¸÷¤ò¼õ¤±¡¢Ì¥ÎÏ¤¬µ±¤¯¡£¸÷¤òÅ»¤¤¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ëµ±¤¯È©¤ØÆ³¤¯¥é¥¤¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¸¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·ì¿§´¶¤òÃ¹¤¨¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤¬ÃÂÀ¸
LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH
BEAM OF BLUSH
¸÷¤ò¼õ¤±¡¢Ì¥ÎÏ¤¬µ±¤¯¡£¸÷¤òÅ»¤¤¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ëµ±¤¯È©¤ØÆ³¤¯¥é¥¤¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¸¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê·ì¿§´¶¤òÃ¹¤¨¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Í¥Èþ¤Êµ±¤¡£¤º¤Ã¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Û¤É¡¢·Ú¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥å¥¢¡£¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Êー¥º¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥·¥ë¥ー¤Ê¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ーÆÃÍ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµ±¤¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§¤Å¤¤òÍ»¹ç¡£È©¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ¡¤ó¤Àµ±¤¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤¬³ð¤¨¤ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¡£
Á´7¿§ | 2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¿·È¯Çä
LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH
¢£NARS ¥é¥¤¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¸¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥·¥å
ÆâÍÆÎÌ5.5g | ÀÇ¹þ²Á³Ê6,490±ß¡ÊËÜÂÎ5,900±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¢¨¥»¥ß¥»¥ë¥ÕÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¿§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ETHEREAL GLOW
¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¤ÎÀ¡¤ß¤ï¤¿¤ëÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤â¤¿¤é¤¹½À¤é¤«¤Ê·ì¿§´¶¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÍ»¹ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯¸÷Èþ¤ÈNARS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÈ¯¿§¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¿ー¡£ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿ÈùºÙ¤Ê¥Ñー¥ëÀ®Ê¬¤¬¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¡¢¾®¥¸¥ï¤äÌÓ·ê¤Ê¤É¤ò¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¥¤¥·¥åー¤ò¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢È©¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤è¤ê¸÷¤òÂª¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ë¡£¸÷¤òÅ»¤¤¡¢È©¤ËÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
SERUM-POWDER HYBRID
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤È¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥å¥¢¤¬³ð¤¨¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿È©¤Ê¤¸¤ß¤ÇÈ©¤ËÌ©Ãå¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¡¢È©¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ì¿§´¶¤È¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤ò½Ö»þ¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç½Å¤Í¤Æ¤â¸ü¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ä¥ä´¶¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ALL DAY LUMINOSITY
¥¦¥©ー¥¿ー¡õ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥È½èÊý¡£´À¤ä¿å¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢²½¾Ñ¤¯¤º¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëµ±¤¤¬Ä¹»þ´Ö¡ö1»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡¦¡¦¡¦16»þ´Ö»Å¾å¤¬¤ê¥Çー¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¡Ê¥áー¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤¯¤º¤ì¤Î¤Ê¤µ¡Ë¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈTHERE¡ÇS POWER IN A WELL-PLACED SHIMMER.¡É
¡Ö·×»»¤µ¤ì¤¿µ±¤¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤¬½É¤ë¡£¡×
¡¡¡¡¡¡ー¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Êー¥º NARSÁÏ»Ï¼Ô¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡¡¡¡
LIGHT REFLECTING LUMINIZING BLUSH
¢£NARS ¥é¥¤¥È¥ê¥Õ¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¸¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥·¥å
Á´7¿§ |ÆâÍÆÎÌ5.5g | ÀÇ¹þ²Á³Ê6,490±ß¡ÊËÜÂÎ5,900±ß¡ÜÀÇ¡Ë| 2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¿·È¯Çä
¢¨¥»¥ß¥»¥ë¥ÕÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¿§¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