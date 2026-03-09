¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯¡ß¤×¤è¤×¤è POP UP SHOP¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 7F¤ËOPEN¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯¡ß¤×¤è¤×¤è¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.the-chara.com/blog/?p=110186
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¡¦¥à¥Ã¥¯¡ß¤×¤è¤×¤è POP UP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)～4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 7F
¡Ú¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÆÃÅµ¡Û
¡ÚSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¸ø¼°URL¡§https://www.gachapin-mukku.com/
THE¥¥ã¥é¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)GACHAMUKKU
(C)SEGA
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä