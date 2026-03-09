¼ã¤À¼¤¬ÆüËÜ¤òÆ°¤«¤¹!¡ÖÂè4²óÁ´¹ñ¹â¹»À¸À¯ºö¹Ã»Ò±à¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê(²ñÆ¬:²ÃÆ£Âç¾¡¢½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2ÃúÌÜ12-1 VORTÈ¾Â¢Ìç7F¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ JC¡×)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿À¯ºö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÂè4²óÁ´¹ñ¹â¹»À¸À¯ºö¹Ã»Ò±à¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ËÃÏ¶èÍ½ÁªÂç²ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¿ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ÃÏ¶è¤«¤é10ÃÏ¶è¤ËÁý¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌÎ¦¿®±Û¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¢²Æì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢4·î1Æü(¿å)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://seisakukoushien.jaycee.or.jp/
¢£À¯ºö¹Ã»Ò±à¤È¤Ï
¡¡¼¡Âå¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¡¦Äó¸À¤¹¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÀ¯ºö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¼ã¼Ô¤Î¼ç¸¢¼Ô°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2023Ç¯¤è¤êÆüËÜJC¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é350¥Áー¥à°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À16¥Áー¥à¤¬¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¥Áー¥à¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÄ¾ÀÜÀ¯ºö¤òÄó¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤ÎÀ¯ºöÎ©°ÆÇ½ÎÏ¸þ¾å¤È¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¼çÂÎÅª»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òÀ¯ºö·èÄê¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè4²óÁ´¹ñ¹â¹»À¸À¯ºö¹Ã»Ò±à¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬35¡óÁ°¸å¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£ÅªÍ¸úÀ´¶³Ð(¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤¬¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±)¤ò°é¤ß¡¢¼ã¼Ô¤¬¾Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤ò¹Í¤¨¡¢¹ñ¤Î¼ç¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ¼«È¯Åª¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤âÀ¯ºö¹Ã»Ò±à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢¶å½£²Æì¤Î3²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¶èÍ½ÁªÂç²ñ¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï10ÃÏ¶è¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ë³ÈÂç¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬Ä©Àï¤Ç¤¡¢¡Ö10Âå¤¬¹ñ¤òÆ°¤«¤¹¡×¿·»þÂå¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯ÅÙ Âç²ñ¥Æー¥Þ
¡Ö¹â¹»À¸(¤ï¤¿¤·¤¿¤Á)¤ÏÀÄ½Õ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤!À¤¤ÎÃæ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¿¿·õ¤À!!¡×
¢£ÂÐ¾Ý
¹ñÀ¯¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨3～5Ì¾¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¡¢¥¯¥é¥¹¡¢Éô³è¡¢¤½¤ÎÂ¾¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î±þÊç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Êç½¸´ü´Ö
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö:2026Ç¯4·î1Æü(¿å) 0:00 ～ 5·î31Æü(Æü) 23:59
½ñÎàÄó½Ð´ü´Ö:2026Ç¯4·î1Æü(¿å) 0:00 ～ 6·î15Æü(·î) 23:59
¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥ÈÄó½Ð¸å¤Ë¡¢½ñÎà¿³ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸À¯ºöÆâÍÆ
