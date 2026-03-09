Æî³¤¤ê¤ó¤«¤ó¥Ð¥¹¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ÖÄê´ü·ô¡×¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï
¥ì¥·¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ùËÜ¡¡âÃ¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¥ì¥·¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÌî¡¡¸µ¾¼¡Ë¤Ï¡¢Æî³¤¤ê¤ó¤«¤ó¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ¡¡½ã°ì¡¢°Ê²¼Æî³¤¤ê¤ó¤«¤ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¾è¼Ö·ô¥¢¥×¥ê¡ÖQUICK RIDE¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢2026Ç¯3·î25Æü¤è¤ê¡ÖÄê´ü·ô¡×¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Æî³¤¤ê¤ó¤«¤ó¥Ð¥¹¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÄê´ü·ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖQUICK RIDE¡×¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤ËÈÎÇäÁë¸ý¤ËÉë¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤Êý¤Ï¡¢¹ß¼Ö»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¾èÌ³°÷¤Ë¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤«¤éÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤òÈóÀÜ¿¨¤Ç´°·ë¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È»ö¶È¼Ô¤ÎÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
QUICK RIDE¥µー¥Ó¥¹¥¤¥áー¥¸
¡ã¼è°·¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Äê´ü·ô
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/90_1_a3c812e8d057758bde11772bf3194532.jpg?v=202603090652 ]
¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Þ¥Û¾è¼Ö·ô¥¢¥×¥ê¡ÖQUICK RIDE¡×¤Î»È¤¤Êý- ¹ß¼Ö»þ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤·¡¢¾èÌ³°÷¤ËÄè¼¨
- ¾èÌ³°÷¤¬¡¢Äè¼¨¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ß¼Ö
¥¹¥Þ¥Û¾è¼Ö·ô¥¢¥×¥ê¡ÖQUICK RIDE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QUICK RIDE¥µー¥Ó¥¹¥¤¥áー¥¸
¡ÖQUICK RIDE¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¹¡¦Å´Æ»¤ÎÄê´ü·ô¡¦²ó¿ô·ô¤Ê¤É¤ò¥â¥Ð¥¤¥ë²½¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò¡¢ÀßÈ÷Åê»ñÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¡¦ÈÎÇäÆâÍÆ¹¹¿·¡¦Çä¾å¼ÂÀÓ³ÎÇ§¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎWEB¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤«¤é»ö¶È¼Ô¼«¿È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¦Áë¸ýº®»¨²ò¾Ã¤Ë¤è¤ë·¸°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿QUICK RIDE¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥¹¡¦Å´Æ»»ö¶È¼Ô45¼Ò¶É°Ê¾å¤Ç¤ÎºÎÍÑ¡¢Îß·×ÈÎÇäËç¿ô85ËüËç°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
QUICK RIDEÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.quickride.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/75727/table/90_2_461b42a653541ebb5f13ac39aa1fd4a4.jpg?v=202603090652 ]