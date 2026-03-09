¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ27 ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ä¤Ê¥Õ¥§¥¹¡ª2026¡×³«ºÅ
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æ Áï¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÈøÂçºî¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤Ï¡¢2026 Ç¯2 ·î21 Æü(ÅÚ)～2 ·î23 Æü(·î)¤Î3 Æü´Ö¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º ½»ÂðÉôÌç¤Î²ñ°÷ÁÈ¿¥¡ÊÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥Ö¡¢¥×¥é¥¦¥É¥¯¥é¥ÖÅù¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ä¤Ê¥Õ¥§¥¹¡ª2026¡×¤ò¡¢¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖBLUE FRONT SHIBAURA TOWER S¡Ê¥Ö¥ëー¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÁÏ½Ð¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿27 ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤ò´ë²è¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤¬Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¡Ê¡Ö¤ß¤ó¤Ä¤Ê¡×¡Ë¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö3 Æü´Ö¤Ç¡¢Ìó1,800 Ì¾¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢½ªÎ»¸å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑËþÂÅÙ4.67¡Ê5ÃÊ³¬Ãæ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡¢Ìó7 ³ä¤ÎÊý¤è¤ê¡Ö¼¡²ó°Ê¹ß¤â¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ËÌîÂ¼ÉÔÆ°»º ½»ÂðÉôÌç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSUSTAINABLE FUTURE FES 2024 in IKEBUKURO¡×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢½»ÂðÉôÌç¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶¦¤ËÁÏ¤ëÌ¤Íè¡×¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿27 ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë3 Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÉ¾²Á¡Û
¡¡£³Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÌó1,800 Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤òÃæ¿´¤ËÌ¤½¢³Ø»ù¤«¤é60 Âå°Ê¾å¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê²ñ¾ì¤Å¤¯¤ê
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¤ä¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ê¤É¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦²ñ¾ì¤Å¤¯¤ê¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Íè´Û¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ã¥×¢¨2¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー2050 Ç¯¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ-¡ÖEarth Pride ÃÏµå¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¡Ö¶¦¤ËÁÏ¤ëÌ¤Íè¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â»ö¶È³èÆ°¤äËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤·¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥¡¦¿Í¤¬¶¦¤Ë¼ê¤ò¤È¤ê¤¢¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡¢ÇØ·Ê¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¹ç¤¦ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¡¢Êë¤é¤·¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Æ¯¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í£±.¡ÛÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î2030 Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈSDGs ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î½ÅÅÀÌÜÉ¸¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤ò¹ñÏ¢¤ÎSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼èÁÈ¤ß¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.nomura-re-hd.co.jp/sustainability/
¡Ú¤´»²¹Í£².¡Û
ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×2030 Ç¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¤Þ¤À¸«¤Ì¡¢Life ¡õ Time Developer ¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢¿Í¤Ó¤È¤Î¡Ö¹¬¤»¡×¤È¼Ò²ñ¤Î¡ÖË¤«¤µ¡×¤ÎºÇÂç²½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025 Ç¯4 ·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ë£³¥«Ç¯·×²è¤Î»ö¶ÈÊý¿Ë¡ä
¢¨3 ¥«Ç¯·×²è¤ÏÄ¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å3 ¥«Ç¯¤ÇÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶ÈÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·Ð±Ä·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥× ·Ð±Ä·×²è(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/management/plan.html)¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£