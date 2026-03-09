¡ÚÁÏÎ©10¼þÇ¯¡ÛÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸½¾ì¼ÂÁõ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿Sapeet
³ô¼°²ñ¼ÒSapeet¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÛ»³ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼¡ÖSapeet¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÁÏÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Sapeet¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÀè¹Ô¤ÎAI¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤¬¤Þ¤À¹¤¯°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2016Ç¯¤ÎÁÏÎ©»þ¤«¤é¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ä²èÁü²òÀÏ¤Ê¤É¤ÎAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò»È¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¥´ー¥ë¤È¤»¤º¡¢¸ÜµÒ¤Î¿¿¤Î²ÝÂêÆÃÄê¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¸½¾ì¤Î»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏÎ©10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Sapeet¤Îµ°À×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎAI»þÂå¤Ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ö¶È´ðÈ×¡¦¿Íºà¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¤Îµ°À×¡§ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î³ÎÎ©¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥
Sapeet¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¸½¾ì¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿²áÄø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- 2016Ç¯～¡§3D¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈAI¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿µ»½Ñ´ðÈ×¤ÇÁÏÎ©
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¸þ¤±¤ËAI¤È3D¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁ´¿È¼Ì¿¿¤äÂÎ·¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤éÂÎ·¿À£Ë¡¤ä3¼¡¸µ·Á¾õ¤ò¿äÄê¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÄó¶¡¡£ÁÏÎ©Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆAIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2019Ç¯～¡§AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¶¯²½¡¦ÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ
PKSHA Technology¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯´ðÈ×¤ª¤è¤Ó»ö¶È³«È¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ÎÄÉµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ò²Ê³Ø¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯¤ä»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤ÎÃÎ¸«ÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
- 2020Ç¯～¡§AI SaaS¤Î¸½¾ì¼ÂÁõ³«»Ï¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÎÎ°è¤Î³ÈÂç
AI»ÑÀªÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£ ¥·¥»¥¤¥«¥ë¥Æ(https://tinyurl.com/46h7fnx9)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢iPad°ìÂæ¤Ç¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë²òÀÏ¤·¡¢Í½Â¬¡¦¼¨º¶¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÎ¸«¤äÀÜµÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀÜµÒÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤Ò¤È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¹ÔÆ°¤Î²Ê³Ø¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Î¨¸þ¾å¤Ê¤ÉºÆ¸½À¤Î¹â¤¤»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥À¥¯¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¥·¥êー¥º¤ÎÅ¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2021Ç¯～¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÅ¸³«
ÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ìDX¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢²òÀÏÂÐ¾Ý¤ò¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤«¤é¡Ö²»À¼¤äÊ¸»ú¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Ø¤È³ÈÄ¥¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¾®Çä¤äÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÅ¹ÊÞ¡¦¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜµÒÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½¤äDX»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
- 2024Ç¯～¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¤ÈExpert AI¤ÎÈ¯É½
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡£ÁÏÎ©Åö½é¤è¤êÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡ÖExpert AI¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¸À¸ì²½¡¦ËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤ÈÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢AI¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖSAPI ¥íー¥×¥ì(https://tinyurl.com/56bt5t94)¡Êµì¥«¥ë¥Æ¥£ ¥íー¥×¥ì¡Ë¡×¤ä±Ä¶ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î»ö¶ÈÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 2026Ç¯～¡§¡ÖSAPEET AX¡×È¯É½¤È¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÀ¸¤àÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î»Ù±ç¤òÅ¸³«
´ë¶È¤ä¶È³¦ÆÈ¼«¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡ÊExpertise¡Ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Áー¥à¤ª¤è¤ÓAI¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òAI¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¡ÖSAPEET AX¡×¤òÈ¯É½¡£ÅÀºß¤¹¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÊÑ³×¤È»ö¶ÈÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢¸½ºß¤ÎSapeet¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¤ÎAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÁÏ¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»ö¶È´ðÈ×¤È¿Íºà
Sapeet¤¬¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢AI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤Ïµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È´ðÈ×¤ä¿Íºà¤Îºß¤êÊý¤Ë¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
- AI»þÂå¤Ë»ö¶È²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ö¶È´ðÈ×
- - °ÅÌÛÃÎ¤ò´Þ¤á¤¿ÁÈ¿¥ÃÎ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢°Õ»×·èÄê¤È¼Â¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
- - AI¤È¥Çー¥¿¤ÇÈ½ÃÇ¤È¼Â¹Ô¤Î¼Á¤òËá¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
- - AI¤òÁ°Äó¤Ë¶ÈÌ³¤¬Àß·×¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¥Çー¥¿¤Î¼«Î§Åª¤ÊÃßÀÑ¡¦¹½Â¤²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë½Û´Ä¤¬¤¢¤ë
- AI»þÂå¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¿Íºà
- - Àµ²ò¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¡Ö²ò¤¯¤Ù¤Ìä¤¤¡×¤òÄêµÁ¤·¡¢È½ÃÇ¡¦¼Â¹Ô¤Î·¿¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë
- - ²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢ÊÑ²½¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë½ç±þ¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë
- - AI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Î²ÁÃÍ¡¦Å¥½¤µ¡×¤òÍý²ò¤·½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë
- - ¥Áー¥à¤äAI¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¶¨Æ¯¤Ç¤¤ëÁÇÄ¾¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
AI»þÂå¤Ë¿¿¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë»ö¶È´ðÈ×¤È¿Íºà¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î10Ç¯¤Ø¡£Sapeet¤¬µá¤á¤ë¡¢¶¦¤ËÀµ²ò¤òÁÏ¤ëÃç´Ö
Sapeet¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Î¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤òÌÌÇò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤¬¤Ê¤¤¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°µÅÝÅª¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿AI¤È¿Í´Ö¤Î¿·¤·¤¤¶¨¶È´Ä¶¤ÎÀµ²ò¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤àÃç´Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(https://sapeet.notion.site/recruit)¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎÀè¤Ë¡¢Sapeet¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sapeet ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÛ»³¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿Sapeet¤¬¡¢Ìµ»öÁÏÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼ç¡¢¼è°úÀè¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤È»Ù¤¨¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ò²Ê³Ø¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖExpert AI¡×¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¡¦¼ÂÁõ¤¹¤ëAX¥µー¥Ó¥¹¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇSapeet¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¸¦µæ¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¡¢´ó¤êÅº¤¤¤ÈÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤â¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î²æ¡¹¤Î¿¿²Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¼Ò¤Î»ö¶È±¿±Ä·Ð¸³¤ª¤è¤Ó¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÈ¼Áö·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤ò´Þ¤àÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¡¢ÀìÌç²È¤ä¸½¾ì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»ý¤ÄÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¸«¤È¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊUX¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤½¤³¤«¤éË¤«¤Ê¡Ö´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¡×¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢µ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¿Í¤¬¤è¤ê¿Í¤é¤·¤¯¤¢¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÃúÇ«¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSapeet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sapeet¤Ï¡¢AI¤Ç´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÃÎ¸«¤ò²òÀÏ¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥¢¶ÈÌ³¤Î²ÁÃÍ¤òÁýÉý¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ëExpert AI»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óAI¤ä¿ÈÂÎÊ¬ÀÏAI¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎAI¡ß¿Í´Ö¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSapeet
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ13ÈÖ18¹æ ¤¤¤Á¤´»°ÅÄ¥Ó¥ë8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÛ»³ ±Ñ¼£
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§269A¡Ë
URL¡§https://sapeet.com/
Åö¼Ò¤Ç¤ÏIR¾ðÊó¤Î¥áー¥ëÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sapeet.com/ir/newsletter