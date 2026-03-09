¡ÔZETT¡Õ¹â¹»¹Å¼°Ìîµå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·¯¤Ë »È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ÍýÍ³(¥ï¥±) ¤¬¤¢¤ë¡£¹â¹»À¸ÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥Ö¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹ 3D FIT¡ÛÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡£¡×¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò/Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/ÅÏÊÕÍµÇ·¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¹Å¼°Ìîµå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤±¤ÆÁõÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¹þ¤á¤ë¹â¹»À¸ÂÐ±þ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥Ö ¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹ 3D FIT¡Û¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260306
¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹ 3D FIT¡Û3¤Ä¤Î¡Ö»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ÍýÍ³(¥ï¥±)¡×
1¡§¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ê¹þ¤á¤ë¡ª
Ãæ»Ø～¾®»Ø¤ò3D¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤è¤êÎ©ÂÎË¥À½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¡£
2¡§°®ÎÏÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¤â¤³¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ê¤é°Â¿´¡ª
¥Î¥ó¥¹¥ê¥Ã¥×²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¹çÈé¤Ë¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ò²Ã¤¨¤¿¥¼¥í¥¹¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥Ü¥¹¹çÈé¤¬¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
3¡§¼ê¼óÉô¤Î½À¤é¤«¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡ª
¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ê¼óÉô¤Î¥¼¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¼ê¼óÉô¤Î²ÄÆ°°è¤ò¾å¤²¡¢¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹ 3D FIT¡Û¤¬¡¢¹â¹»¹Å¼°Ìîµå¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·¯¤Ë°Â¿´´¶¤ÈËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=avyjWoN7cJA ]
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/556_1_035f87058d6b82a647cf5aa08cc83ab8.jpg?v=202603090652 ]
¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus
¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¼êÂÞ¥Úー¥¸ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_battingglove/
