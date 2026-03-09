Í¢Á÷ÈñÉéÃ´¤Î¤ß¤Ç¼Â¸½¾ì¤Ë¤Æeve auto¤Î¼«Æ°Áö¹ÔÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡ª¡Ö1dayÂÎ¸³ Í¢Á÷Èñ¡È¤À¤±¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò´ü´Ö¡¦¼Ò¿ô¸ÂÄê¤Ç³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òeve autonomy¡Ê¥¤¥ô¡¦¥ªー¥È¥Î¥ßー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À±ÌîÎ¼²ð¡¢°Ê²¼¡Öeve autonomy¡×¡Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Â¸½¾ì¤Ç¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Í¢Á÷Èñ¤Î¤ß¤Î¤´ÉéÃ´¤ÇÆ³ÆþÁ°¸¡¾Ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡Öeve auto 1dayÂÎ¸³ Í¢Á÷Èñ¡È¤À¤±¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢20¼Ò¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾ì¤Ë¤Æ¡Öeve auto(R)¡×¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¤ò1ÆüÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Öeve auto 1dayÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÖÎ¾Í¢Á÷Èñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½ÃÏºî¶ÈÈñ¤ä¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¡ÊPCD¡ËºîÀ®ÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Áí³Û¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÈñÍÑÌÌ¤òÍýÍ³¤Ë¸½ÃÏ¸¡¾Ú¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²°³°ÈÂÁ÷¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ´Ä¶²¼¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤¬Æ³ÆþÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¸¡Æ¤¤Îµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡¡
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢±ýÉü¤Î¼ÖÎ¾Í¢Á÷Èñ¤Î¤ß¤Î¤´ÉéÃ´¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ë¤Æ¡Öeve auto(R)¡×¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³ÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤°Ê²¼¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ò¼Âµ¡¤Ë¤Æ¸¡¾Ú¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¼«¼ÒÉßÃÏÆâ¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾ÀÇ½¤Î³ÎÇ§
¡¡¡¦¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑÆ°Àþ¤Ë¤ª¤±¤ëÁö¹Ô¸¡¾Ú
¡¡¡¦°ÂÁ´ÌÌ¡¦´ØÏ¢ÉôÌç¤È¤ÎÏ¢·È³ÎÇ§
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥â¼Â»Ü¸å3¥ö·î°ÊÆâ¤ËËÜÆ³Æþ¤ò¤´·èÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤´ÀÁµá¤·¤¿Í¢Á÷Èñ¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆ³Æþ»þ¤Î½é´üÈñÍÑ¤«¤éÁê»¦¤¹¤ë·Á¼°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÌµ½þ¤Ç¥Ç¥â¼Â»Ü¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¾¡¡ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://eveautonomy.com/contact/contact_1(https://eveautonomy.com/contact/contact_1?utm_source=press_release&utm_medium=202600309&utm_campaign=pr)
¡¾¡¡1dayÂÎ¸³¾ÜºÙ¡§https://eveautonomy.com/service/experience#oneday-trial(https://eveautonomy.com/service/experience?utm_source=press_release&utm_medium=202600309&utm_campaign=pr#oneday-trial)
(https://eveautonomy.com/service/experience#oneday-trial)¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Öeve auto world 2026 ÆÃÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Âµ¡¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ³Æþ¸¡¾Ú¤ä1dayÂÎ¸³¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¾¡¡ÆÃÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¾ÜºÙ¡§https://eveautonomy.com/eveauto-world-2026_exclusive-business-meeting(https://eveautonomy.com/eveauto-world-2026_exclusive-business-meeting?utm_source=press_release&utm_medium=202600309&utm_campaign=pr)
¡¡eve autonomy¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤êË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë²°³°Ìµ¿ÍÈÂÁ÷¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¼ÂÁõ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡¡.
