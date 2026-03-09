¡Ö¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¡ß¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È11Ì¾¤È½ªËöÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È»ÏÆ°
IGG¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÆüËÜ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¾¥ó¥Ó·ÏÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¥¼¥í¥¤¥Á ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDoomsday: ½ªßá¤Î·ãÆÍ¡×¤ò¸½ºßÀä»¿³«ºÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§¿ä¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¶¦¤ËÀ¸¤»Ä¤ì¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È11Ì¾¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥²ー¥àÆâ¤ÇÆ±¤¸Æ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶¦¤ËÀ¸Â¸¡Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÂç·¿ÂÐ¹³Àï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÆÃÀß¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç»²Àï¤·¡¢Æ´¤ì¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸Æ±ÌÁ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Æ±ÌÁÂÐ¹³Àï¤ä³Æ¼ïÌÜÉ¸Ã£À®¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡¢Ç®¤¤°ì¥ö·î¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î27Æü(¶â) 18:00 ～ 2026Ç¯3·î30Æü(·î) 18:00
¢£»²Àï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ÊÁíÀª11ÁÈ¡¦AtoZ½ç¡Ë
³ÆÆ±ÌÁ¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÅÍø¤Í¤à / °¡ÏÂ / °Ë¿¥¤¤¤ª / ¾å¸¶¤ì¤â¤ó / ±ü¤æ¤¤ / ¸æ»û¤æ¤ / ²»±©ÈþÆà / ³²ì¶×è½ / µ×²æ¤ë¤ê / ÃÝÆâÀ±ºÚ / ¼·³¤¤ê¤ª
¢£»²²ÃÊýË¡¡Êº£¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤â¼õÉÕÃæ¡ª¡Ë
1. ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://event.igg.com/celebrity?code=Dean152
2. ¥²ー¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£
3. ¥¨¥ó¥È¥êー¡§¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î»ØÄê¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢Æ±ÌÁ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¸ø¼°X¡§https://x.com/dlsevent_sub
¢£¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー (Doomsday: Last Survivors)
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¾¥ó¥Ó·ÏÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/dls_japan
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://g.igg.com/xftIWW
¢£IGG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IGG¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë»Ù¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¡ÊHongKong Stock¡§0799¡Ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤ò¡¢23¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦200¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¡£¡Ø¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¡Ø¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡Ù¡Ø¥¿¥¤¥à¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¡Ø¥ß¥·¥Ã¥¯¥Òー¥íー¥º¡Ù¡Ø¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¡ØCastle Clash¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥¤¥È¥¦¥©ー¡Ù¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡£