²ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ËÄ©Àï¡£Àµ²ò¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢Êª¸ì¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆæ¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¿ÍÎ®ÁÏÀ¸»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥»¥¬XD¤Ï¡¢¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¸òÄÌ¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥§¥êー¤ò¡¢¾èÁ¥¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤ë¡ÖË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¶õ´Ö¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¶â²ô¤ò¤µ¤¬¤»¡ª～½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¥ß¥¹¥Æ¥êー ～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーÁ¥Æâ¤«¤éÅÚÈî¼þÊÕ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¯¼þÍ··¿¤ÎÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿ÃË¡Ö¶âÊ¼±Ò¡×¤È¤È¤â¤Ë¶â²ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ï¡¢½Ù²ÏÏÑ¤Î¹ÒÏ©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤ä¡¢À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¶âÊ¼±Ò¤È¤È¤â¤Ë¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¯Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ä±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ× ¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »þ¤òÄ¶¤¨¤¿¶â²ô¤ò¤µ¤¬¤»¡ª ～½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¥ß¥¹¥Æ¥êー ～
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ～ 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§ ½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êーÁ¥Æâ¡¢À¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡§ ¾®³ØÀ¸～Âç¿Í¤Þ¤Ç
¡¦»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ¡¡¢¨¥Õ¥§¥êー¤Î¾èÁ¥ÎÁ¤ÎÂ¾¡¢³Æ»ÜÀß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤ÏÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§ https://223-mystery-cruise.com/digital-rally/asset/
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡§ SurugaBayFerryMystery@segaxd.com
¢¨Å·¸õ¡¦±¿¹Ò¾õ¶·¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²Åù¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ã ¥×¥ì¥¤¥¤¥áー¥¸ ¡ä
¡ã »²²ÃÊýË¡ ¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¶¿å¹ÁÈ¯¤Î½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤Ë¤´¾èÁ¥¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¾èÁ¥»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Á¥é¥·¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¤¹¤°¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¶¿å¹ÁÈ¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊØ¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ã Í·¤ÓÊý ¡ä
¡¡1. ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡ÊQR¥³ー¥É¡Ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÀìÍÑ¤Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡2. Á¥Æâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂè1Ìä¡×¤ÎQR¥³ー¥É¤òÃµ¤·¤½¤¦¡ª
¡¡3. Ææ¤ÎÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤éÀìÍÑ¤Úー¥¸¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ²òÅú¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡Ê¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡¡4. ½çÈÖ¤ËÆæ¤ò²ò¤¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤¿¶â²ô¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¡ª
¡ã ¥¹¥Èー¥êー ¡ä
Æ»Ã¼¤Ç½¦¤Ã¤¿°ìºý¤Î¥Îー¥È¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï½Ù²ÏÏÑ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ¿Þ¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤Ææ¤Î°Å¹æ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Îー¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à¡£
Ä¬É÷¤È¤È¤â¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼¡£
¡Ö¤ªÁ°¤µ¤ó¡¢ÅÚÈî¶â»³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤¤¡©¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¡¢¶âÊ¼±Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÏËëÉÜ¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖµðÂç¤Ê¶â²ô¡×¤ò±¿¤ÖÇ¤Ì³¤ÎºÇÃæ¤ËÅðÂ±¤Ë½±¤ï¤ì¤Æµ¤¤ò¼º¤¤¡¢
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸½Âå¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶âÊ¼±Ò¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ½ê¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿Ææ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢
»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡ª
¡ã ¼þÍ·¥¹¥Ý¥Ã¥È ¡ä
¡¦½Ù²ÏÏÑ¥Õ¥§¥êー¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.223-ferry.or.jp/
¡¦ÅÚÈî¶â»³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://toi-gold-mine.jp/
¡¦¥Æ¥é¥Ã¥»¥ª¥ì¥ó¥¸¥È¥¤¡§ https://t-orangetoi.com/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£ー ²ñ¼Ò³µÍ×
¥»¥¬ ¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£ー¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤È¡¢Æü¡¹¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë AR / VR ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿Í¡¹¤Î"´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹"¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤«¤éÂçµ¬ÌÏ³«È¯¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç´ë¶È²ÝÂê¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥£ー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡¡Ã« ±Ñ¹â
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-18-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥¿¥ïー 20³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2016Ç¯8·î1Æü
»ö¶ÈÎÎ°è¡¡¡¡¡¡¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://segaxd.co.jp/
