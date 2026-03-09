¡Ú¼õÃíÍ½Ìó¡ÛÂç¤¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¸÷¤ë¡ª¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï µð¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹LED¥·¥ê¥³¥ó¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡×2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤è¤ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÍ½Ìó³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥«ー¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÌÊ¹¬¼£¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¡Öµð¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹LED¥·¥ê¥³¥ó¥ëー¥à¥é¥¤¥È¡×¤ò2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ～3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á12»þ¤Î´ü´Ö¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¸ø¼°WEB SHOP¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¼õÃíÍ½Ìó¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òËËÄ¥¤ë¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¥ëー¥à¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬X¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤È¡¢Í§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¾¯¤·¥Ïー¥É¤ÊÆü¾ï¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÃíÌÜ¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤è¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢µðÂç¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Öµð¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ëー¥à¥é¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅÀÅô¤»¤º¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¥é¥¤¥È¤òÅô¤¹¤È¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËËÄ¥¤ë¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬Åô¤ê¤Þ¤¹¡£
360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¥ëー¥à¥é¥¤¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¢¡¤Á¤¤¤«¤ï µð¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹LED¥·¥ê¥³¥ó¥ëー¥à¥é¥¤¥È
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥«ー¡¦¥µー¥Ó¥¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Á¤¤¤«¤ï µð¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹LED¥·¥ê¥³¥ó¥ëー¥à¥é¥¤¥È
¡¦²Á¡¡³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ËÌóH60¡ßW40¡ßD35mm¡ÊÂæºÂ¡ËÌóH110¡ßW200¡ßD200mm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§ATBC-PVC¡¢ABS¡¢¥·¥ê¥³¥ó
¡¦Ä´¸÷µ¡Ç½¡§¤Ê¤·
¡¦ÅÅ¸»¡§USB Type-C µëÅÅ
¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§USB Type-C¥³ー¥É¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ
¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤Î»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï»ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¢¡¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ～3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á12»þ
¢¡¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§¤Á¤¤¤«¤ï¸ø¼°WEB SHOP¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡Êhttps://chiikawamarket.jp/¡Ë
¢¡¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§2026Ç¯8·î²¼½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡
¡¡¢¨¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼õÃíÈÎÇäÊ¬¤Î¤ªÆÏ¤±»þ´ü°Ê¹ß¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ä °ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¤È¤Ï
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î¤¬ÉÁ¤¯SNSÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£2026Ç¯²Æ¤è¤ê¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤¬¸ø³«Í½Äê¡£
¡¡¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¸ø¼°Áí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥¤¥ó¥Õ¥©¡×¡§https://chiikawa-info.jp/
¡¡¡¡¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡§https://chiikawamarket.jp/
¡¡¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¥°¥Ã¥º¸ø¼°X¡§https://x.com/chiikawa_kouhou
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥«ー¡¦¥µー¥Ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥«ー¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¡Ömofusand¡×¡Ö¥³¥¦¥Ú¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤±³¤Î¥«¥ï¥¦¥½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¾¦ÉÊ¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎËþÂ´¶¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂè°ì¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñー¥«ー¡¦¥µー¥Ó¥¹
¡»½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1－6－11¡¡¥Ë¥åー¥ê¥Ðー¥¿¥ïー7F
¡»ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÌÊ¹¬¼£
¡»ÀßÎ©¡§2012Ç¯8·î23Æü
¡»HP¡§https://grayparkaservice.com/
¡»¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§»¨²ßÅù¥°¥Ã¥º¤ÎÀ©ºî¡¦ÈÎÇä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡¢¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¦À©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È±¿±Ä