£±.ÀßÄê¥Æー¥ÞÉôÌç:´õË¾¤Î½¢¿¦¤äÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½!¼ã¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÀ¯ºö
¾Íè¤Î½¢¿¦¤ä»Å»ö¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÀ¤Âå¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ØÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¡¡¡¡¡¡¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¼«Í³ÀßÄêÉôÌç:»ä¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ(ºÇÍ¥Àè»ö¹à)
¾¯»Ò²½¡¢´Ä¶¡¢¶µ°é¡¢Ê¡»ã¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤«¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²ò·èºö¤È¤Ê¤ëÀ¯ºö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´Äó°Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åµ2ÉôÌç¤«¤é¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤·¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î¾ÉôÌç¤Ø¤Î½ÅÊ£¥¨¥ó¥È¥êー¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤ª¤è¤Ó½ñÎà(À¯ºö¥·ー¥È)Äó½ÐÊýË¡
1.°Ê²¼¤ÎGoogle¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤é
2026Ç¯4·î1Æü(¿å) 0:00 ～ 5·î31Æü(Æü) 23:59¤Î´ü´Ö¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVIvF94Lecp7Xk-cfH_i2q71VjT256WdogOvj7PlD_ez1wXg/closedform
2.¥¨¥ó¥È¥êー¼õ¤±ÉÕ¤±¸å¡¢»öÌ³¶É¤è¤ê¡¢½ñÎà¿³ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà(À¯ºö¥·ー¥È)¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
3.½ñÎà¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢2026Ç¯6·î15Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»öÌ³¶É¤Ø¤´Äó½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¯ºö¥·ー¥ÈµºÜ¹àÌÜÆâÍÆ
- À¯ºö¥·ー¥È¤ÎµºÜ¹àÌÜ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£(¡Ö¢¨¡×¤ÏÉ¬¿Ü¹àÌÜ)¡¡¡¡¡¡
¥Áー¥àÌ¾ ¢¨
³Ø¹»Ì¾(ÂåÉ½¼Ô¤Î½êÂ°³Ø¹») ¢¨
ÅÔÆ»ÉÜ¸©(³Ø¹»¤Î½êºßÃÏ)¢¨
¥á¥ó¥Ðー£±.(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê)¢¨
¥á¥ó¥Ðー£².(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê)¢¨
¥á¥ó¥Ðー£³.(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê)¢¨
¥á¥ó¥Ðー£´.(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê)
¥á¥ó¥Ðー£µ.(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê)
ÂåÉ½¼ÔÌ¾(´Á»ú¡¦¥Õ¥ê¥¬¥Ê / Ã´Åö¶µ°÷¤â¤·¤¯¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤ÉÂç¿Í¤ÎÊý¤òÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¢¨
ÂåÉ½¼ÔÏ¢ÍíÀè(ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹)¢¨
(1) ÁªÂò¥Æー¥Þ¢¨
¡¡£±. ÀßÄê¥Æー¥ÞÉôÌç¡¡¡Ö´õË¾¤Î½¢¿¦¤äÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½!¼ã¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÀ¯ºö¡×
¡¡£². ¼«Í³¥Æー¥ÞÉôÌç¡¡¡Ö»ä¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×
(2) À¯ºö¥¿¥¤¥È¥ë(50Ê¸»ú°ÊÆâ)¢¨
(3) À¯ºö¤Î³µÍ×(400Ê¸»ú°ÊÆâ)¢¨
(4) À¯ºö¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿ÇØ·Ê(800Ê¸»ú°ÊÆâ)¢¨
¡¡(¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤òÄó¸À¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤Î¤¦¤¨¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤)
(5) ¼Â¸½¤¹¤ë¼Ò²ñ(1,200Ê¸»ú°ÊÆâ)¢¨
¡¡(¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¯ºö¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤) (6) ¼«Í³ÍøÍÑ¥·ー¥È
¡¡(µºÜ¤ÎÍÌµ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤Ó¿³ºº¥×¥í¥»¥¹
1.½ñÎà¿³ºº
2026Ç¯6·î16Æü(²Ð) ～ 6·î30Æü(²Ð)
Á´¹ñ10ÃÏ¶è¤è¤ê³ÆÉôÌç10¥Áー¥à(·×200¥Áー¥à)¤òÁª½Ð¡£
2.ÃÏ¶èÍ½ÁªÂç²ñ
2026Ç¯7·î²¼½Ü ～ 8·î¾å½Ü
¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¼Áµ¿±þÅú¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÃÏ¶è¤Î³ÆÉôÌçÍ¥¾¡¥Áー¥à(Á´¹ñ·×20¥Áー¥à)¤òÁª½Ð¡£
3.·è¾¡Âç²ñ
2026Ç¯8·î²¼½Ü
²ñ¾ìÌ¤Äê(2025Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ:¹ñ²ñµÄ»öÆ²)
ÅöÆü¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡Ö²ñÆ¬¾Þ¡×¡ÖÉû²ñÆ¬¾Þ¡×¤ò·èÄê¡£
4.¹ñÌ±ÅêÉ¼(¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼)
2026Ç¯9·î1Æü(²Ð) ～ 9·î20Æü(Æü)
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£
5.ºÇÍ¥½¨¾Þ·èÄê
¡Ö¹ñÌ±ÅêÉ¼¿ô¡×¤ÎÂ¿¤¤¥Áー¥à¤òºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÃÏ¶èÍ½ÁªÂç²ñ¡¦·è¾¡Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¡¦ÆüÄø¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/)¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¸¶Â§¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¾´¡¦ÆÃÅµ
¡ÚºÇÍ¥½¨¾Þ / ³ÆÉôÌç1¥Áー¥à¡Û
¡¦ÁíÍýÂç¿Ã¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¯ºö¥Æー¥Þ¤ò½ê´É¤¹¤ëÂç¿Ã¡¦´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ø¤ÎÀ¯ºöÊó¹ð²ñ(Í½Äê)
¡¦ºÇÍ¥½¨¶µ°÷¾Þ¤Î¼øÍ¿
¡¦³Ø¹»HPÍÑ¤Î¼õ¾Þ¹»¥Ð¥ÊーÂ£Äè
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ / ³ÆÉôÌç1¥Áー¥à¡Û
¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê²ñÆ¬¾Þ
¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½êÉû²ñÆ¬¾Þ
¡Ú»²²ÃÆÃÅµ / ½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿Á´¥Áー¥à¡Û
¡¦À®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÂç²ñÀ®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÈ¯¹Ô
Âè3²óÁ´¹ñ¹â¹»À¸À¯ºö¹Ã»Ò±àºÇÍ¥½¨¼õ¾Þ¥Áー¥à¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ø¤ÎÄó¸À¤ÎÍÍ»Ò
²áµî¤Î¼ç¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ
¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ø¤ÎÄó¸ÀÍÍ»Ò | ¡Ú¹â¹»À¸¤«¤éÄó¸À¤â¡Û¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¯ºö¹Ã»Ò±à¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤È¹â»ÔÁíÍý¤¬ÌÌ²ñ(TBS NEWS DIG)
https://youtu.be/RSXK2X_QWTM?si=Vnvm_5P99I_oIQf2
ÎëÌÚÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ø¤ÎÄó¸ÀÍÍ»Ò | ¡ÚÂç¿Ã¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¹â¹»À¸¤¬ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤ËÍè¤¿(´ôÉì¹â¹» ¥¢¥°¥êÈÉ)(BUZZMAFF ¤Ð¤º¤Þ¤Õ / ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê)
https://youtu.be/ebDOyAu_8Ik?si=lP7fEssjeMiapUGM
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·èË¡¤ò¼¨¤¹¡ÖÀ¯ºö¹Ã»Ò±à¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËË±¹â¹»¤¬µ±¤¯¡¢À¸ÅÌ¤éºæ»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä(»º·Ð¿·Ê¹WebÈÇ)
https://www.sankei.com/article/20251029-V7NB6HD5AVNOTPROFI6HARQ6I4/
¹ñ²ñ¤Ç¹â¹»À¸¤¬¡ÖÀ¯ºö¹Ã»Ò±à¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÁªµó¤òÄó°Æ¡¡¡È¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÍøÍÑ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥ËÅêÉ¼¡É¤Î¼çÄ¥¤â(TBS NEWS DIG)
https://youtu.be/o98O-cbNKQM?si=OASYTaJP8kpFz8QA
º´µ×Ä¹À»¹âÀ¸¡¢¹Í¤¨¤¿À¯ºö¤òÊ¸²ÊÁê¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡¡À¯ºö¹Ã»Ò±à¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¥Áー¥à¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤â(¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë)
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024112500932
¢£¼çºÅ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê 2026Ç¯ÅÙ ¼ç¸¢¼Ô°Õ¼±¸þ¾å°Ñ°÷²ñ
¢£¸å±ç
ÁíÌ³¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢Æâ³ÕÉÜ
¢£¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»À¸À¯ºö¹Ã»Ò±à¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/