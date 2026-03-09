ERPC x BDLC NFT ¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£·î³Û¥æー¥í698ÁêÅö¤Î Bundle ¥×¥é¥ó¤¬ BDLC ¥Û¥ë¥Àー¤ËÌµÎÁÄó¶¡ - ¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ Solana ÀÜÂ³¤Ø³ÈÄ¥
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤ª¤è¤Ó Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Buidlers Collective¡ÊBDLC¡ËNFT ¥Û¥ë¥Àー¸þ¤±¤Î¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢BDLC NFT ¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï ERPC Developer ¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û¥æー¥í42¡¢Solana RPC HTTP/WebSocket¡Ë¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢Solana RPC ¤Ë²Ã¤¨¡¢Geyser gRPC ¥¹¥È¥êー¥à¤ª¤è¤Ó Direct Shreds¡ÊShredstream¡Ë¤ò´Þ¤à Bundle Standard ¥×¥é¥ó¡ÊÄê²Á ·î³Û¥æー¥í698¡Ë ¤¬¡¢BDLC ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î³µÍ×
½¾Íè¤Î BDLC ¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó
- ERPC Developer ¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û¥æー¥í42ÁêÅö¡Ë
- Solana RPC¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë
- 4,200Ëü¥Èー¥¯¥ó/·î¡¢50¥ê¥¯¥¨¥¹¥È/ÉÃ
¿·¤·¤¤ BDLC ¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó
- Bundle Standard ¥×¥é¥ó¡ÊÄê²Á ·î³Û¥æー¥í698ÁêÅö¡Ë
- Solana RPC¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë- 4,200Ëü¥Èー¥¯¥ó/·î¡¢50¥ê¥¯¥¨¥¹¥È/ÉÃ
- Geyser gRPC ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É - ºÇÂç10ËÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥àÀÜÂ³
- Direct Shreds Connect - ºÇÂç10ËÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥àÀÜÂ³
- ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇ¤â¶á¤¤¥¨¥Ã¥¸¥µー¥Ðー¤Ë¼«Æ°ÀÜÂ³
- Powered by Raw Shreds
BDLC NFT ¤ò1ËçÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î Bundle Standard ¥×¥é¥ó¤¬ÌµÎÁ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ê£¿ôËçÊÝÍ¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÆÃÅµ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤¼º£¡¢Bundle ¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤Ê¤Î¤«
Solana ¤Ï¹âÂ®¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹âÂ®À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢HTTP/WebSocket ¤Ë¤è¤ë RPC ÀÜÂ³¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Geyser gRPC ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤·¡¢Direct Shreds ¤Ï Geyser gRPC ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁ°ÃÊ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÅÁÇÅ¥ì¥¤¥ä¤«¤éÀ¸¤Î Shreds ¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ÏÀèÆü¡¢Á´¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Geyser gRPC ¤ª¤è¤Ó Direct Shreds ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ http ²½¡ÊTLS ¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤ÎÇÓ½ü¡Ë¤ò´°Î»¤·¡¢P99 ¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤Ç 120ms °Ê¾å¤Î²þÁ±¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£AMD EPYC Âè5À¤Âå¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢Rust À½¹âÀÇ½¥×¥í¥¥·´ðÈ×¤ÎÁ´ÌÌ¹¹¿·¡¢¥¼¥í¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à±¿ÍÑ¹½Â¤¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤È¹ç¤ï¤»¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È°ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥êー¥àÇÛ¿®¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÉÊ¼Á¤¬À®Î©¤·¤¿º£¤³¤½¡¢BDLC ¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â gRPC ¤È Shreds ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£RPC ¤Ç¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢gRPC ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤ò´Æ»ë¤·¡¢Shreds ¤ÇºÇÂ®¤ÎÃû¸õ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë - ¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶¹âÂ®¤Î Web3 ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä dApp ¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ÎÉÊ¼Á´ðÈ×
ERPC ¤Ï¡¢Solana ¤Î¥¹¥Æー¥¯½¸ÀÑ¤¬¹â¤¤¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼çÍ×¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤Î¥¼¥íµ÷Î¥ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Î AMD EPYC ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤è¤ë¾ï»þ¥Õ¥ë¥¿ー¥Ü±¿ÍÑ¡¢Rust À½¤Î¹âÀÇ½¥×¥í¥¥·´ðÈ×¤Ë¤è¤ëÄãÃÙ±ä½èÍý¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¿®¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¤ÎÅ°ÄìÇÓ½ü¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇ½¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ÉÊ¼Á¤ËÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¹½À®¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢ÎÁ¶â¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ò´Þ¤àÊ¬»¶¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¯ÉÜ¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±çÀ©ÅÙ WBSO ¤Ë¤ª¤¤¤Æ 5 Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â±¿ÍÑ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë²ÝÂê¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¸¡¾Ú¤ÈÈ¿Éü¤òÄÌ¤¸¤Æ²þÁ±¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤¬À®Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ÎÉÊ¼Á¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡
BDLC NFT ¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Validators DAO ¤Î¸ø¼° Discord ¤Ë¤ÆÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Bundle Standard ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÇ§¾ÚºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ Validators DAO ¤Î¸ø¼° Discord ¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BDLC NFT ¤Ï¡¢Solana ¾å¤Î NFT ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹ Magic Eden ¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Buidlers Collective¡ÊBDLC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Buidlers Collective¡ÊBDLC¡Ë¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤È¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ NFT ¤Ç¤¹¡£BDLC ¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢Epics DAO ¤ª¤è¤Ó Validators DAO ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·À½ÉÊ¥â¥Ë¥¿ーÍ¥ÂÔ¡¢ÉÔÄê´ü¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î ERPC ¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NFT ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³«È¯¤Î»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ØÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë - BDLC ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×¿·Åª¤Ê Solana ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÂÀ¸¤Ø
Solana ¤Î¹âÂ®À¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥È¥êー¥àÀ½ÉÊ¤ÏÆü¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢BDLC ¥Û¥ë¥Àー¤Ï Solana RPC¡¢Geyser gRPC¡¢Direct Shreds ¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯ÀÜÂ³¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ä¶¤«¤é¡¢³×¿·Åª¤Ê Solana ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- ERPC ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- Buidlers Collective ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://buidlers.epics.dev/ja/
- Buidlers Collective NFT ¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊMagic Eden¡Ë: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc
¢¨ ËÜµ»ö¤ÏÆÃÄê¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Î¹ØÆþ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NFT ¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÝÍ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£