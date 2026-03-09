ÁÏ¶È20¼þÇ¯¡¦Á´¹ñ164µòÅÀ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ÃÓÂÞ2026Mar¡×¤Ë½ÐÅ¸ ― ¹ñºÝ°å³Ø»ïÏÀÊ¸¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Î¨¤¤¤ë¥×¥í»Ü½Ñ²È¥Áー¥à¤¬¡¢»º¸å¥Þ¥Þ¸þ¤±¡Ö¹üÈ×¶ºÀµ¡×¤òÌµÎÁÂÎ¸³Äó¶¡
Á´¹ñ164µòÅÀ¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëgivers¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Âéº ÂÙ¹°¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ÃÓÂÞ2026Mar¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¡Ö¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¡×¤È¤·¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Î×¾²·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¤Î»Ü½Ñ²È¤¬¡¢Æü¡¹°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»º¸å¤Î¿ÈÂÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¹üÈ×¶ºÀµ¡×»Ü½Ñ¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://seitai.co.jp/
»º¸å¥Þ¥Þ¤Î¹üÈ×¶ºÀµ ¾ÜºÙ¡§https://seitai.co.jp/menus/sango
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê ― ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤Ï¸å²ó¤·¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ø
givers¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¥°¥ëー¥×¤ÏÁ´¹ñ125±¡¤òÅ¸³«¤·¡¢ÁÏ¶È20Ç¯¤Ç±ä¤Ù80Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ªÇº¤ß¤¬¡¢¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¹øÄË¡¦¸ª¤³¤ê¡¦»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÀ°ÂÎ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎÍè±¡¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»º¸å¤Ë½é¤á¤ÆÀ°ÂÎ¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç½Ð»º¸å6¥ö·î¡£Íè±¡¤¬ÃÙ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤Ç¹Ô¤¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¡¢¥×¥í¤Î»Ü½Ñ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤ ― ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
---
¢£ ²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯»Ü½Ñ ― ¹ñºÝ°å³Ø»ï·ÇºÜ¤Î¸¦µæ¤òÎ×¾²¤Ë´Ô¸µ
givers¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¥°¥ëー¥×¤Î»Ü½Ñ¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¡¦°ÂéºÂÙ¹°¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡ÖGIFT¡ÊGliding¡¦Inner¡¦Form¡¦Trigger¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢¶ÚËì¤È¥È¥ê¥¬ー¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍýÏÀ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤ÈÄË¤ß¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÅý¹çÅª¤Ê»Ü½ÑÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£
°Âéº¤Ï¡¢Åì°¡Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤ÈÁÎË¹¶Ú¤ÎÀøºßÀ¥È¥ê¥¬ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´ØÏ¢À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ò¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØPLOS ONE¡Ù¤ËÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ·ÇºÜÏÀÊ¸¾ðÊó
- ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Relationship between the asymmetry of the resting scapular position and the prevalence of latent myofascial trigger points in the trapezius muscle in asymptomatic adults
- ·ÇºÜ»ï¡§PLOS ONE¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë
- DOI¡§https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335268
Î×¾²·Ð¸³28Ç¯¡¢±ä¤Ù15Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ø½ÑÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¡¢Á´¹ñ164µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ü½Ñ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Öー¥¹¤Ç¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ
¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åö±¡¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¤Î»Ü½Ñ²È¤¬¡¢»º¸å¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤âÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡Ö¹üÈ×¶ºÀµ¡×¤òÄ¾ÀÜ»Ü½Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- »Ü½ÑÆâÍÆ¡§¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¡¢¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤Ê¤É¤Î¿É¤¤¾É¾õ¤ò¥±¥¢
- ½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó5Ê¬
- ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
Ã»»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2006Ç¯2·î¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤ï¤»¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î¤ËÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°164µòÅÀ¡¢½¾¶È°÷600Ì¾°Ê¾å¤ÎÂÎÀ©¤Ç¡¢À°ÂÎ±¡¡¦À°¹ü±¡¡¦ïªµä±¡¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡¦°åÎÅË¡¿Í¤Î±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤òÄÉµá¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î·ò¹¯¤ÊÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤È¤Ï
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¤ä»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò°é¤Æ±þ±ç´ë¶È¥Öー¥¹¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢¡ÖÍ·¤Ö¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡Ö½Ð²ñ¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
- Ì¾¾Î¡§¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ÃÓÂÞ2026Mar
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
- ³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～16:00
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ ¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Ýー¥È¥Þー¥È¥Ó¥ë4F Å¸¼¨¥Ûー¥ëA
- ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¢¨´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
- ¼çºÅ¡§¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://event.l-ma.co.jp/festas/kanto/ikebukuro2026mar/
¢£ ¼èºà¡¦¥Çー¥¿Äó¶¡¤Î¤´°ÆÆâ
¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹ÊóÁë¸ý¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§givers¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Ã´Åö¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö ±öÌî Àµµ®
E-mail¡§m.shiono@givers.co.jp
¢£ givers¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§givers¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °Âéº ÂÙ¹°¡Ê¿Í´Ö²Ê³Ø½¤»Î / ½ÀÆ»À°Éü»Õ / ¹ñºÝ³Ø½Ñ»ïPLOS ONE·ÇºÜ¸¦µæ¼Ô¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6ÃúÌÜ28-7 ¿·½ÉEASTCOURT 8³¬
ÁÏ¶È¡§2006Ç¯2·î14Æü¡Ê2026Ç¯2·î ÁÏ¶È20¼þÇ¯¡Ë
»ö¶Èµ¬ÌÏ¡§¹ñÆâ³°164µòÅÀ / ½¾¶È°÷600Ì¾°Ê¾å / ±ä¤Ù¤´ÍøÍÑ¼Ô¿ô80Ëü¿Í°Ê¾å
¥°¥ëー¥×»ö¶È¡§
¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¡¦¤³¤³¤íÀ°¹ü±¡¡¦¥³¥³¥í¥«¥é¥À¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡§125Å¹ÊÞ
¤Ï¤ê¤¤å¤¦¥ëー¥à³Ù¡§5Å¹ÊÞ
É¨ÄËÀìÌç ¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¡§1Å¹ÊÞ
PIPI¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¨¥¹¥Æ¡§10Å¹ÊÞ¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë8Å¹ÊÞ¡¢¥¨¥¹¥Æ2Å¹ÊÞ¡Ë
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È¡§3Å¹ÊÞ
ÆâÌõ¡§¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á&¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹24¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à ¥¥¿¥¨ー¥ë¡¦¥³¥³¥í¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
ÈþÍÆïªµä»ö¶È¡Ê¥Ï¥ê¥±¥¢¡Ë¡§1Å¹ÊÞ
´¬¤ÄÞ¼£ÎÅ±¡(´¬¤ÄÞÀìÌçÅ¹naillab.(¥Í¥¤¥ë¥é¥Ü)¡¦´¬¤ÄÞ¥»¥ó¥¿ーD£ò´¬¤ÄÞ)¡§14Å¹ÊÞ
¶ÚËìÀ°ÂÎ ºÇ¸å¤ÎºÖ¡§2Å¹ÊÞ
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»ö¶È¡ÊJapan Stretch¡Ë¡§1Å¹ÊÞ
¡Ú³¤³°Å¸³«¡Û
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë(KOKORO SEITAI)¡§1Å¹ÊÞ
¥Ù¥È¥Ê¥à(¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á»ö¶È Japan Stretch¡Ë¡§1Å¹ÊÞ
³Ø½Ñ¼ÂÀÓ¡§¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ØPLOS ONE¡Ù·ÇºÜÏÀÊ¸¡Ê2025Ç¯10·î / É®Æ¬Ãø¼Ô¡§°ÂéºÂÙ¹° / Åì°¡Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë
YouTube¡§¡Ö¼ªÉ¡²ÊÀìÌçGAKUïªµä±¡¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ― ÅÐÏ¿¼Ô52Ëü¿ÍÄ¶ / ÁíºÆÀ¸²ó¿ô9,000Ëü²óÄ¶
Ãø½ñ¡§¡ØÎÉ¤¤¼£ÎÅ²È¤Ë¤Ê¤ë7¤Ä¤ÎÈë·í¡Ù³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Û¤«
ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡§GIFT¡ÊGliding¡¦Inner¡¦Form¡¦Trigger¡Ë― ¶ÚËì¡¦¥È¥ê¥¬ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯Åý¹çÅª»Ü½Ñ¥á¥½¥Ã¥É
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://givers.co.jp/
¤³¤³¤íÀ°ÂÎ±¡¥°¥ëー¥×¡§ https://seitai.co.jp/
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§ https://givers.co.jp/message/