3·î20Æü¡¢¥Ú¥Æ¥â»ÔÀîÌ¯ÅµÅ¹¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¡¡¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢3·î20Æü¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó»ÔÀîÌ¯ÅµÅ¹¡×¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ú¥Æ¥â»ÔÀîÌ¯ÅµÅ¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÅöÅ¹¡Ë¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤ÏÄ¾±Ä»ö¶È¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊÈÎÇä¤È¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ò¸¤»ÒÇÀìÌç¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡ÅöÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë»ÔÀî»ÔÌ¯Åµ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡¡³èµ¤¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹ ¡£¶áÎÙ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó°Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Þ¤Ç¤òÅöÅ¹¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Æ¥â»ÔÀî¥³¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶Å¹¤ä¥Ú¥Æ¥â¿·±º°ÂÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍøÊØÀ¹â¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¶¦À¸¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÇ¿Íµ¤¡×¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±þ¤¨¤¿½¼¼Â¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¾ùÅÏ²ñ¤òÅ¹Æâ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤µ¤ÞÁÐÊý¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ë¤«¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¥Ú¥Æ¥â»ÔÀîÌ¯ÅµÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¢©272-0111 ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÌ¯Åµ5-3-1 ¥¤¥ª¥ó»ÔÀîÌ¯ÅµÅ¹ 2ÈÖ³¹ 1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡047-321-4026
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00-21:00
¢£ÅöÅ¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÇ¿Íµ¤¡×¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡
¶áÇ¯¡¢¡ÖÇ¿Íµ¤¡×¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢Ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤ÏÇÆÃ²½·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡¡ÊÝ¸îÇ¾ùÅÏ²ñ¤Î³«ºÅ
Å¹Æâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¾ùÅÏ²ñ¤òÄê´ü³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî»ÔÆâ¤ÎÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤äÆ°Êª°¦¸î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¹¬¤»¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£².¡¡Çä¾ì¤ÎÌó3³ä¤òÀê¤á¤ë¡¢½¼¼Â¤ÎÇÍÑÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¥±¥¢ÍÑÉÊ¡¢´á¶ñ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤Î¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤µ¤Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÇ¥â¥Áー¥Õ¤Î»¨²ß¤â¤´ÍÑ°Õ¡£Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¡¡Ç¸þ¤±¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
ÅöÅ¹¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Æ¥âÆÈ¼«¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¡ÖS-Grooming(R)¡×¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¤ÎÆÃÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ç¸þ¤±¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸¤¤È»Ü½Ñ¥¹¥Úー¥¹¤Î¶è²è¤òÊ¬¤±¡¢»É·ã¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÉÊ¼ï¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©Æâ¥Ú¥Æ¥â¤Ç¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢½ü¶Ý¾Ã½ºÞ¤Î¥ê¥Õ¥£¥ë(Êä½¼)¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ü¶Ý¾Ã½ºÞ¡ÖiPOSH¡×¤Î»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥Ü¥È¥ë¤òÅ¹Æ¬¤Ø¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¹ØÆþ¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë±ÕºÞ¤òÊä½¼¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥£¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ë¥ª¥¤¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±ÒÀ¸°Õ¼±¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ü¶Ý¾Ã½ºÞ¡ÖiPOSH¡×¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¼å»ÀÀ¼¡°¡±öÁÇ»À¤òÍÑ¤¤¤¿¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½ü¶Ý¾Ã½ºÞ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥£¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ê±ÒÀ¸¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¥È¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å