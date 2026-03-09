¡ÚNEOWIZ¥²ー¥à¥ª¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù3·î6ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢82MAJOR¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò NEOWIZ¥²ー¥à¥ª¥ó
¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ØIDOL CHAMP¡Ù¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ½é¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ
¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¡£
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö82MAJOR¡×¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Î¥Á¥ãー¥ÈÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢YEONJUN (TXT)¤Ë¤è¤ë¡ÖTalk to You¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£82MAJOR¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡ÖPick Up Artist¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿82MAJOR¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡¢6¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡Ú82MAJOR¡Û¡£°ì¿Í¤º¤ÄÃúÇ«¤Ê°§»¢¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëHWANG SEONG BIN¤¯¤ó¤ÈKIM DO GYUN¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÇµÛ¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëSEONG BIN¤¯¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß°ìÀ¸·üÌ¿ÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯Ãæ¤È¤¤¤¦DO GYUN¤¯¤ó¤Î¶Ã¤¯¤Û¤ÉÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÆüËÜ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ªー¥×¥ó¡£Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ÷Á¥¥²ー¥à¤¬ÉÝ¤¯¤Æ°ì½Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤òÅê¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè·î¤ÎÂçºå¡¦Åìµþ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤Ç¤ÏÊý¸À¤äÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡ÖBlue Jeans¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTROPHY¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£¡Ö²»³ÚÅª¤Ê¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÃæÆÇÅª¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÍ½Äê¡£¡ÖÁ´Éô¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡×
3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇYEONJUN (TXT)¤Î¡ÖTalk to You¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
¡ØK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday¡Ù½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢YEONJUN¡ÊTXT¡Ë¤Î¡ÖTalk to You¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¼Â¤Ë8½µ´Ö¤Ö¤ê¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´ò¤·¤¤¼ó°ÌÃ¥´Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬½êÂ°¤¹¤ëTOMORROW X TOGETHER¤ÏÍè·î¡¢ÂÔË¾¤Î8ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢2°Ì¤ÏStray Kids¤Î¡ÖDo It¡×¡£Àè½µ¤Î3°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎI.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤¬»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ãー¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NEXZ¤Î¡ÖBeat-Boxer¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀè½µ¤Î6°Ì¤«¤é½çÄ´¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¸«»ö¥È¥Ã¥×3¤Ø¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎBlu-ray¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î2ÆüÉÕ¡ØIDOL CHAMP¡Ù¥¢¥×¥ê½µ´ÖÅêÉ¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡1°Ì～10°Ì
¡¡¶âÍËÆü¤ÎÌë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ãー¥È¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥¢¥×¥ê¡ÖIDOL CHAMP¡×¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÏPENTAGON¤Î¥æ¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î°ÂÃ£Í´¿Í¡¢º£ÃíÌÜ¤ÎK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
