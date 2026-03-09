ÈÄÌîÍ§Èþ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö RoLuANGEL ¡× ¿·¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖRoLuANGEL¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒRosy luce co.¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶Í§Èþ¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡È±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡ÖRoLuANGEL¡Ê¥íー¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¿·¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRoLuANGEL¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
RoLuANGEL¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ç·ëÀ®£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇRoLuANGEL¤ò±þ±ç¤·°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖRoLuANGEL¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤È¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¾Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡È1É¼¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ÈÁÛ¤¤
ËÜÁª³«»Ï4/1¡Ê¿å¡Ë21:00~¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÈÄÌîÍ§Èþ¤ÈËÜÁª¥á¥ó¥Ðー¤È¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÈÄÌîÍ§Èþ TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.tiktok.com/@tomo.i_0703?_r=1&_t=ZS-94X3PQyG0Q9(https://www.tiktok.com/@tomo.i_0703?_r=1&_t=ZS-94X3PQyG0Q9)
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡ÖRoLuANGEL¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¡×¤Ï¡¢Äê´ü¸ø±é¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼Í½Áª¤ÈTikTok LIVE¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î2ÃÊ³¬¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¼¡´ü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¿·¶Ê¥»¥ó¥¿ー¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
1.ÅêÉ¼Í½Áª
Ëè½µÅÚÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄê´ü¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ëMVPÅêÉ¼¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¡£
Á´5¸ø±é¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤êÍ½Áª½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
¡¦3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë11:00~/14:00~¡¡2¸ø±é
¡¦3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00~/14:00~ 2¸ø±é
¡¦3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë19:00~ 1¸ø±é
¡ÚÄê´ü¸ø±é¾ðÊó¡Û
²ñ¾ì¡§BUZZ LIVE ÀÖºä
½»½ê¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£³ÃúÌÜ£±£µ－£³ Ç¦Ï©¥Ó¥ë B1
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://buzz-ticket.com/g/2q0vwfyrh9
¡ÚÅêÉ¼ÊýË¡¡Û
Äê´ü¸ø±éÍè¾ì¼ÔÍÍ¤ËÅêÉ¼¸¢¤òÇÛÉÛÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±éÃæ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äMC¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ò£±°Ì～£³°Ì¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç½¸·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§100¥Ý¥¤¥ó¥È
2°Ì¡§50¥Ý¥¤¥ó¥È
3°Ì¡§30¥Ý¥¤¥ó¥È
5¸ø±é¤Î¹ç·×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤êÍ½Áª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¡¿TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¡¦ÈÄÌî À®Èþ¡ÊNARUMI ITANO¡Ë
https://www.tiktok.com/@naru0821?_r=1&_t=ZS-94X3MblFRBd(https://www.tiktok.com/@naru0821?_r=1&_t=ZS-94X3MblFRBd)
¡¦¾®ºê ô¥Æà¡ÊRINNA OZAKI¡Ë
https://www.tiktok.com/@rinna_ozaki?_r=1&_t=ZS-94X3JcaFzef(https://www.tiktok.com/@rinna_ozaki?_r=1&_t=ZS-94X3JcaFzef)
¡¦²Ï¹ç ºÌ¹á¡ÊAYAKA KAWAI¡Ë
https://www.tiktok.com/@ayakawai15?_r=1&_t=ZS-94X3LPGONr3(https://www.tiktok.com/@ayakawai15?_r=1&_t=ZS-94X3LPGONr3)
¡¦ËÌÂ¼ ÍÛÆà¡ÊHANA KITAMURA¡Ë
https://www.tiktok.com/@ohana.chan39?_r=1&_t=ZS-94X3OP3Q4of(https://www.tiktok.com/@ohana.chan39?_r=1&_t=ZS-94X3OP3Q4of)
¡¦Ãæ»³ Ë¨Çµ¹á¡ÊHONOKA NAKAYAMA¡Ë
