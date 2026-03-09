À¤³¦No.1*ËÌ²¤È¯¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¥¢¥×¥ê¡ÖToo Good To Go¡×¿Íµ¤¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡ÖBOUL¡ÇANGE¡Ê¥Öー¥ë ¥¢¥ó¥¸¥å¡Ë¡×6Å¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ³«»Ï
À¤³¦No.1*ËÌ²¤È¯¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¥¢¥×¥ê¡ÖToo Good To Go¡Ê¥È¥¥ー¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥´ー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëToo Good To Go¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢Too Good To Go Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÈø²Å¹¨¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖToo Good To Go Japan¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡ÖBOUL¡ÇANGE¡Ê¥Öー¥ë ¥¢¥ó¥¸¥å¡Ë¡×¤Î6Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤È¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBOUL¡ÇANGE¡×¤Î¥Ñ¥ó¤ò¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¤ª¥È¥¯¤Ê¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ØÆÏ¤±¡¢¹ñÆâ¤Î¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦No.1*¡§¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¿ô¤ÎÀ¤³¦No.1Ä´ºº
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ºÇÂç65¤«¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëB2C¸þ¤±¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹88¼Ò
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§³Æ¶¥¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Õ¥£ー¥É¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¿ô¾ðÊó¤òÄ´ºº¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢£ÊÄÅ¹¸å¤ËÍ¾¾ê¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¤ò¿©Âî¤Ø
Too Good To Go Japan¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×Àº¿À¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¡Ö»°Êý¤è¤·¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¡¦ÃÏµå¡¦´ë¶È¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñÆâ¤Î¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¶È³¦¤Ï¡¢Å·¸õ¤äµÒÂ¤ÎÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÊÄÅ¹»þ¤ËÍ¾¾ê¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡ÖBOUL¡ÇANGE¡×¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¿Í¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë·Á¤Ç¥æー¥¶ー¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÁªÂò¡£¡×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÅ¹ÊÞ
ÅìµþÅÔÆâ¤ª¤è¤Ó¿ÀÆàÀî¥¨¥ê¥¢¤Î6Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶¶Å¹¤Ç¤Ï3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾5Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖToo Good To Go¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦BOUL'ANGE ÆüËÜ¶¶Å¹
¡¦BOUL'ANGE Åìµþ¥Éー¥àÅ¹
¡¦BOUL'ANGE ¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¦BOUL'ANGE ¿·½ÉÅ¹
¡¦BOUL'ANGE ¶Ó»åÄ®Å¹
¡¦BOUL'ANGE ¤¢¤¶¤ßÌîÅ¹
¢£¡ÖBOUL¡ÇANGE¡× ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¥Ã¥°¾ÜºÙ
Å¹ÊÞ¤Ï¤½¤ÎÆüÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ËÜÆü¤Î¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦ÆâÍÆ¡§2,000±ßÊ¬ÁêÅö¤Î¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Äê²Á¤Î50%OFF¡Ë
¡¦Äó¶¡¸Ä¿ô¡§³ÆÅ¹ÊÞ 1Æü2¸ÄÄøÅÙ¡ÊÅöÆü¤ÎÍ¾¾ê¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
¢£Î¾¼Ò¥³¥á¥ó¥È
BOUL¡ÇANGE Director Æ£ ±ÉÈþ»á
BOUL¡ÇANGE¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤è¤ê¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ùー¥«¥êー»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¥í¥¹¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ÀÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¤¬Æü¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
BOUL¡ÇANGE¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤ØÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë Too Good To GoÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤òÂçÀÚ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ê¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Too Good To Go Japan³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÈø²Å¹¨¿Í
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBOUL¡ÇANGEÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ùー¥«¥êー¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Too Good To Go ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¦¿Í¤ÎÊý¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿BOUL¡ÇANGEÍÍ¤Î¥Ñ¥ó¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿©Âî¤ØÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÁªÂò¡£¡×¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BOUL¡ÇANGE¡Ê¥Öー¥ë ¥¢¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BOUL'ANGE¡Ê¥Öー¥ë ¥¢¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤È½Ü¤ÎÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¤¹¡£
³°Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¿©¥Ñ¥ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ô¥£¥¨¥Î¥ï¥º¥êー¤Î¤Û¤«¾®Çþ¤ä¥é¥¤Çþ¤òÍÑ¤¤¡¢¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤ÊÀ¸ÃÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.flavorworks.co.jp/boulange
¢£Too Good To Go¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Too Good To Go¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤Î¤Ê¤¤ÃÏµå¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯È¯¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
²¤½£¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ê¤É21¥«¹ñ¤Ç¡¢1²¯2,000Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¤È18Ëü¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Õー¥É¥í¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥µ¥êー¥¹¥È¥¢¡¢¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ä²·¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶ÈÂÖ¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Carrefour¡¢ALDI¡¢¥æ¥Ë¥êー¥Ð¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢Whole Foods Market¡¢SPAR¡¢PAUL Group¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
Too Good To Go¤Ï¡¢¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÊWE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE¡Ë¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¡¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÊINSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER¡Ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢Å¹ÊÞ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤àÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥¢¥×¥êÌ¾¡§ Too Good To Go¡Ê¥È¥¥ー¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥´ー¡Ë
²Á³Ê¡§ ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§ iOS / Android
App Store¡§ Too Good To Go:¤ª¤¤¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¥¢¥×¥ê - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/too-good-to-go-%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86/id1060683933)
Google Play¡§Too Good To Go:¤ª¤¤¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦ - Google Play ¤Î¥¢¥×¥ê(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=ja)
¢£²ÃÌÁÅ¹ÍÍ¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Too Good To Go Japan¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥Õー¥É¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤¿¤¤¥Ñー¥È¥ÊーÅ¹ÊÞÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é ¡§ https://store.toogoodtogo.com/onboarding/inbound/create-account
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Too Good To Go Japan³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÂçÈø²Å ¹¨¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¥¢¥×¥ê¡ÖToo Good To Go¡×¤Î±¿±Ä
ÀßÎ©¡§ 2015Ç¯¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯ËÜ¼Ò¡Ë¡¢2025Ç¯¡ÊÆüËÜË¡¿Í¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§ https://www.toogoodtogo.com/ja
SNS¡§
X¡¡ https://x.com/toogoodtogo_jp
Instagram¡¡https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/
TikTok ¡¡https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp