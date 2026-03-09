NEWS ²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØS-POP LIVE¡ÙTELASAÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®&¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤ËTELASA¸ÂÄê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Î¸ø³«¤â·èÄê¡ª
¢£²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØS-POP LIVE¡Ù¤¬TELASA¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®&¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª¤µ¤é¤ËTELASA¸ÂÄê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤Î¸ø³«¤â·èÄê¡ª
NEWS¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ØS-POP LIVE¡Ù¡Ê¥¨¥¹¥Ý¥Ã¥×¥é¥¤¥Ö¡Ë¡£
ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òTELASA¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¸åÆü¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§ÍÍ¤âËÜ¸ø±é¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー ²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ß¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥ÉÉ÷·Ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤À¡¢µ®½Å¤Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉTELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¡ÚTELASA¸ø¼°X¡§¡÷telasa_jp¡Û¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸ÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«ÊüÂê¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û¡Ë¡×¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒTELASAÇÛ¿®³µÍ×¡Ó
¡ÚÀ¸ÇÛ¿®¡Û¢¨¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ê1½µ´Ö¸ÂÄê¡Ë
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～
¡Ú¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¡Û
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢TELASA¸ø¼°X¡§¡÷telasa_jp¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://navi.telasa.jp/s-poplive/¡¡
¡ÖTELASA¡×¸ø¼°HP¡§https://navi.telasa.jp/
TELASA¸ø¼°X¡§¡÷telasa_jp
¢£²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ä½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤òÂçÊç½¸¡ª
¸ø±éÅöÆü¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ä½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤ò±þÊç¥ê¥ó¥¯¤è¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÎã¡Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÊÎã¡Ë¤¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î9Æü¡Ê·î¡Ë18:00～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
±þÊç¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://forms.gle/UkumMixz2jxxcX4u6¡¡
¢£³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡ª
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤è¤ê³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õÉÕ¾ÜºÙ
¡»¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¡»¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ \600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÀèÃå¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/s-poplive/
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/s-poplive/¡¡
¡¦¥Æ¥ìÄ«¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/s-poplive¡¡
¢£¡ØS-POP LIVE¡Ù¤È¤Ï
S-POP LIVE¡Ê¥¨¥¹¥Ý¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¡¢NEWS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢ºî²È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
2025Ç¯1·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¤äº£Ç¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Chevon¤Ê¤É¡¢ÅìºåÊ»¤»¤Æ8ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¼«¿È¤¬¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é¹½À®¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Þ¤Ç¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¥é¥¸¥ªDJ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê¹Ô¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²»³ÚÀ¤äÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Å¾´¹»þ´Ö¤â²ÃÆ£¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢²»³Ú¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖËÜ¿¦¡×¤È¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²»³Ú¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÆÏ¤±¤ë¨¡¨¡
¡ØS-POP LIVE¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¡ÈÄ°¤¯¡É¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1987Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢²»³Ú¡¦±ÇÁü¡¦ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£
2012Ç¯¡Ø¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ìー¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£2021Ç¯¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Íー¥È¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡¢¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤È2023Ç¯¤Ë´©¹Ô¤Î¡Ø¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¡£2022Ç¯¡¢ÉñÂæ¡ØÀ÷¡¢¿§¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ç´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾®ÀâºîÉÊ¤Ë¡ØÁ®¸÷¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡ØBurn.―¥Ðー¥ó―¡Ù¡Ø»±¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤µÂ¤¿¤Á¤Ï¡Ù¡Ø¥Á¥å¥Ù¥íー¥º¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë AGE22¡¦AGE32¡Ù¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ë¡Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥¹¥Æ¥£ー¥É¤Ç¡Ù¡Ø1¤È0¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤È¤·¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¾®Àâ´ë²è¡Ø¤¢¤¨¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ë»²²Ã¡£
ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢2025Ç¯´©¹Ô¤Î¡Ø¥ß¥¢¥¥¹¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ù¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØSUNA¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ã»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ß¥éー¥é¥¤¥¢ー¥Õ¥£¥ë¥à¥º Season7¡×¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù(Âè6¡¦7¥·¥êー¥º)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¼ºÎø¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ù¡Ø»±¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤µÂ¤¿¤Á¤Ï¡Ù¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÌò¤òÃ´¤¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¼¥í °ì³ÍÀé¶â¥²ー¥à¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ç¤â¶âÅÄ°ì¹Ì½õÌò¤Ç¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏNHKBS»þÂå·à¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
3·î21Æü(ÅÚ)½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
3·î22Æü(Æü)½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¢§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§S.A.R. / ¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / tonun / Æ£°æÎ´
¢§3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / DURDN / First Love is Never Returned / Helsinki Lambda Club
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§S-POP LIVE¡¡¡Ê¥è¥ß¡§¥¨¥¹¥Ý¥Ã¥×¥é¥¤¥Ö¡Ë
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ë½§PIT¡Ê½»½ê¡§¢©135-0061 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§£¶ÃúÌÜ£±－£²£³¡Ë
³«¾ì/³«±é¡§³«¾ì¡§15:00 / ³«±é¡§16:00 ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\8,500¡Ê¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ \600¡Ë
½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§S.A.R. / ¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / tonun / Æ£°æÎ´
22Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÊNEWS¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó / DURDN /First Love is Never Returned / Helsinki Lambda Club¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
¸ø¼°HP¡§ https://s-poplive.jp/
¸ø¼°X¡§ https://x.com/spoplive_pr
NEWS¸ø¼°SNS¡§
¡ûNEWS¡Ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://starto.jp/s/p/artist/12
¡ûNEWS¡ÃX¡§https://x.com/NEWS0915_music
¡ûNEWS¡ÃYouTube¡§https://www.youtube.com/@NEWS0915_official
¡ûNEWS¡ÃTikTok¡§https://www.tiktok.com/@news0915_official
¡û²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÃX¡§https://x.com/Shige_no_hitori
¡û²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡ÃInstagram¡§https://www.instagram.com/shigeaki_kato_whoiam
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#SpopLIVE #¥¨¥¹¥Ý¥Ã¥×¥é¥¤¥Ö
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§
¼çºÅ¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¤Ô¤¢
±¿±Ä¡§¤Ô¤¢
¶¨ÎÏ¡§FM¥è¥³¥Ï¥Þ
¤ªÌä¹ç¤»¡§0570-017-230 ¡Ê¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó Ê¿Æü12:00~15:00¡Ë
È÷¹Í¡§¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿3ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ìÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£