https://www.tiktok.com/@iam.honoka3?_r=1&_t=ZS-94X3KKphA4S(https://www.tiktok.com/@iam.honoka3?_r=1&_t=ZS-94X3KKphA4S)
¡¦¿·µï ÃÕºÚ¡ÊWAKANA NII¡Ë
https://www.tiktok.com/@nii_wakana?_r=1&_t=ZS-94X3Oxd3afU(https://www.tiktok.com/@nii_wakana?_r=1&_t=ZS-94X3Oxd3afU)
¡¦ÊÕ¸« ÅíÏÂ¡ÊMOMOKA HENMI¡Ë
https://www.tiktok.com/@momochangel__?_r=1&_t=ZS-94X3MHDq0fM(https://www.tiktok.com/@momochangel__?_r=1&_t=ZS-94X3MHDq0fM)
¡¦ËÙ¸ý Èþßº¡ÊMIREI HORIGUCHI¡Ë
https://www.tiktok.com/@mirei_horiguchi?_r=1&_t=ZS-94X3JIB4aaz(https://www.tiktok.com/@mirei_horiguchi?_r=1&_t=ZS-94X3JIB4aaz)
¡¦¾¾»³ ÎèºÚ¡ÊRENA MATSUYAMA¡Ë
https://www.tiktok.com/@07renachi?_r=1&_t=ZS-94X3NI3Auge(https://www.tiktok.com/@07renachi?_r=1&_t=ZS-94X3NI3Auge)
2.ËÜÁª¡§TikTok LIVE¥é¥ó¥¥ó¥°
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚTikTok LIVE¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÃÅµ¡Û
1°Ì ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¿·¶Ê¥»¥ó¥¿ー¸¢
2°Ì～5°Ì ½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·¶Ê¤ÎÍ¥Àè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¡ÚÆÃµ»ö¹à¡Û
ÊÕ¸«ÅíÏÂ¤ÏÇ¯Îð¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤êTikTok LIVEÇÛ¿®¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅêÉ¼Í½Áª¸ø±éMVPÅêÉ¼½ç°Ì¤¬ºÇ½ª½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Í½Áª1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏW¥»¥ó¥¿ー¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚTikTok LIVE¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡Û
TikTok LIVE¤ÎÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ£¤é¤ì¤ë¥®¥Õ¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¡Û
ÅêÉ¼Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¾å°Ì7Ì¾
¢¨ÊÕ¸«ÅíÏÂ¤ò½ü¤¯
¡ÚÈÄÌîÍ§Èþ¥³¥á¥ó¥È¡Û
RoLuANGEL¤Ï¡¢¡È±þ±ç¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î±þ±ç¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½RoLuANGEL¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¿·¶Ê¥»¥ó¥¿ーÁèÃ¥Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎÄ©Àï¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î°ìÉ¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤¬¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢RoLuANGEL¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢
¡È±þ±ç¤ÎÎÏ¤¬¿Í¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄ©Àï¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÎÅêÉ¼¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
±þ±çÊýË¡¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ï¡¢ËÜ¥Úー¥¸¤ÎµºÜ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ï¿ôÃÍ¤ÎÈ¿±Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄùÀÚ¡¦½¸·×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»Æü»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄùÀÚ¸å¤Î±þ±ç¤Ï½¸·×ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë½¸·×³ÎÄê¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¸ú¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ø»ß¹Ô°Ù¡Û
ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê½¸·×ÂÐ¾Ý³°¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°½ü³°¡¢»²²Ã»ñ³Ê¼è¾Ã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÖ¶â¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Û
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÊÖ¶â¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¯¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÊÑ¹¹¡Û
ºÒ³²¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¡¢´¶À÷¾É³ÈÂç¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÆÃÅµÅù¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÈÀÕ¡Û
ÄÌ¿®´Ä¶¤äÃ¼Ëö¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÅù¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡ÊË¡Îá¾å¤ÎÀÕÇ¤¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊó¡Û
ÆÃÅµÇÛÉÛ¤äËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£