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§eve auto 1dayÂÎ¸³ Í¢Á÷Èñ ¡È¤À¤±¡É ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿½¡¡¹þ¡¡´ü¡¡´Ö¡§ËÜÆü～2026Ç¯6·îËö
¿½¡¡¹þ¡¡¼Ô¡¡¿ô¡§20¼Ò¸ÂÄê¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¼Â¡¡»Ü¡¡Èñ¡¡ÍÑ¡§±ýÉü¤Î¼ÖÎ¾Í¢Á÷Èñ¤Î¤ß¤´ÉéÃ´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*Í¢Á÷Èñ¤ÏÅö¼Ò¤Þ¤¿¤Ï³ÆÂåÍýÅ¹¤è¤ê¸ÄÊÌ¤Ë¤ª¸«ÀÑ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¥ëー¥È¾ò·ï¡§½êÄê¤Î¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅö¼Ò¤Þ¤¿¤Ï³ÆÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¾ò·ï¡§°Ê²¼2ÅÀ¤ò¼Â»Ü¾ò·ï¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.Ã´ÅöÉôÌç¤Î¤ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èºÛ¼ÔÁØ¤Ø¤Î¤ªÈäÏªÌÜµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.°ÂÁ´ÉôÌç¡¦À½Â¤ÉôÌç¤Ê¤É´ØÏ¢ÉôÌç¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
ËÜÆ³Æþ»þ¤Î¾ò·ï¡§¥Ç¥â¼Â»ÜÆü¤«¤é3¥ö·î°ÊÆâ¤ËËÜÆ³Æþ¤ò¤´·èÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÁµá¤·¤¿Í¢Á÷Èñ¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯*¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÜÆ³Æþ»þ¤Î½é´üÈñÍÑ¤«¤é³ºÅöÍ¢Á÷Èñ¤òÁê»¦¤¹¤ë·Á¼°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¡¡¡¡»Ü¡¡¡¡Æü¡§½àÈ÷¤ª¤è¤Ó¥Ç¥â¼Â»Ü¡Ê·×2～3Æü´Ö¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÆüÆüÃæ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*Ìë´Ö¡¦ÅÚÆü½Ë¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´ÁêÃÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¼«Æ°ÈÂÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡Öeve auto¡×¡¡.
¡¡eve autonomy¤Ï¹©¾ì¤äÊªÎ®»ÜÀß¸þ¤±¤Ë¡¢¼ç¤Ë²°³°¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°¤ÎÀßÈ÷¹©»ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¼«Æ°ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Öeve auto(R)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÊº¹¤äºäÆ»¤Ê¤É¤ÎÏ©ÌÌ´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢±«¤äÆü¾È¤ÎÅ·¸õ¾ò·ï¤Ê¤É²°Æâ¤è¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡eve auto(R)¤Ï¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëEV¥«ー¥È¤È¡¢°ìÈÌ¸øÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢±«Å·¤äÌë´Ö¤Ç¤â¹©¾ìÅù¤ÎÉßÃÏÆâ²°³°´Ä¶¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤ÎÌµ¿ÍÈÂÁ÷±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢24»þ´Ö²ÔÆ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñÌó60µòÅÀ¡¦Ìó100Âæ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¡¦eve autoÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://eveautonomy.com/service
¡¦Æ³Æþ»öÎã¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://eveautonomy.com/casestudy
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òeve autonomy¡¡¥»ー¥ë¥¹&¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Mail¡§mk@eveautonomy.com
Web¡§https://eveautonomy.com/contact
³ô¼°²ñ¼Òeve autonomy
ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»ÔÂçÃæÀ¥868ÈÖÃÏ1¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À±Ìî Î¼²ð
HP¡§https://eveautonomy.com/
eve autonomy¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¼«Æ°²½¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹©¾ì¤äÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤Î²°³°ÈÂÁ÷¶ÈÌ³¤ÎÌµ¿Í²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Öeve auto(R)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤êË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤ï¤ì¤¿ÉÊ¼Á¡¦¿®Íê¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö±¿¤Ö¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦¤¢¤ë¼Ô¤Ç¤¢¤ì¡×¡£¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶»¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥Áー¥à¡¢»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÀÜ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£