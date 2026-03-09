¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¸²½ÂÎ¸³Äó¶¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÍ¾¾¹Ê¤êÂÎ¸³²ñ ～À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¥¥ß¤Î¼ê¤Ç～¡Ù ―Ì¾¸Å²°»Ô¡¦Sonoligo¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶¦ÁÏ´ë²èÂè3ÃÆ 3·î20Æü¡¦21Æü¤Ë³«ºÅ―
¡¡¥¿¥¥Ò¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âì °ìÉ×¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤È³ô¼°²ñ¼ÒSonoligo(¥½¥Î¥ê¥´)(ËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ó»³´²¼£¡¢°Ê²¼Sonoligo)¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Ê¸²½ÂÎ¸³Äó¶¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´4²ó³«ºÅ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¡¦Sonoligo¤È¤Î¶¦ÁÏ´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÍ¾¾¹Ê¤êÂÎ¸³²ñ～À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¥¥ß¤Î¼ê¤Ç～¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤ò2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ê¤ê¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¥é¥ó¥Á¥¯¥í¥¹¤ÎÁÇºà¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤³¤È¤È´Ä¶¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ä¼ê±þ¤¨¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¸²½¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡ÖÍ¾¾¹Ê¤êÂÎ¸³²ñ ～À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¥¥ß¤Î¼ê¤Ç～¡× supported by ¥¿¥¥Ò¥èー
Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¹¥ー¥à¡ÖTHE NEW DENIM PROJECT(R)¡Ê¥¶ ¥Ë¥åー ¥Ç¥Ë¥à ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(R)¡Ë¡×¤ÎÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤òÍ¾¾¹Ê¤ê¤Îµ»Ë¡¤ÇÀ÷¤á¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤òºî¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³²ñ¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î·Ñ¾µ¤È³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÍ¾¾¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë»æ¼Çµï¡ÊÂè1Éô¡Ë¤ä¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡ÊÂè2Éô¡¦Âè3Éô¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1Éô¡¡10»þ00Ê¬¤«¤é11»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2Éô¡¡13»þ00Ê¬¤«¤é14»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡Âè3Éô¡¡14»þ30Ê¬¤«¤é16»þ00Ê¬
Äê°÷¡§³ÆÉô25Ì¾¡Ê³ÆÆü·×75Ì¾¤º¤Ä¡Ë
¢¨Âè1Éô¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
¢¨Âè2Éô¡¦Âè3Éô¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§ÃÝÅÄ²È½»Âð
Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÍ¾¾1802ÈÖÃÏ
¿½¹þÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSonoligo Future¡×¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊSonoligo FutureÆâ¡Ë
https://www.sonoligo.com/kids/events/b3247150-2e68-4e6c-8d88-6a48047752b0
¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒSonoligo¡¡¡ÖSonoligo Future¡×
E-mail¡§support@sonoligo.com¡¡
https://www.sonoligo.com/e/contact/form