¡ÖThird AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT‑5.4 Pro¡×¡ÖGPT‑5.4¡×¤ËÂÐ±þ ～¿äÏÀÎÏ¤È¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½～
AI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖThird AI¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëJTP³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ Ë¡¢°Ê²¼¡§JTP¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡¢À¸À®AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖThird AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢OpenAI¼Ò¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT‑5.4 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGPT‑5.4¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Third AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution
¡ÖGPT‑5.4 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGPT‑5.4¡×¤Ï¡¢OpenAI¤¬2026Ç¯3·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿äÏÀ¡¦¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤±¤ëOpenAI¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖGPT-5.3-Codex¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Äー¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹â¤¤ÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë¿×Â®¤«¤ÄºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Third AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¼ÂÁõºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¤´Í×Ë¾¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âJTP¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÈÀè¿ÊÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸À®AI¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Third AI ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Third AI¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ä²èÁü¸¡º÷¤Ê¤É¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î¤Î¡ÖThird AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢130¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢SaaS·¿¤ÎÄê´ü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¡Ç½¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÏ¢·È¤·¤¿ÁÈ¿¥Æâ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¸¡º÷°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤¿²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³Æ¼ï³ÈÄ¥µ¡Ç½*¹¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡×¤ä¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÁªÂò¤·¤ÆÆÈ¼«AI¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎRAG¥·¥¹¥Æ¥à¤òAI¤¬¼«Æ°È½ÊÌ¤·¤Æ²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È*²µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÄ¾´¶Åª¤ÊWeb UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºòº£¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Ä´ºº¤«¤é¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦¶ÈÌ³Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*¹¡§°ìÉô¡¢ÊÌÅÓ¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*²¡§ÆÃÄê¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¥¿¥¹¥¯¤òAI¤¬Ç½Æ°Åª¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¼«Î§·¿¤ÎAIµ»½Ñ
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³Æþ»öÎã¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Third AI À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
https://ai.jtp.co.jp/products/genai-solution
¡ÚJTP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
JTP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë³¤³°¤ÎIT¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥áー¥«ー¸þ¤±¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢1987Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖConnect to the Future¡×¤ò·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆIT¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡¢¿Íºâ°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖThird AI¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
JTP³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈËÜÉô
E-mail¡§pr@jtp.co.jp