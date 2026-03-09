¡Ú£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡ÛOneohtrix Point Never¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆÃÊÌ¾å±ÇÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾å±Ç²ñ¤ò3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ÃÎÏº¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×Æâ¤Î¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ9ÉôÌç¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢ËÜºî¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¥³¥ó¥Ýー¥¶ー Oneohtrix Point Never¡Ê°Ê²¼¡¢OPN¡Ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾å±Ç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç´ë²è¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
OPN¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾å±ÇÉÕ¤¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡ÙÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ
¡¡OPN¤³¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¥Ñ¥Æ¥£¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹³×¿·Åª¤ÊÅÅ»Ò²»³Ú¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê²»³ÚÀ¤³¦¤ò¡¢ºäËÜÎ¶°ì»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥·¥¢¥¿ー²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSAION -SR EDITION-¡×¤ÈÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¾å±Ç´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëOPN¤ÎÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡ÙËÜÊÔ¤ÎÁ°¤Ë¡¢OPN¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò°ìµó¾å±Ç¡££±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤¬¸Ø¤ë¾å¼Á¤Ê¾å±Ç´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢OPN¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤È¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¾å±ÇÆü»þ
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë19:30～¡¡¡Ê½ªÎ»¤Ï22:30º¢¤òÍ½Äê¡Ë
¢£¾å±ÇÆâÍÆ
¢§¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾å±Ç
¡¦Measuring Ruins
¡¦Lifeworld
¡¦Cherry Blue
¡¦Rodl Glide
¡¦D.I.S.
¢§¾å±ÇºîÉÊ
¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù
¢¡ÎÁ¶â
CLASS S¡§6,500±ß¡Ê¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¡§6,000±ß¡Ë
CLASS A¡§4,500±ß¡Ê¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¡§4,000±ß¡Ë
¢¨¾·ÂÔ·ô¡¦ÌµÎÁ´Õ¾Þ¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
¢¨¾å±Ç³«»Ï¤Î1»þ´ÖÁ°¤è¤ê¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡Ë¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¢¨CLASS S ¤ÎÊý¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOVERTURE¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ
¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html
¢¡ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¤è¤ê£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É ¸ø¼°HP¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¢¨¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¤Ï3·î10Æü(²Ð) 21¡§00 ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¢¨·à¾ì¤Ç¤Ï3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥ªー¥×¥ó»þ¤è¤êÈÎÇä
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·à¾ìÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
ºîÉÊ¾ðÊó
¢¡¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£
½Ð±é¡§¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥ê―¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥ª¥³¥ó¥Þ¡¡¤Û¤«
NY¤Î·¤²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÂîµå¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤òÌ´¸«¤ë¥Þー¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶ー¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¥¨¥ó¥É¥¦¤Ë¾¡¤Á¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤¬Ç¥¿±¡¢Âîµå¶¨²ñ¤«¤é¤ÏÁª¼ê»ñ³Ê¤Ï¤¯Ã¥¡¢»ñ¶â¤ÏÄì¤ò¤Ä¤¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç±óÀ¬ÈñÍÑ¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥Þー¥Æ¥£¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÈÌ´¤è¤êÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤Ï¡£
(C) 2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤È¤Ï
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë2023Ç¯4·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×9F¡¦10F¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡È£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¡É¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Á´ÀÊ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥Í¥³¥ó¤ÎºÇÂçÌó2.3ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤Ç¡¢Á´¥·¥¢¥¿ー¤ËºäËÜÎ¶°ì»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤òÄÉµá¤·¤¿²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSAION-SR EDITION-¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å±Ç£±»þ´ÖÁ°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤¬Æþ¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬´Õ¾ÞÁ°¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¡ÖWELCOME CONCESSION¡×¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õー¥É¤òÂ·¤¨¤¿¡ÖTHE BAR¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê´Õ¾Þ´Ä¶¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡È´¶À¤ò³«¤¯±Ç²è´Û¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÆü¾ïÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉHP¡§https://109cinemas.net/premiumshinjuku/
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉX¡§https://x.com/109_PREMIUM_SJ
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉInstagram¡§https://www.instagram.com/109cinemas_premium/