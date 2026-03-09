¡ÖShadowverse EVOLVE Japan Championship 2026¡×³«ºÅÊó¹ð
2025Ç¯ÅÙÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¤«¤±70Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬½¸·ë¡ª
2025Ç¯ÅÙÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¾·ÂÔÀ©Âç²ñ¡ÖShadowverse EVOLVE Japan Championship 2026¡×¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡ÖGrand Prix¡×¡ÖGrand Championship¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Âç²ñ¤ä¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー Autumn Challenge¡×¡¢¡ÖJapan Championship¥¨¥ê¥¢Í½Áª¡×¤Ç¾å°ÌÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¡¢½Ð¾ì¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡¢¾·ÂÔÀ©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿65Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿5Ì¾¤ÎÁª¼ê¤â¾·ÂÔ¤·¡¢¹ç·×70Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎDay1¤Ï¸Ä¿ÍÀï¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É2¥Ç¥Ã¥BO1Êý¼°¤Ç¡¢10²óÀï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÇòÇ®¤·¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÍÍ»Ò
¢§»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥é¥é¥ß¥¢¡Ù¥µ¥×¥é¥¤¥»¥Ã¥È¤ÈPR¥«ー¥É¡ØËÛÊü¤Ê¤ë¹ö±ê¡¦¥±¥ë¥Ù¥í¥¹¡Ù¤òÂ£Äè¡£
Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë1Ëç¤À¤±¤Î¥«ー¥É¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥é¥é¥ß¥¢¡Ù¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¾å°Ì8Ì¾¤¬GRAND FINALS¤Ë¿Ê½Ð¡ª
3·î8Æü(Æü)³«ºÅ¤ÎGRAND FINALS¤Ç¤Ï¡¢Day1¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾å°Ì8Ì¾¤¬ÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
GRAND FINALS½Ð¾ìÁª¼ê
²¼ÃÊº¸¤«¤é¡§¥Ê¥Ä¥áÁª¼ê(Í½Áª1°ÌÄÌ²á)¡¢¤é¤¹¤¯Áª¼ê(Í½Áª2°ÌÄÌ²á)¡¢¤¨¤ó¤¬¤ïÁª¼ê(Í½Áª3°ÌÄÌ²á)¡¢¤Ï¤¤¤Ö¤éーÁª¼ê(Í½Áª4°ÌÄÌ²á)
¾åÃÊº¸¤«¤é¡§¤Ä¤¤ßÁª¼ê(Í½Áª5°ÌÄÌ²á)¡¢Àã·î²ÖÁª¼ê(Í½Áª6°ÌÄÌ²á)¡¢kiiÁª¼ê(Í½Áª7°ÌÄÌ²á)¡¢¥µ¥ó¥¿¥¤¥àÁª¼ê(Í½Áª8°ÌÄÌ²á)
Í¥¾¡¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¤¥àÁª¼ê¡ªÀ¤³¦¤Ë1Ëç¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«ー¥É¤òÂ£Äè¡ª
·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉBO3Êý¼°¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
Day1¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢2¥Ð¥È¥ëÀè¤Ë¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÂÐÀï¤Ë¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¾¡Àï¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É8°ÌÄÌ²á¤«¤éÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¤¥à¡×Áª¼êVS¡ÖJapan Championship¡×4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ï¡×Áª¼ê¡£
Î¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì·ãÆ®¤ÎËö¡¢¡ØShadowverse EVOLVE¡Ù2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¤¥àÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÀïÌÜ¤Ë¡Öµ¡³£¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¡¢2ÀïÌÜ¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¥ë¥×¥ê¥³¥Í¡×¤ò¶î»È¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¥¤¥àÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë1Ëç¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È°ã¤¤PR¥«ー¥É¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥é¥é¥ß¥¢¡Ù¡Ê¥¤¥é¥¹¥È°ã¤¤¡¦SP»ÅÍÍ¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥µ¥ó¥¿¥¤¥àÁª¼ê»ÈÍÑ¥Ç¥Ã¥¥ê¥¹¥È
µ¡³£¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡§https://decklog.bushiroad.com/view/3KYLJ
¥¹¥Ú¥ë¥×¥ê¥³¥Í¡§https://decklog.bushiroad.com/view/55DGY
¡ÖShadowverse EVOLVE Japan Championship 2026¡×¤È¤Ï
¡ÖShadowverse EVOLVE Japan Championship 2026¡×¤È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡ØShadowverse EVOLVE¡Ù2025Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¾·ÂÔÀ©Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖShadowverse EVOLVE Grand Prix 2025¡×¡¢¡ÖJapan Championship¡×¥¨¥ê¥¢Í½Áª¡¢¡ÖShadowverse EVOLVE Grand Championship 2025¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー Autumn Challenge¡×¤Î³ÆÂç²ñ¤Ç¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿70Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÆüËÜ¸ìÈÇ²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://sve-jcs.com/2026/
¡ÚÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Û
¡ãDay1¡ä2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)
https://www.youtube.com/live/qxqkvOV0VeU?si=0oEm2gCwXf112pfY
¡ãGRAND FINALS¡ä2026Ç¯3·î8Æü(Æü)
https://www.youtube.com/live/_O-nkiqSq1M?si=XxZvgb8mypMwounL
¡ØShadowverse EVOLVE¡Ê¥·¥ã¥É¥¦¥Ðー¥¹ ¥¨¥Ü¥ë¥ô¡Ë¡Ù¤È¤Ï
Cygames¤È¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Â£¤ë¡ØShadowverse¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
´ë²è¡¦³«È¯¤Ï°ú¤Â³¤Cygames¤¬Ã´Åö¤·¡¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦±¿±Ä¤ò¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Ã´Åö¡¢
2¼Ò¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ë¤Æ¡¢2022Ç¯4·î¤è¤ê¾¦ÉÊÅ¸³«³«»Ï¡£
Shadowverse EVOLVE(¥¨¥Ü¥ë¥ô)¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shadowverse-evolve.com
Shadowverse EVOLVE(¥¨¥Ü¥ë¥ô)¸ø¼°X¡§https://x.com/shadowverse_ev
Shadowverse EVOLVE Channel¡§https://www.youtube.com/@shadowverse_ev
¸ø¼°¥µ¥Ýー¥È¥¢¥×¥ê¡ÖShadowverse EVOLVE Supporter¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
¡¦AppStore¡ÊiOS¡Ë¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1608457887
¡¦Google Play¡ÊAndroid¡Ë¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.ShadowverseEvolve
¸ø¼°¥µ¥Ýー¥È¥¢¥×¥ê¿ä¾©´Ä¶
¡¦¡ÚiOS ÈÇ¡ÛiOS 16.0°Ê¾å
¡¦¡ÚGoogle PlayÈÇ¡ÛAndroid OS 12.0°Ê¾å
